Путешествие в Кунгур. Кунгурская ледяная пещера

Снег растаял, лужи еще не высохли… Куда податься в такие выходные? В Кунгурскую пещеру!Решено было ехать на автобусе с тур. группой, чтобы отдых был максимальным. Тем более, дорога на Пермь никак не воодушевляет любого автомобилиста.

Взяли бабушку, племянницу, старшую дочь (ей исполнилось на днях 4), а младшую оставили развлекаться с другой бабушкой. Выезд в 7.30 от Театра эстрады.

Самые продуманные подъехали раньше и заняли лучшие места. А нам достались самые дальние. Оказалось, что для нас это был лучший вариант. Во-первых, можно было вытянуться во весь рост и поспать; а во-вторых, наши дети так шумели, что если б мы сидели в середине салона, мы бы кому-нибудь точно мешали.

Половину пути наша экскурсовод рассказывала кучу баек про Урал в целом и про Кунгур в частности; про купцов, промышленников, священников... Было интересно послушать, потому что рассказ был не из энциклопедий, а такой жизненный. К тому же экскурсоводом была не какая-нибудь шепелявая бабушка-старушка, а приятная девушка Ольга. Сей рассказ мы тоже зачли в плюс того, что едем на автобусе, а не на машине.

На полпути остановились в колоритном кафе «Три медведя», где основной целью было все-таки не поесть, а пописать . У входа там такая скульптура из сказки, на которой мы никак не могли найти третьего медвежонка. Оказалось, что его бедненького запорошило снегом.

Когда снова двинулись в путь, нам включили фильм про Кунгур. Так что ехали мы подготовленные. Фильм был снят летом, и племянница Маша воскликнула на весь автобус: «А что, в Кунгуре лето?»

Короче, дорогу перенесли очень легко. Детям из развлечений взяли компьютер детский, интеллектуальную игру «логический поезд» и книжку (её не успели почитать). А себе аудиокниги. Еще я взяла всем тапочки тепленькие, чтобы переобуться. Муж и дети оценили этот комфорт.

Въехали в Кунгур раньше запланированного времени, и поэтому было время заглянуть в гончарную лавку. Приятно удивили цены. Купили пару сувенирчиков детям, мужу жаровню (нет, он особо не готовит, но поесть любит; поэтому это как будто ему), а себе эксклюзивные валенки. Нет, не из глины, а настоящие самокатки, только со шнурками. Так что если где увидите такие. Знайте. Это я.

А теперь кульминация нашего путешествия – Кунгурская ледяная пещера. Даше мы специально прихватили налобный фонарик. Так что нас сопровождал юный спелеолог, и ей было совсем не страшно.

В пещере, конечно, очень интересно. Особенно мне понравились снежные кристаллы и подземное озеро. Да и сама пещера впечатляет своими размерами. Там только туристический маршрут составляет 1,5 километра, а всё остальное - учёным. На несколько секунд выключали свет. Тьма кромешная. Человеческий глаз не привыкает к пещерной темноте.

Вообще, уральский край настолько интересен, что можно изучать его бесконечно. С детьми особо не наездишься по горам да по долам, а вот в пещеру лет с 4-х вполне можно. Путешествие для ребёнка – это не только развлекуха какая-нибудь, а целый поток информации о том, как вести себя в дороге, как готовиться к путешествию и много чего ещё… Мы вот узнали значение двух новых слов: сувениры (как без них) и «колокольня»...

Да, забыла сказать, что после пещеры мы еще посетили два храма и в одном взбирались на колокольню.

Обратный путь был еще легче – все спали. Уставшие и довольные.

