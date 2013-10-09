Контактные зоопарки Екатеринбурга. Обзор с видео!

Во многих семьях есть дети, которые просто безумно хотят собаку, кролика, котенка или хотя бы попугая. Лишь бы это было живое существо, которое можно погладить, потискать, поиграть с ним. А вы? Уже взрослый человек, не мыслящий себя без теплого мурлычащего комочка, который точит когти о любимый диван, просыпается в 4 утра с намерением немного подкрепиться и побегать? Но не каждый может позволить себе такую роскошь, как домашнее животное.

Благо, в нашем городе есть контактные зоопарки, которые мы и посетили, чтобы сделать для вас обзор этих волшебных для многих взрослых и детей мест.

Совершенно недавно мы обнаружили, что вместо зоопарка «Элькин двор» открылось целых два новых контактных зоопарка. Само собой, мы решили их навестить, чтобы рассказать вам о недавно появившихся зоопарках города.

Итак, вот что у нас получилось с рейтингом.

«Лукоморье» в ТЦ Гранат

Однозначно можем сказать, что «Лукоморье» побило предыдущий рекорд «Парка Бабочек». Этот контактный зоопарк мы смело ставим на первое место.

Прежде всего, потому, что здесь какое-то особое отношение к животным. Каждый раз, когда видишь детей, тискающих маленьких крольчат, сердце сжимается. Ведь ежедневно в зоопарк приходит очень много малышей, которые хотят трогать, гладить, брать на руки.

В «Лукоморье» поступили мудро: во-первых, совсем малыши и мамы живут в отдельных клетках, которые нельзя открывать. Во-вторых, ежедневно трем животным устраивают выходной.

В-третьих, этот зоопарк занимается не только содержанием животных, но и разведением. Экскурсовод поясняет, что данная особь сейчас недоступна для контактов, потому что вынашивает малышей.

В общем, мы сделали вывод, что животным здесь вполне комфортно живется, раз многие приносят потомство.

Здесь большое, светлое помещение, а на входе вас встретит совенок, которого служители зоопарка практически «высидели» сами. Школьники принесли гнездо с яйцами, не подумав, забрали из леса. В итоге пришлось трудиться над птенцами людям. Теперь совенок вырос и садится на руку посетителям.

Тут же стоит клетка с попугаями, а из окошка выглядывает коза.

Больше всего поразило то, что многие животные перемещаются по все территории зоопарка. У каждого из них есть свое место, где они едят и спят, но они спокойно разгуливают среди посетителей. Белка может залезть по вам, как по дереву, павлины перелетают с шестка на шесток, а когда мы только подходили к зоопарку, встретили свободно-разгуливающего по торговому центру кота. Оказалось, что этот кот питомец зоопарка и ему позволено ходить в гости в другие магазины.

Все загоны чистые, без запаха. Везде насыпана свежая стружка, налита вода, животные по-настоящему рады человеку. С удовольствием идут на контакт.

Адрес: Амундсена, 63, ТЦ «Гранат» и 8-марта

Телефон: +7 (953)03−99−785

Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Цены:

Взрослый билет — 200р.

Детский билет — 150р.

Малыши до года — бесплатно.

«Зеленая галерея» в ТЦ Гринвич

Этот зоопарк мы поставили на второе место, прежде всего, потому, что владельцы также бережно относятся к своим питомцам. Вы увидите яркую, красную табличку на террариуме или клетке со словом «Выходной», это означает, что данное животное сегодня отдыхает. Здсь также занимаются разведением животных. Так, например, экскурсовод рассказал нам о том, что сейчас как раз проходит спаривание удавов, а у белки-летяги недавно родился малыш.

Помещение гораздо меньше, чем в предыдущем зоопарке, тем не менее, здесь всем хватает места. Улитки ахатины свободно перемещаются по стенам, птицы перелетают с дерева на дерево, опасные змеи заперты в своих террариумах, а хамелеон готов доказать, что смена цвета его кожи — всего лишь миф.

Здесь все оформлено в виде джунглей, много зелени, специфическая подсветка, с каждым из посетителей работает экскурсовод, который подробно расскажет обо всех особенностях питомцев.

Всего в этом зоопарке проживает 23 различных вида животных, 19 из которых можно покормить и потрогать.

Во второй комнате разводят бабочек и тропические растения. В этом помещении очень влажно и жарко, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется остаться в футболке.

Уникальность этого зоопарка еще и в том, что только здесь установлен инсектариум — это специальная конструкция для выведения насекомых, где температура, влажность и давление находятся под контролем. В «Зеленой галерее» в инсектариуме разводят бабочек, причем, здесь удается вырастить даже самые капризные виды. А посетители могут наблюдать весь процесс становления бабочки — от куколки до красавицы с роскошными крыльями.

Адрес: 8-марта, 46, ТЦ «Гринвич"

Телефон: +7 (912)23 333 10

Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00

Цены:

Взрослый билет — 200р.

Детский билет — 150р.

Малыши до 3х лет — бесплатно.

Парк Бабочек. «Трогательный зоопарк»

Сразу скажу, что мне полюбился «Трогательный зоопарк», который находится в самом центре города на ул. Ленина. Многие слышали или даже бывали в парке бабочек, ну, а теперь здесь открылся еще и контактный зоопарк.

Я рассуждала именно как мама, ориентируясь на предпочтения собственного ребенка и на свои представления о том, каким должен быть контактный зоопарк.

Это один из самых приветливых, ухоженных и ласковых зоопарков. Трогательный зоопарк — вполне контактный, в том смысле, что животные здесь очень дружелюбны и не пугливы. А что еще нужно ребенку, который пришел именно трогать, гладить и кормить?

Всего здесь два зала: Парк Бабочек и собственно «Трогательный зоопарк».

Парк бабочек мне представлялся так: заросли тропических растений с высокой влажностью, а вокруг порхают тысячи огромных бабочек. Мои фантазии улетучились, когда мы попали сюда. Тем не менее, огромных бабочек мы все-таки видели. А также коконы, и вообще, весь процесс рождения бабочки.

Помимо бабочек в этом зале живут змеи, ящерицы, гигантские насекомые, например, всем известные тараканы, которыми лакомятся в экзотических странах. Здесь можно покормить летучих собак и понаблюдать, как вьют гнезда попугайчики.

Во втором зале живут именно те, ради кого мы и отправились в наше путешествие.

Вы любите птиц? Пожалуйста — вот вам огромная клетка с попугаями, которые с удовольствием поклюют зерна прямо из ваших рук.

Кролики не разбегаются, а с удовольствием подставляют свои спинки. Морковка, капуста — все поедается с превеликим удовольствием. А на заборе сидит… петух. Его подруга ушла к другому мужчине, который не так красив, но зато более прост в общении. На самом деле наш красавец даже не заметил исчезновения жены, он занят исключительно своей внешностью и богатым внутренним миром.

Морские свинки копошатся в своем загончике, даже их не страшно было взять в руки. Но мое сердце было покорено двумя забавными хрюшками — мини-пиги. Верите или нет, но эти веселые поросята умеют улыбаться. Они радуются, когда к ним подходят люди, потому что знают, что получат что-нибудь вкусное и порцию ласкового почесывания холки.

А вот заходить к козам было страшновато, но это исключительно моя личная фобия. Маленькие козочки — очень ласковые и умные девочки. Вообще, говорят, что козы одни из самых умных животных. Козел, как собака вставал на задние ноги, чтобы выпросить немного капусты.

Будьте аккуратны рядом с загоном со страусами, эти хитрецы выбивают плошку с едой из рук посетителей и лакомятся тем, что рассыпалось.

Адрес: пр. Ленина, 49

Телефон: (343)221 29 15,2 21 29 16

Время работы: 10.00- 20.00

Цены:

Экскурсия, фото и видео съемка — 200 руб.

Корм для животных — 50 руб.

Животные «Трогательного мини-зоопарка» прошли полный ветеринарный осмотр, поэтому абсолютно безопасны для людей.

ЦПКиО

Далее мы отправились в контактный зоопарк ЦПКиО. Здесь я не была примерно полгода, и за это время зоопарк во многом изменился и подрос.

Теперь здесь организовано два вольера: один для диких и второй для домашних животных.

В вольере с дикими животными живут лоси, олени, верблюд, ослики, енотовидные собаки. Нам, как журналистам, даже позволили войти в некоторые загоны с животными. Осел был крайне дружелюбен и пытался зажевать ремешок от сумки, олени подставляли свои могучие рога, а мы с опаской забирались повыше.

Страусы во всем мире бесконечно любопытны. Не являются исключением и местные птицы. Как говорят смотрители зоопарка, они украли уже не одну варежку и шапку у посетителей. Поэтому будьте предельно бдительны, проходя мимо их клеток.

А вот второй вольер — это и есть сам контактный зоопарк. Когда мы вошли в загон, у меня появилось полное ощущение, что я у бабушки в деревне. Огромное количество разнообразных животных просто ринулось к нам. Именно так встречают хозяйку животные, когда она входит в хлев, чтобы задать корм.

Козы, овечки, гуси, утки несутся к тебе и начинают очень активно взаимодействовать. Я говорила выше, что у меня некоторая фобия на коз, поэтому, когда козел начал жевать мои брюки, я испытала стресс. Но реально понимаю, что мой ребенок от такого внимания со стороны козла был бы в восторге.

С другой стороны, совсем малыша в такую свору одного не отпустишь, поэтому если вы пришли сюда с ребенком, в загон к домашним животным я бы рекомендовала заходить вместе с ним.

Кролики нынче будут зимовать в теплом вольере, который также можно посетить

Адрес: ул. Мичурина, 230

Телефон: (343) 254−24−42

Время работы: с 11.00 до 21.00 (время работы может меняться в зависимость от погодных условий),

без выходных.

Цены:

Вход в зоопарк — 50 руб.

Вход в вольер к питомцам — 50 руб.

Вход в 2 вольера — 80 руб.

Вход в теплый вольер — 30 руб.

Корм для животных: капуста, морковь — 20 рублей, салат — 50 руб.

Екатеринбургский зоопарк

А мы едем дальше. Следующий пункт — это Екатеринбургский зоопарк, в рамках которого организован контактный зоопарк.

Он разительно отличается от всех остальных контактных зоопарков города. Прежде всего, потому, что здесь во всем научный подход. На первом месте стоят животные, которых оберегают, следят за их психологическим здоровьем, стараются не давать животному испытать стресс.

Именно поэтому контактный зоопарк работает всего один час в день. Этот час носит название «Час открытых зверей».

Что это такое? Ежедневно, кроме воскресенья (в этот день у животных выходной) с 15.00 до 16.00 в павильон «Экзотеррариум» приносят несколько животных. В день нашего посещения были кролик, цыпленок и морская свинка. Рядом с животными находятся работники зоопарка, которые следят за тем, чтобы дети брали питомцев правильно, не навредив им. Одновременно с этим рассказывают о повадках, привычках и жизни зверей.

Согласитесь, что ребенку будет куда интереснее, а главное, эффективнее получить знания именно таким способом. Когда ты не просто смотришь на картинку в энциклопедии, а тут же имеешь возможность пообщаться с животным.

Кому-то такой формат контактного зоопарка покажется не совсем правильным, ведь родители часто преследуют одну цель — привести ребенка туда, где он может пообщаться с большим количеством животных одновременно плюс сделать это именно так, как хочет ребенок. А именно, беря животное на руки, гладя его столько, сколько душе будет угодно.

Здесь, как я уже говорила выше, что-то вроде научной лаборатории, где животные никогда не станут «подопытными кроликами» для малышей.

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 189

Телефон: (343) 215−98−00

Часы работы:

Будние дни с 15.00 до 16.00

Суббота с 11.00 до 12.00

Воскресенье — выходной

Цены:

Вход в зоопарк: дети до 7 лет — бесплатно, дети до 14 лет — 100 руб., взрослые — 200 руб.

Вход в контактный зоопарк — бесплатно.

Видео: Анна Ионова, Анна Рыбакова