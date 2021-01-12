Катки Екатеринбурга 2021. Где можно покататься на коньках

Для вас - свежая информация о катках Екатеринбурга 2020-2021 с фотографиями, полезными замечаниями о состоянии льда, наличии коньков, ценами и временем работы.

Каток «Снежинка» («Юность»)

Адрес: Куйбышева, 32а

Телефон: + 7 (343) 257-47-78

Это самый большой каток города (12000 кв. м), у которого есть один неоспоримый плюс - качество льда. Именно здесь готовятся к соревнованиям конькобежцы Екатеринбурга, поэтому требования ко льду достаточно высокие. Так, заливка льда происходит 3 раза в день. Ни один каток города ТАК часто не заливают.

Время работы:

ПН-ПТ 19:00 — 22:00

СБ 17:00 — 22:00

ВС 15:00 — 22:00

Стоимость входного билета на лед со своими коньками:

• Взрослые — 200 руб.;

• Дети до 7 лет и один сопровождающий взрослый без коньков — бесплатно;

• Школьники — 150 руб. (при предъявлении справки из школы с фотографией или ученического билета).

Прокат коньков (до двух часов катания) — 200 руб. Заточка коньков — 150 руб.

В продаже есть абонемент на 5 посещений, если его приобрести, то не нужно будет стоять в очереди на оплату.

Абонемент на 5 посещений (для взрослых) — 700 руб., дети до 18 лет — 500 руб.

Каток «Исеть Парк»

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 6а

Телефон: +7 (343) 243-54-08

Каток «Исеть Парк» является одним из самых больших в Екатеринбурге — его площадь составляет почти 5 000 кв.м.

На территории катка работает пункт проката коньков, горка с прокатом тюбингов, кафе в теплом павильоне, а также уличные домики, где можно перекусить и согреться горячим напитком.

Время работы:

ПН-ЧТ 12:00 — 21:00

ПТ 12:00 — 22:00

СБ-ВС 10:00 — 22:00

Стоимость выхода на лёд (со своими коньками):

Взрослые: 80 руб/час (до 16:00, пн-пт), 100 руб/час (после 16:00, пн-пт), 150 руб/час (сб-вс).

Дети до 12 лет: 50 руб/час (до 16:00, пн-пт), 80 руб/час (после 16:00, пн-пт), 100 руб/час (сб-вс).

Дети до 5 лет, пенсионеры: бесплатно.

Стоимость карты выхода на лёд — 50 руб. Приобретение карты является обязательным условием!

Стоимость проката коньков (с учетом выхода на лёд):

Взрослые: 200 руб/час (до 16:00, пн-пт), 250 руб/час (после 16:00, пн-пт), 300 руб/час (сб-вс).

Дети до 12 лет: 150 руб/час (до 16:00, пн-пт), 200 руб/час (после 16:00, пн-пт), 200 руб/час (сб-вс).

Дети до 5 лет, пенсионеры: 100 руб/час (пн-пт), 150 руб/час (сб-вс).

Залог за выдачу коньков 3000 руб. или документ, удостоверяющий личность.

ВНИМАНИЕ! Ежедневно с 16:00 до 17:00 проводится чистка льда!

Каток «Северное сияние» в ЦПКиО им. Маяковского

Адрес: Мичурина, 230

Телефон: +7 (343) 344-89-86

Время работы:

ПН 17:00 — 22:00

ВТ-ЧТ 10:00 — 22:00

ПТ-ВС 10:00 — 23:00

Карта на вход — 50 руб. (приобретается обязательно).

Стоимость входа на лёд (со своими коньками):

Взрослые: 150 руб. (будни до 18:00), 200 руб. (будни после 18:00), 200 руб. (выходные до 18:00), 250 руб. (выходные после 18:00)

Дети до 12 лет: 100 руб. (будни до 18:00), 150 руб. (будни после 18:00), 150 руб. (выходные до 18:00), 200 руб. (выходные после 18:00)

Дети до 6 лет — бесплатно. В будни до 15:00 для пенсионеров, школьников и других льготных категорий выход на лёд со своими коньками бесплатный!

Прокат коньков — 200 руб/час.

Каток у ТРЦ «Радуга Парк»

Адрес: ул. Репина, 94

Цены:

Дети (5-14 лет)

С 10:00 до 18:00 (будни) — 100 руб., с 18:00 до 20:30 (будни), выходные и праздники — 150 руб.

Абонемент на 5 посещений — 600 руб. Абонемент на 10 посещений — 1100 руб.

Взрослые

С 10:00 до 18:00 (будни) — 150 руб., с 18:00 до 20:30 (будни), выходные и праздники — 200 руб.

Абонемент на 5 посещений — 800 руб. Абонемент на 10 посещений — 1500 руб.

Пенсионеры и дети до 5 лет — бесплатно.

Аренда коньков — 200 руб./час + залог 2000 руб.

Прокат опоры для катания — 200 руб/час.

Каток в Академическом

Адрес: ул. Вильгельма Де Геннина, 60

Каток имеет площадь 8500 квадратных метров.

Переодеть обувь можно на улице на специальных скамейках, защищенных от снега навесом, работает раздевалка. Внутри пункта проката работает буфет. Чтобы в нём не было очередей, близ катка установили ярмарочные домики, где можно согреться горячими напитками.

Время работы:

— ПН-ПТ 12:00 — 22:00;

— СБ, ВС и праздничные дни 10:00 — 22:00.

Цены:

Прокат — 150 руб/ час, последующие часы по 100 руб., весь день — 500 руб.

Выход со своими коньками — 100 руб/день.

Камеры хранения — 50 руб/день, опоры для катания — 50 руб/час. Дети до 5 лет катаются бесплатно.

фото: ural-n.ru

Каток стадиона «Химмаш», ФОК «Чкаловский»

Адрес: ул. Дагестанская, 1а

Телефон: +7 (343) 227-99-17

Время работы:

ПН-ПТ 20:00 — 22:00

СБ, ВС, праздничные дни 14:00 — 22:00

Цены:

Вход на лёд — 100 руб.

Дети до 7 лет — бесплатно.

Пенсионеры, дети от 7 лет, ветераны ВОВ — 80 руб.

Гардероб — бесплатно.

Проката коньков и заточки нет.

Каток СОК «Калининец»

Адрес: Краснофлотцев, 48

Телефон: +7 (343) 331-37-91

Основные плюсы — теплая раздевалка, большой каток. В прокат выдают не новые коньки, а также более старые модели. В прокате имеются женские коньки с 27 по 42 размер и мужские с 27 по 47 размер (фирма Динамо).

Каток обычно заливают 3−4 раза в неделю.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Цены:

Будни: до 14:00 — бесплатно. 14:00 — 22:00: дети 7- 14 лет — 50 руб., старше 14 лет — 100 руб.

Выходные и праздничные: 7- 14 лет — 50 руб., старше 14 лет — 100 руб.

Заточка коньков — 150 руб.

Прокат коньков — 150 руб./час.

Каток стадиона «Локомотив»

Адрес: Расточная, 18

Телефон: +7 (343) 344-81-79

Для удобства катающихся на стадионе сделаны теплые помещения для переодевания, есть гардероб, буфет, туалеты, прорезиненное покрытие до выхода на лед. Лед обновляется техникой ежедневно.

Время работы:

ПН-ПТ 14:00 — 22:00

СБ, ВС 12:00 — 22:00

Цены:

Вход на лед — 150 руб. (без ограничения по времени)

Прокат коньков + выход на лёд — 300 руб. (без ограничения по времени)

Дети до 5 лет при сопровождении взрослых — бесплатно.

фото: topparki.ru

Каток «Локомотив Изумруд»

Адрес: ул. Стачек, 3

Телефон: +7 (343) 333-55-68

Достаточно просторный каток, в дневное время здесь почти никого нет.

Время работы:

ПН-ПТ 16:00 — 22:00

СБ-ВС 12:00 — 22:00

Цены:

Вход на стадион — 100 руб. (взрослые), детский до 16 лет и студенты — 50 руб., дети до 7 лет, инвалиды, пенсионеры — бесплатно.

Прокат коньков -100 руб/час. (залог — водительское удостоверение или 2000 руб.), гардероб -10 руб., заточка коньков — 150 руб.

Каток стадиона «Динамо»

Адрес: Еремина, 12

Телефон: +7 (982) 726-77-06

Массовое катание на льду (основная арена). Лед залит по кругу, по беговым дорожкам. Обновляется ежедневно!

Время работы

ПН-ПТ 17:00 — 22:00

СБ-ВС 12:00 — 22:00

Цены: Выход на лёд (время не ограничено)

Дети до 7 лет, инвалиды, пенсионеры — бесплатно.

Взрослые: Будни — 200 руб., выходные и праздничные с 12:00 до 17:00 — 200 руб, с 17:00 до 22:00 — 150 руб.

Школьники (справка с фото или ученический билет): Будни, выходные и праздничные — 150 руб.

Абонемент на 10 посещений — 1300 руб.

Прокат коньков (р-р 26-48) — 100 руб/час, заточка — 200 руб, гардероб — бесплатно.

фото сделано из кабины машины по заливке льда

Детский стадион-каток СДЮСШОР 19

Адрес: Кировградская, 30 А

Телефон: +7 (343) 338-37-49

Оплата производится через кассу в здании «Детского стадиона» на Кировградской, 30А. Места для катания совсем немного.

Время работы: По расписанию массового прогулочного катания.

Цены:

Выход на лёд — взрослые - 80 руб. школьники - 40 руб.

Прокат коньков — 100 руб/час, заточка — 150 руб.

Каток «Екатеринбург Арена»

Каток расположен на территории спортивного отдыха "Арена Парк" в периметре улиц Татищева - Пирогова - Ключевская. Вход со стороны улицы Татищева.

Площадь катка — 1800 кв.м. Каток обслуживается специализированной лёдозаливочной машиной, что позволит обеспечить отличное качество льда. На территории работает теплое помещение проката, в спортивной зоне размещен фуд-корт с горячими напитками и едой. Рядом со спортивной зоной действует парковка на 300 мест.

Время работы

ПН-ПТ 12:00 — 22:00

СБ-ВС 10:00 — 22:00

Цены:

Выход на лёд со своими коньками: подростки с 13 лет и взрослые — 150 рублей, дети 6-12 лет — 100 рублей, дети до 5 лет и пенсионеры — бесплатно. ⠀

Прокат коньков на 1 час (в стоимость включен выход на лед и хранение обуви): подростки с 13 лет и взрослые — 200 рублей, дети 6-12 лет — 150 рублей, дети до 5 лет и пенсионеры — 100 рублей. Каждый последующий час +100 рублей. ⠀

Также можно приобрести безлимитный месячный абонемент на каток (выход на лёд со своими коньками). Он обойдется в 1000 рублей.

Гладкого льда вам!

Источник: www.uralweb.ru