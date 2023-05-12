Где покататься на велосипедах с детьми в Екатеринбурге и окрестностях. Часть 3

Это наш завершающий обзор мест в Екатеринбурге и близлежащих городах-спутниках, где можно покататься на велосипедах, роликах и самокатах с детьми.

Преображенский парк в Академическом

Вряд ли кто-то из живущих в северной части Екатеринбурга (Уралмаш, Эльмаш) поедет отдыхать с детьми в Академический район. Но на их месте мы бы это сделали хотя бы раз, для того, чтобы посмотреть, как отличаются районы Екатеринбурга, и какой может быть инфраструктура для отдыха с детьми.

Выделенных дорожек для катания на велосипедах, роликах, самокатах в Академическом очень много.

Нам же больше всего понравилась велодорожка, идущая вдоль улицы Академика Сахарова от дома № 37 до дома № 57, но не со стороны проезжей для транспорта дороги, а с задней стороны этих домов, рядом с Преображенским парком.

Её протяжённость 1,4 км. Она широкая, разделена на 2 части - для пешеходов и для катающихся.

Взять в прокат велосипед или самокат можно около дома на Академика Сахарова, 57.

Цены вполне демократичные, велосипеды в отличном состоянии.

Здесь есть и детские, и взрослые, и кресла для малышей. Каски тоже в наличии.

Удобство этой территории в том, что накатавшись, вы можете взять на прокат лодку, сап-борд или катамаран.

Есть здесь и свои Алые паруса.

На самом деле, покрытие в Преображенском парке позволяет кататься везде.

Устали отдыхать? Перекусить можно в любой из кафешек, выбор здесь приличный.

А можно увеличить нагрузку и доехать до Тропы здоровья в Юго-Западном районе.

Тропа здоровья в Юго-Западном районе

На Вильгельма де Генина, 19 прокат той же самой компании «ПрокаТут». Цены, соответственно, такие же.

Расстояние от Вильгельма де Генина, 19 до кольца с Объездной дорогой около 900 м. Это асфальтированная широкая дорожка.

В районе кольца можно свернуть в сторону Чемоданчика, и совсем скоро вы попадёте на Тропу здоровья.

Схему Тропы рассмотреть невозможно, поработали вандалы.

В лесу асфальтового покрытия нет, но дорожки удобны для катания на велосипедах. На роликах в лесу точно не покататься.

Дальше можно передвигаться по лесу в любых направлениях, заблудиться сложно.

Как итог. В Екатеринбурге и городах-спутниках есть отличные места для активного отдыха всей семьёй. Выбирайте, что вам больше подойдёт, и проводите нескучные выходные!

Фото - Дмитрий Часовитин.