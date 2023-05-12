Где покататься на велосипедах с детьми в Екатеринбурге и окрестностях. Часть 3
Это наш завершающий обзор мест в Екатеринбурге и близлежащих городах-спутниках, где можно покататься на велосипедах, роликах и самокатах с детьми.
Преображенский парк в Академическом
Вряд ли кто-то из живущих в северной части Екатеринбурга (Уралмаш, Эльмаш) поедет отдыхать с детьми в Академический район. Но на их месте мы бы это сделали хотя бы раз, для того, чтобы посмотреть, как отличаются районы Екатеринбурга, и какой может быть инфраструктура для отдыха с детьми.
Выделенных дорожек для катания на велосипедах, роликах, самокатах в Академическом очень много.
Нам же больше всего понравилась велодорожка, идущая вдоль улицы Академика Сахарова от дома № 37 до дома № 57, но не со стороны проезжей для транспорта дороги, а с задней стороны этих домов, рядом с Преображенским парком.
Её протяжённость 1,4 км. Она широкая, разделена на 2 части - для пешеходов и для катающихся.
Взять в прокат велосипед или самокат можно около дома на Академика Сахарова, 57.
Цены вполне демократичные, велосипеды в отличном состоянии.
Здесь есть и детские, и взрослые, и кресла для малышей. Каски тоже в наличии.
Удобство этой территории в том, что накатавшись, вы можете взять на прокат лодку, сап-борд или катамаран.
Есть здесь и свои Алые паруса.
На самом деле, покрытие в Преображенском парке позволяет кататься везде.
Устали отдыхать? Перекусить можно в любой из кафешек, выбор здесь приличный.
А можно увеличить нагрузку и доехать до Тропы здоровья в Юго-Западном районе.
Тропа здоровья в Юго-Западном районе
На Вильгельма де Генина, 19 прокат той же самой компании «ПрокаТут». Цены, соответственно, такие же.
Расстояние от Вильгельма де Генина, 19 до кольца с Объездной дорогой около 900 м. Это асфальтированная широкая дорожка.
В районе кольца можно свернуть в сторону Чемоданчика, и совсем скоро вы попадёте на Тропу здоровья.
Схему Тропы рассмотреть невозможно, поработали вандалы.
В лесу асфальтового покрытия нет, но дорожки удобны для катания на велосипедах. На роликах в лесу точно не покататься.
Дальше можно передвигаться по лесу в любых направлениях, заблудиться сложно.
Как итог. В Екатеринбурге и городах-спутниках есть отличные места для активного отдыха всей семьёй. Выбирайте, что вам больше подойдёт, и проводите нескучные выходные!
Фото - Дмитрий Часовитин.