Ретропоезд «Вечерний Екатеринбург»

Год назад в Екатеринбурге появился туристический ретропоезд «Уральский Экспресс».

Первоначально он курсировал по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК – Шувакиш – Екатеринбург, а чуть позже появилась возможность на этом же поезде прокатиться по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург» Екатеринбург – Шувакиш – Екатеринбург.

«Вечерний Екатеринбург» на ретропоезде

Отправиться в путешествие по вечернему Екатеринбургу можно каждую пятницу. Отправляется поезд в 19:05 с железнодорожного вокзала Екатеринбурга, куда и возвращается обратно через 2,5 часа.

Маршрут:

19:05 Отправление с железнодорожного вокзала Екатеринбурга

20:05 Шувакиш (стоянка 1 час)

21:05 Отправление с Шувакиша

21:40 Прибытие в Екатеринбург

Билеты можно приобрести на сайте РЖД или в мобильном приложении. Выбирайте направление Екатеринбург – Екатеринбург Тур.

Для размещения пассажиров предлагают три варианта:

Вагон СВ, шестиместные купе с ценой 1 билета 1599 руб. Всего таких вагонов три, один из них с фото-зоной. В обычных по 10 купе, в вагоне с фото-зоной 8 купе.

Вагон ЛЮКС, четырехместные ВИП-купе с ценой 2500 руб. за 1 место (но! нельзя купить 1 билет, продаётся целое купе за 10 000 рублей). Всего в вагоне 4 купе и просторный общий холл, включено горячее питание. Он, кстати, последний, поэтому сквозного движения черег него нет.

Место в вагоне-баре за 2099 руб. (включено горячее питание). Вмещает 29 мест, но в продаже всегда только 12 мест. Остальные рассчитаны на гостей из других вагонов. !!! На сайте РЖД при покупке билетов он указан как «вагон-ресторан».

Кроме этого, в составе есть вагон-ресторан на 32 посадочных места.

Мы приобрели билеты в вагон-ресторан, который на самом деле вагон-бар.

Что нам понравилось и не понравилось в вагоне-баре

Из плюсов – живое музыкальное сопровождение и горячий ужин (он включен в стоимость билета). Нам подавали греческий салат и куриное филе с гарниром. Еду готовят в цехе горячего питания, здесь её только разогревают.

Под потолком висят мониторы, на которых идёт прямая трансляция из паровоза, хорошо видно огненную топку. А ещё камера показывает дорогу. Это очень кстати, так как из окна вы вряд ли что увидите.

Из минусов – постоянное движение народа в ресторан (это следующий вагон). Это точно не место для уединения.

Чем заняться во время поездки

– Сделать фото в фотозоне.

– Поужинать или выпить чай/кофе. Цены вполне демократичные - салаты 300 руб., супы 200-250 руб, горячее 350-450 руб. (есть пельмени и даже посикунчики).

На станции Шувакиш воссоздан облик вокзала и платформы Уральской горнозаводской железной дороги начала XX века.

Вся платформа cияет новогодними огоньками, играет музыка.

Организовано множество зон для фотографирования как на улице, так и внутри вокзала.

Работает атмосферный буфет.

Для детей залита горка, а чуть дальше есть детская игровая эко-площадка.

А ещё можно ударить в самый настоящий колокол.

Нам повезло, потому что поездка 1 декабря была приурочена ко дню рождения «Уральского Экспресса», которому исполнился 1 год.

На Шувакише, помимо традиционной программы, была лотерея для пассажиров, чаепитие в чайном домике с баранками и, самое главное, электровоз заменили на настоящий паровоз, который и довёз нас до Екатеринбурга.

В «обычные пятницы» вся поездка по маршруту «Вечерний Екатеринбург» проходит с электровозом в качестве локомотива.

Если вы хотите прокатиться на паровозе, выбирайте маршрут на этом же «Уральском Экспрессе» до музея УГМК. Он доступен в выходные дни.

Общее время поездки составит 6 часов 20 минут, из которых 3 часа отводится на музейный комплекс УГМК. Маршрут также предполагает остановку на Шувакише продолжительностью 40 минут, где электровоз поменяют на паровоз. На обратной дороге ещё одна остановка на Шувакише для обратной замены локомотива.

Билеты можно приобрести на сайте РЖД или в мобильном приложении.

Редакция однозначно рекомендует маршрут «Вечерний Екатеринбург» для создания новогоднего настроения.

Справка. Первую часть пути возглавлял электровоз серии ЧС2-216 (он же «чебурашка)». Производство Чехословакия, год постройки - 1963. На Шувакише локомотив поменяли на паровоз Л-4372, он же «лебедь». Ворошиловградский завод (Луганск, СССР), год постройки - 1951. Главный конструктор - Л.С. Лебедянский.