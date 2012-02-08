Красная линия Екатеринбурга. Часть четвертая

Красная Линия – это пешеходный туристический маршрут по центру Екатеринбурга, охватывающий 35 объектов. Стартует Линия от памятника Ленину, финиширует там же. Первые семь достопримечательностей были пройдены в предыдущих статьях - первая часть путешествия завершилась на Площади Труда, вторая - у Музея истории ювелирного и камнерезного искусства Урала, третья - у Храма на Крови. Продолжаем путешествие?

15. Усадьба Харитонова-Расторгуева

Главное украшение Вознесенского проспекта, самая знаменитая усадьба Екатеринбурга, прославившаяся своими хозяевами, гостями и архитекторами, овеянная мифами и легендами, увековеченная в литературных произведениях, к тому же ещё издалека заметная (потому что стоит на горе - на пригорке) и достаточно хорошо сохранившаяся. Появлением такой достопримечательности в нашем городе мы обязаны одному из богатейших уральских купцов-старообрядцев Льву Ивановичу Расторгуеву (1769-1823). Карьеру свою он начинал с должности мелкого служащего в лавке вольского купца Злобина, специализировавшегося на винных откупах с широкой сетью филиалов по всей стране, в том числе и на Урале. На винной торговле Расторгуев расторговался до вполне солидного капитала, что позволило ему прикупить пару-тройку уральских заводов (Каслинский, Кыштымский), и несколько крупных участков земли, на которых вскоре были обнаружены месторождения золота. Видимо это и называется «деньги к деньгам»!

Понятно, что такому солидному человеку и жильё хотелось построить соответствующее. Поэтому Лев Расторгуев приобрёл участок земли на Вознесенской горке и приступил к возведению каменного двухэтажного дома – главного здания будущей усадьбы. Длилось строительство усадьбы со всеми её службами практически четверть века – сам Лев Иванович до его полного завершения дожить не успел. Почему так долго? Надо полагать, в первую очередь потому, что усадьба строилась как айсберг – с существенной «подводной» частью в виде обширных подвалов и разветвлённой сети поземных ходов - то ли для старообрядческих служб и собраний, которые, мягко говоря, властями не приветствовались, то ли для хранения «золотого запаса» (легенды о пока не найденных расторгуевских кладах до сих пор будоражат воображение).

Второй причиной затянувшейся стройки могла быть туманная история с её архитектором: из века в век переходит легенда о том, как Лев Расторгуев, задумавший построить невиданный дворец на зависть всем соседям, за солидную взятку выписал из Тобольской тюрьмы ссыльного зодчего, имя которого осталось тайной. Получив заманчивое предложение помощи в организации побега после строительства дома для Расторгуева, архитектор с энтузиазмом принялся за дело, вложив всю свою душу в новое творение. А купец данное слово не сдержал – отправил архитектора обратно в тюрьму. Впавший в отчаяние зодчий до тюрьмы всё же не доехал – покончил с собой прямо в дороге, перед смертью послав проклятие и построенному дому, и всем его обитателям.

Такова легенда. Сколько в ней правды, сказать трудно, однако вот факты, против которых не попрёшь: Лев Расторгуев скоропостижно скончался при странных обстоятельствах в самом расцвете сил, оставив богатое наследство двум дочерям и молодой супруге (которая не без оснований подозревалась в причастности к безвременной кончине мужа). Недостроенная усадьба перешла к его старшему зятю – Харитонову, именно при нём дворцово-парковый ансамбль приобрёл законченный вид, с парком в английском стиле (английский стиль предполагал наличие водоёма – пришлось выкопать искусственное озеро), конюшней, хозяйственным двором, воротами и оградами с кованой решеткой и домовой старообрядческой церковью под куполом главного здания. На последней стадии строительства свой вклад в формирование облика усадьбы внес выдающийся екатеринбургский архитектор Михаил Малахов.

Достроившие усадьбу наследники зажили на широкую ногу - устраивали балы и массовые гуляния и даже принимали у себя в 1824 году императора Александра I, совершавшего поездку по стране (император высоко оценил харитоновскую усадьбу – а уж он-то понимал толк во дворцах!). В конце концов, настолько распоясались, что в 1836 году оба расторгуевских зятя – Харитонов и Зотов - были сосланы в Финляндию (вместо каторги) по "Высочайшему Его Императорского величества повелению за покушение к лиходейству" и при этом лишены "доброго имени". А шикарная усадьба стала постепенно приходить в упадок, наводя на мысль о том, что может быть, и было оно – проклятие ссыльного архитектора.

В годы революции здесь размещался отряд Красной гвардии. Потом под сводами расторгуевского дома создавался уральский комсомол (воздвигнутый в конце пятидесятых рядом с усадьбой памятник комсомольцам Урала до сих пор напоминает об этой страничке в её биографии), затем в этих стенах сели за парты слушатели Урало-Сибирского коммунистического университета имени В.И. Ленина и Высшей коммунистической сельскохозяйственной школы. В конце концов, было решено передать усадьбу детям, которым полагается всё лучшее, и в 1935-1937 годах была проведена её капитальная реконструкция под руководством архитектора В.В. Емельянова. Тогда-то и построили на островке озера круглую беседку и висячий мост, который так любят художники и свадебные фотографы. А потом усадьба наполнилась детским шумом-гамом. Именно здесь – в кружках Дворца пионеров и школьников - начинали свою творческую деятельность и актёр Александр Демьяненко (он же Шурик), и оперный певец Борис Штоколов, и известный скульптор Эрнст Неизвестный. После исчезновения пионерии усадьбу переименовали – теперь это Дворец детско-юношеского творчества, а на территории парка открылся Городской детский экологический центр и сенсорный сад – добро пожаловать всем желающим!

Харитоновская усадьба, вдохновлявшая когда-то писателей на создание новых произведений (ей посвящены один из первых рассказов писателя Алексея Толстого «Харитоновское золото» и один из первых романов Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» - говорят, что именно на гонорар от издания этой книги Дмитрий Наркисович купил тот самый домик на соседней улице, что дал начало «Литературному кварталу») и сегодня не утратила своей популярности. Харитоновский сад - излюбленное место летних прогулок - уникален еще и тем, что это единственный сохранившийся в уральской столице образец ландшафтного искусства первой половины XIX века. А усадьба в целом - традиционный объект всевозможных обзорных и тематических экскурсий (в том числе весьма экзотических).

От Харитоновской усадьбы Красная линия спускается по бывшему Вознесенскому проспекту (ныне улица Карла Либкнехта) в сторону бывшего Главного проспекта (он же проспект Ленина). Чуть ниже Храма-на-Крови отмечен объект №16 – Филармония.

16. Филармония

Свердловская государственная академическая филармония - одна из старейших филармоний в стране, что не мешает ей быть при этом одной из самых продвинутых – с виртуальным концертным залом, собственной группой «в контакте» и титулом «филармония года», полученным раньше всех.

Глядя на здание филармонии, сегодня уже трудно себе представить, что когда-то оно было запланировано как Деловой клуб для промышленников и купцов. Построен был Деловой клуб по проекту архитектора Константина Бабыкина в аккурат к 1917 году. Клуб был примечателен фасадом в стиле «модерн» и спроектированным внутри клуба городским концертным залом. Недоделанные из-за революционной смуты внутренние работы возобновились в 1920 году, а открылся клуб для посетителей только в октябре 1926 года. С купцами и промышленниками к тому времени было уже туговато, поэтому клуб перешёл в ведение советских инженерно-технических работников и работников народного хозяйства.

В первые годы существования Делового клуба на его сцене пели такие знаменитости, как Сергей Лемешев, Иван Козловский и Леонид Утесов, проводили свои первые сезоны Театр юного зрителя и Театр музыкальной комедии. Здесь выступал с докладом нарком просвещения Анатолий Луначарский (позже в областной газете появилась его статья “Город в лесах” со свежими впечатлениями от активно развивающегося Свердловска – в ней кроме прочего был и восторженный отзыв о здании Делового клуба) и читал свои стихотворения Владимир Маяковский. А в апреле 1934 года в зале Делового клуба состоялся первый концерт симфонического оркестра Радиокомитета под управлением Марка Павермана – именно на базе этого оркестра и была создана два года спустя Свердловская филармония.

Государственная концертная организация «Свердловская областная филармония» стала третьей филармонией, появившейся в стране – после Московской и Ленинградской (а кто-то ещё сомневается, что мы всегда были третьей столицей???). Первый её сезон был открыт 29 сентября 1936 года. Концертный зал Делового клуба, преобразованный с 1938 года в Концертный зал Свердловской филармонии окончательно и бесповоротно, с первых сезонов зарекомендовал себя как ведущая концертная площадка города (фраза «В Свердловске исполняется впервые» мелькала в программках симфонических концертов с завидной регулярностью), остаётся таковой и по сей день. В 1973 году в филармонии появился «король инструментов» - настоящий немецкий оргАн (с 2002 года органистом является Тарас Багинец), а в мае 1998 года концертной организации «Свердловская государственная филармония» было присвоено звание «Академическая».

В настоящее время филармония продолжает расти и развиваться. Открыто восемь залов-филиалов в области, ведётся строительство нового здания, введена система он-лайн бронирования билетов и продажа абонементов через Интернет – в том числе и детских. Хотя, конечно, с Красной линии таких подробностей уже не видно .

17. Музей Метенкова

Фотографический музей «Дом Метенкова» открылся 10 августа 1998 года в двухэтажном полукаменном доме на перекрёстке улиц Первомайской и Карла Либкнехта. Открылся в том самом доме, который до революции принадлежал главному фотолетописцу всея Урала и почётному гражданину города Екатеринбурга Вениамину Леонтьевичу Метенкову (1857-1933).

Дом был построен по проекту архитектора Ю.О. Дютеля – первый этаж каменный, второй деревянный, с балкончиком из кованого металла, на воротах красовался вензель «ФМ» (фотограф Метенков) – в общем, вполне типичный екатеринбургский дом того времени. В доме размещалась квартира знаменитого фотографа, фотоателье и фотографический магазин, торговавший фотоаппаратами и аксессуарами к ним, реактивами, фотоматериалами и книгами по фотографии. Продукцию фирмы «Кодак» можно было купить в Екатеринбурге ещё в позапрошлом столетии – именно здесь, у Метенкова. Чуть позже к фототоварам добавились киноаппараты и киноплёнки. Метенков был не только лучшим фотографом Екатеринбурга, но и одним из первых «киношников». Его первая кинокартина «Екатеринбург во время масленицы» была выпущена в 1910 году, затем появились и другие – тоже посвященные Уралу в целом и Екатеринбургу в частности («Уличные акробаты-китайцы в Екатеринбурге», «Торжество в Екатеринбурге по случаю 50-летия отмены крепостного права», «Асбестовые копи на Урале», «По реке Исети»). Их сохранившиеся фрагменты (увы, немногочисленные) хранятся сейчас в архивах Госфильмофонда России.

Но всё-таки в историю города Вениамин Леонтьевич вошёл как фотохудожник, умеющий увидеть сам и показать другим неброскую красоту уральского края. За фотографии городов, заводов и сел Урала он был отмечен серебряной медалью на Сибирско-Уральской промышленной выставке 1887 года в Екатеринбурге и удостоен золотых наград на Всероссийской выставке "К 50-летию изобретения светописи” в Москве и на Всемирной фотографический выставке в Париже (1889 год). Свои работы Метенков выпускал в форме открыток и фотоальбомов – широкую известность принесли ему фотоальбомы «Виды Урала». Делал знаменитый фотограф и портретную съёмку – первые кадры большого цикла фотопортретов «Уральские типы» были сделаны ещё в Миассе (именно оттуда в своё время «понаехал» сюда будущий почётный гражданин Екатеринбурга).

Спектр услуг Метенковского фотоателье был довольно широк: "Использование новейших способов фотографирования портретов, групп, видов, копий с планов, чертежей и т. п. Производство хромофотографий. Зеркальная эмалировка карточек. Печатание на портретных карточках времени фотографирования. Сохранение негативов до двух лет и более. Большой выбор фотографических аксессуаров, мебели и художественных декораций" – так гласило рекламное объявление. «Художественные декорации» пользовались особым спросом – приятно было иметь фотокарточку с собственной персоной на фоне царского дворца, шикарного фонтана или парковой аллеи.

Трудно поверить, но уникального фотомузея в нашем городе могло и не быть: в уже далёком 1993 году было принято вполне серьёзное решение снести старое здание на улице Карла Либкнехта, 36. Краеведы забили тревогу – дом хоть и не архитектурный шедевр, но исторически ценен – это дом фотографа Метенкова! Под защитой общественности дом уцелел, и даже был отреставрирован под музей. А фонды музея берут своё начало от уникальной частной коллекции фотохудожника Евгения Михайловича Бирюкова, собиравшейся более двадцати лет и безвозмездно переданной «Дому Метенкова».

Сегодня музей «Дом Метенкова» - привычная часть культурной жизни Екатеринбурга. В музее несколько разделов: в первую очередь - мемориал самого В. Л. Метенкова (часть экспонатов была передана музею внучкой знаменитого фотографа), кроме того - фотоателье начала века, парад старинных фотокамер (камера-обскура, стереоскоп, стереоспектры и личный "Меркур" мэтра), и, конечно же, виды Урала, и прекрасная панорама Екатеринбурга, снятая с Екатерининского собора в 1895 году. Один из залов "Дома Метенкова" занимают экспозиции современных – в том числе екатеринбургских – фотохудожников (пользуясь случаем, хочу передать привет Кате Поповой и Лене Савенковой!).

Музей регулярно организует фотокроссы и фотоконкурсы, распахивает двери в «ночь музеев», поддерживает фотоклуб «Четверг» и по праву считается лучшей музейной выставочной площадкой.

Продолжение следует...