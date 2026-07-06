«История игрушек». Рецензия на продолжение культового мультфильма

«История игрушек» — одна из самых культовых серий студии Pixar, первая часть которой вышла в далёком 1995-м году. За 20 лет сменилось уже несколько поколений ребят и, собственно, детских развлечений. До пятой части к серии так или иначе был причастен создатель франшизы Джон Лассетер: сначала как режиссёр, потом как продюсер, однако на этот раз он вообще не принимал никакого участия в проекте. Удалось ли «Истории игрушек 5» сохранить задранную планку качества?

Девочка Бонни, появившаяся в третьей части, начинает взрослеть. Ещё вчера она с удовольствием играла со своей любимицей — ковбойшей Джесси, космическим рейнджером Базом Лайтером, Вилкинсоном, Рокси и другими игрушками, как вдруг родители дарят ей планшет Лилипад. Она моментально забрасывает всех своих пластмассовых приятелей и начинает втягиваться в цифровой мир.

У Бонни нет друзей, а с помощью планшета она пытается наладить контакт с девочками. Она начинает играть с ними в простенькие аркады по сети, чатиться, а Лилипад всячески этому способствует. Когда Бонни приглашают на ночёвку, Джесси со своим верным конём не может отпустить малышку одну, тем более что эти новые «подруги» лишь смеются над бедняжкой. Однако по пути ковбойша теряется, так она случайно попадает к другой девочке — Блейз. Она оказывается очень похожа на Бонни, и Джесси решает подружить девочек во что бы то ни стало.

Можно было бы подумать, что гаджеты здесь выступают в роли злодеев. Тем более, что сначала зрителю показывают, как детей практически поглощают виртуальные миры. Однако создатели не пошли по этому пути (и это отлично!). В числе новых персонажей здесь встречаются даже устройства, помогающие детям сходить на горшок, которые, конечно же, тоже были забыты и заброшены. И они быстро находят общий язык с Джесси, а позже и сам Лилипад предстают с новой стороны. Да и в целом сложно отнести планшет к антагонистам, поскольку и он тоже пытался лишь найти новых друзей для Бонни: чем-то этот герой напоминает База Лайтера из первой части.

Общий сюжет постепенно складывается в единый конструкт, но во время просмотра возникали сомнения, что это удастся. Дело в том, что здесь слишком много необязательных линий (потерянная на необитаемом острове партия Базов Лайтеров, сам Баз и его чувства к Джесси, ушедший в лагерь свободных игрушек Вуди), так и множество персонажей (помимо основных Лилипада и Бонни, сразу три забытых гаджета). И требуется эта нарезка сцен далеко не сразу выстраивается в логичную картину.

Мультфильм по-прежнему изобилует множеством забавных ситуаций, часть из которых, естественно, поймут только родители. Например, Вуди отказывается признавать, что стареет, щеголяя ослепительной лысиной, попутно жалуясь на своё бедро. Ну и не стоит забывать про тех самых туалетных друзей, уж эту шутку взрослые и дети точно будут воспринимать по-разному.

Тем не менее после «Истории игрушек 5» становится окончательно ясно, что франшизе, как и Вуди, пора на пенсию. Это всё ещё отличное анимационное кино, которое может не просто рассказать интересную историю, но и научить чему-то новому и очень полезному. И всё же серия зашла в тупик из самоповторов и тоске по былым временам.

8 из 10