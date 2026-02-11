«Равиоли Оли». Рецензия на романтическую комедию с Ольгой Бузовой

Конечно, никто не ожидал от комедии «Равиоли Оли» вообще ничего. Однако оставалась крохотная надежда, что получится глуповатое, но искреннее кино, где Ольга Бузова будет не прочь посмеяться над самой собой. Судя по всему, так авторы и задумывали, но слабый сценарий и отсутствующая актёрская игра загубили потенциально неплохую идею.

Ольга Бузова в роли себя самой «случайно» знакомится с красавцем Генрихом (Вольфган Черни). Однако вскоре выясняется, что Генрих — это вообще-то Гена, а все его ухаживания — глобальная афера, чтобы выманить накопления артистки в обмен на пельменный завод-банкрот, расположенный в Больших Теплышках.

Бузова отправляется на место на пару с подружкой-ассистенткой Юлей (Ольга Виниченко). Певица планирует перепродать убыточное предприятие ради покрытия хотя бы части затрат, чему сопротивляется коллектив завода во главе с инженером по безопасности Антоном (Владимир Яглыч).

Начнём с хорошего. Олю без шуток можно только похвалить за то, что она не боится смеяться над самой собой. Здесь главной героине предлагают в качестве приза игрушечного удава, на что она отвечает:"Да вы издеваетесь!" Девушка угрожает в споре являться к ним в ночных кошмарах и исполнять им до самой их смерти хиты её собственного сочинения. В одной из сцен певицу забрасывают яйцами, в другой — её обливают с ног до головы грязью. Короче говоря, с самоиронией у Ольги Бузовы всё великолепно.

Будь все остальные элементы фильма хотя бы на среднем уровне, «Равиоли Оли» даже можно было бы сдержанно похвалить. К сожалению, кроме Бузовой, здесь нет больше нечего. Удивительно, но Ольга Бузова так плохо играет Ольгу Бузову, что это поначалу воспринимаешь метаиронией этой картины. Потом приходит осознание, что Оля — просто плохая актриса. Она так ужасна, что главная героиня воспринимается не как живой человек (как это явно было задумано), а как пародия на саму себя или стереотип, укрепившийся в массовом сознании.

Вторая проблема: сценарий, а точнее некое подобие на него. Вот первые 15 минут — это преувеличения/выдумки Оли в моменте интервью? Или это надо принимать за чистую монету? Ещё вопрос: а где момент сближения Антона и Оли? Вот они только что ненавидели другу друга, практически объявляли войну, а тут вдруг начинают флиртовать — где же переходный этап? Хотя все эти вопросы — сущие мелочи по сравнению с глобально «протухшим» сюжетом, в ходе которого столичная звезда приезжает в провинцию и внезапно находит здесь свою любовь.

Не вытягивают ленту даже действительно неплохие актёры, засветившиеся на вторых ролях: управляющая гостиницей Рая (Марина Федункив), ставшая потом для Оли второй лучшей подругой, открытый для взяток мэр городка по имени Москвич (Максим Лагашкин) и совсем уж стыдное камео «пельменье» у неоднократного номинанта на кинопремию «Ника» Розы Хайруллиной. На их фоне Бузова выглядит ещё более ненастоящей, по крайней мере в качестве главной героини.

У комедии «Равиоли Оли» был потенциал. Здесь даже есть несколько забавных гэгов, вот только этого недостаточно для того, чтобы сделать более-менее сносное кино. Самоирония — это, безусловно, хорошо, но на одном этом качестве нельзя выстроить целый фильм. По крайней мере, хороший фильм.

3 из 10