Иткуль и Сысертский кордон

Озеро Иткуль и медведица

Наконец-то наступает лето. Пора рыбалки, купания и просто отдыха на различных водоемах. Вряд ли кто-то будет спорить, что одни из самых лучших озер находятся в Челябинской области.

Например, озеро Иткуль. Расположено оно в непосредственной близости от границы Свердловской области, на севере Челябинской. Название его имеет башкирские корни и переводится как «мясное озеро». Не стоит удивляться — это всего лишь значит, что озеро богато рыбой. В нем действительно водятся сиг, рипус, ерш, карась, плотва, лещ, щука, окунь. Поэтому стоит взять с собой все необходимое для рыбалки — большинству детей этот процесс интересен. Кстати, местные жители с удовольствием дают напрокат лодки за символическую сумму — не хотите заниматься рыболовством, можно просто прокатиться по озерной глади. Согласно легенде, в стародавние времена в озере жил Хозяин Воды, который очень не любил, если кто-то тревожил его владения, а тем более рыбу ловил. Но был он побежден богатырем, обладающим силой невиданной, — после чего спрятался водный дух в самый глубокий омут под тяжелый камень и никому не показывается.

Иткуль является гидрологическим памятником природы. Озеро достаточно большое — с севера на юг оно вытянуто на 7 км, в ширину же на 5 км. Впечатляет и глубина водоема, которая в среднем достигает 8 метров (максимум — около 17). Естественно, учитывая глубину, а так же большое количество подводных родников, вода в озере достаточно холодная. Впрочем, в жаркую погоду искупаться вблизи от берега можно даже с самыми маленькими детьми. В свое время на озере регулярно бывал знаменитый уральский сказочник Павел Петрович Бажов. Вот что он писал о водоеме: «Иткуль — озеро на высоком местечке пришлось. Берега — песок да камень, а кругом сосна. Глядеть любо... И над всем этим густой настой горного соснового бора и неуловимая мелодия музыки вершин…». Вообще эти места фигурируют во многих сказах — стоит почитать их ребенку перед поездкой.

Берега у озера чистые. Место под палаточный лагерь или просто для пикника найдется на любой вкус. Есть и камни, и огромные поляны, и лесные зоны. На берегах Иткуля можно увидеть множество скал. Наиболее известен каменный останец Шайтан-Камень, памятник природы. Про него тоже писал П.П.Бажов, согласно сказу, именно этот камень служил укрытием от Полоза. Жившие же здесь раньше башкиры считали камень жертвенным местом, особые ритуалы, проводимые на нем, помогали вернуть на небо солнце. Остальные каменные останцы так же окутаны легендами — считалось, что поднявшись на некоторые из них, можно стать ближе к богу.

Помимо легенд озеро славно историческими находками — именно в этих краях проводились археологические раскопки, в процессе которых были сделаны ценнейшие находки. Происхождение обнаруженных предметов датируется эпохой неолита, ранним бронзовым веком. Жившие когда-то здесь племена успешно добывали и плавили металл, которым и торговали.

Кстати, как говорят местные жители, в сезон окрестные леса богаты черникой, земляникой, грибами. Тихая охота — отличное времяпрепровождение для всей семьи.

Если вам недостаточно такого отдыха, то можно присовокупить к нему популярный агротуризм. Если доехать до сворота на село Даутово, то слева вы увидите указатель, сообщающий о том, что недалеко живут олени и медведи. Это действительно так — двигайтесь все время по главной, около 6 км, и вы найдете ферму, так называемый «Сысертский кордон». Единственное НО — есть вероятность натолкнуться на закрытую дверь, иногда сотрудники разъезжаются по своим делам. Но вот если они на месте….вашим детям покажется, будто они попали в сказку. На огромной площади, которая насчитывает сотни и сотни гектаров живут пятнистые олени, точнее дальневосточные косули. Это очень полезные животные — разводят их для получения мяса, шкур и, самое главное, для получения из их рогов ценных лекарственных препаратов. На ферме живет около 600 оленей. Самцы более смелы, они даже готовы взять из рук корм (хлеб, яблоки, морковь); самки же зачастую боятся подойти близко к людям — в первую очередь это обусловлено тем, что они переживают за своих малышей. Не стоит делать резких движений, пугать зверей вспышками — они могут умчаться в леса и вы останетесь без интересных зрелищ.

Зато медведица в вольере, десятилетняя Шурочка никуда не убежит. Это настоящий кумир ребятишек всех возрастов. Поэтому необходимо следить, чтоб они не подошли к вольеру слишком близко — то, что медведи медлительны и неповоротливы, — миф. Шурочка мигом подлетает от одного конца клетки к другому — не забывайте о том, что это хищный зверь, который может зацепить лапой с острыми когтями.

Шурочка очень любит угощения. Она выталкивает свое корыто, чтоб посетители накидали ей туда привезенных лакомств, а потом затаскивает его обратно. Медведица — сладкоежка, она любит пирожные, торты, печенье, фрукты, сгущенку и, конечно, мед. Кажется, что она, как истинная дама, любит позировать перед фотоаппаратом (на самом деле, медведица таким образом приманивает жертву, но детям об этом знать не обязательно).

На «кордоне» есть небольшой прудик, где так же можно расположиться на пикник, пожарить шашлыки, порыбачить. Желающие могут договориться о посещении местной бани.

Таким образом, посетив все описанные места, вы получите увлекательную поездку выходного дня, возможно даже не одного.

Как добраться: Из Екатеринбурга нужно ехать через Полевской, Полдневую в сторону Верхнего Уфалея. Подъездов к озеру множество. Например, можно доехать до села Даутово. В этом случае, чтоб попасть на озеро, вы свернете направо; чтоб попасть к животным — налево.