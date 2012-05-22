Красная линия Екатеринбурга. Шестая часть маршрута

Красная Линия – это пешеходный туристический маршрут по центру Екатеринбурга, охватывающий 35 объектов. Стартует Линия от памятника Ленину, финиширует там же. Первые семь достопримечательностей были пройдены в предыдущих статьях - первая часть путешествия завершилась на Площади Труда, вторая - у Музея истории ювелирного и камнерезного искусства Урала, третья - у Храма на Крови. В четвертой части мы прошли мимо усадьбы Харитонова-Расторгуева, прислушаемся к звукам музыки у Филармонии и заглянем в окна музея Метенкова. В пятой части - узнаем, что покажут в Музее Истории Екатеринбурга, увидим первый городской театр, Дом Печати и УРГУ.

Идем дальше?

Оперный театр

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета, занимающий самое красивое и самое «старое» здание площади Парижских коммунаров (Ленина, 46а), этой осенью будет праздновать свой столетний юбилей. Когда в 1910 году здесь закладывался новый городской театр, сама площадь и выглядела и называлась по-другому, куда менее солидно. На фоне одноэтажных деревянных домиков Дровяной площади построенный за два года Оперный выглядел настолько потрясающе, что за красоту и изящество был наречён в народе «Белым лебедем». А ещё его звали «Светланой» – по названию проекта, победившего во Всероссийском архитектурном конкурсе на лучшее здание будущего Оперного театра в Екатеринбурге. Автором проекта «Светлана» был архитектор Семёнов, однако воплощал идею в жизнь другой архитектор – Константин Бабыкин, приложивший свою руку ко многим известным зданиям нашего города и по праву считающийся основателем архитектурной школы на Урале.

В сентябре 1912 года новый городской театр торжественно открылся оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя». Публика рукоплескала и артистам, и музыкантам, и прекрасному убранству свежего театра, и замечательной акустике, и патриотическому сюжету оперы. Пройдёт всего несколько лет, и в этом же самом зале публика будет рукоплескать совсем другим сюжетам: сначала – в 1917 году – апрельскому выступлению Якова Свердлова (отнюдь не с кантатами) и октябрьскому официальному объявлению в городе советской власти, а потом – в июле 1918-го – сообщению о расстреле Царской семьи. Впрочем, это будет уже несколько иная публика.

А сам театр останется верен своим музам (именно музы венчают фасад театра: одна держит факел, две другие – картуш с надписью «1912»), и уже начиная с середины 20-х годов Свердловский оперный приобретёт славу одного из лучших в стране. Именно здесь начинали свой творческий путь Сергей Лемешев и Иван Козловский, Александр Пирогов и Борис Штоколов. Именно этот театр по праву называли «лабораторией советской оперы» за смелые (и удачные!) эксперименты на сцене и регулярное «выращивание кадров» для столичных театров.

В 1966 году театр получил звание «академический» - это такой своеобразный «знак качества» (вот как поясненяет БСЭ: «Академический театр - звание, присваиваемое в Советском Союзе крупнейшим театрам, которые выработали на протяжении длительной творческой практики прочные традиции, воспитали на основе этих традиций значительных актёров, создали ряд спектаклей, получивших широкое признание зрителей и театральной общественности.»). В нашем городе это почётное звание есть не только у Оперного – театры Драмы и Музкомедии так же отмечены как «the best».

И сегодня театр оперы и балета не сдаёт позиций, регулярно радуя премьерами и зрителей, и театральных критиков: представленный в конце прошлого сезона спектакль «Любовь к трём апельсинам» стал лауреатом XVIII Национальной театральной Премии «Золотая Маска», увеличив и без того вполне солидную коллекцию премий и наград Оперного театра.

Памятник Владимиру Высоцкому

В ответе на вопрос «что появилось раньше – Антей или памятник Высоцкому» вариантов быть не может: сначала был Антей. Он тоже своего рода достопримечательность: именно с этой «первой ласточки» начался в городе бум высотного строительства. Высоток у нас теперь много, но открытый в 2004 году 22-этажный Антей всё равно в этом списке отмечен особо. Во-первых, из-за смотровой площадки, откуда можно увидеть почти весь город и ощутить себя выше его повседневной суеты. Площадка популярна и сейчас, а в первые годы своего существования была почти что культовой: на уральских Интернет-форумах местное сленговое выражение «иди на Онтей!» практически вытеснило общерунетовские «выпей йаду» и «убейся ап стену!» (рекомендовалось в качестве сильнодействующего лекарства от депрессии и непрофессионализма). Во-вторых, из-за памятника Владимиру Высоцкому, установленному в 2006 году у входа в Антей.

Место для памятника было выбрано не случайно – рядом с Антеем находится гостиница «Большой Урал», в которой останавливался Владимир Семёнович во время гастролей в 1962 году. "Кто может жить – здесь, – тот ежеминутно совершает подвиг" – таким было первое впечатления Высоцкого о тогдашнем Свердловске. Впрочем, оно не лишило поэта вдохновения: именно здесь была написана одна из лучших песен Высоцкого «Весна ещё в начале».

Никаких других привязок к биографии поэта в Екатеринбурге нет, но идея памятника была принята горожанами вполне благосклонно: Высоцкого, как и Пушкина, любят везде, и везде считают своим, потому и памятники есть практически в каждом городе. Однако наш памятник - особенный. Он был одним из первых, изображающих Высоцкого не как борца, творца и трибуна, а как обычного счастливого человека – с гитарой и любимой женщиной. Бронзовые фигуры Владимира Высоцкого и Марины Влади выполнены в жанре городской скульптуры – без массивного постамента, в масштабе 1:1 (автор памятника – скульптор Александр Сильницкий, отливка фигур производилась кузнечной мастерской поселка Ново-Алексеевка Свердловской области) – почти как живые, этакая деревенская идиллия, где прямо сама собой слышится песня «Я поля влюблённым постелю».

Марина Влади на открытие памятника не приезжала, поэтому увидела его несколько лет спустя – во время гастролей со спектаклем «Владимир или Прерванный полёт». Отнеслась очень субъективно: "Памятники умершим ставят, а я жива. И вообще, Володя здесь значительно моложе, чем в пору нашего знакомства. Наверное, уместнее было бы вместо меня установить фигуру его первой жены Изы Высоцкой. Она тоже актриса, ваша землячка - живет в Нижнем Тагиле, играет в драматическом театре. И, бесспорно, этого заслуживает". Но из песни слов не выкинешь – памятник у нас именно такой, какой есть. И при этом - один из лучших!

А ещё в честь Высоцкого названа одна из улиц Екатеринбурга и самое на сегодняшний день высокое здание (54 этажа, 188 метров) за пределами МКАД – небоскрёб Высоцкий, строившийся как третья очередь Антея и в непосредственной близости от него. Центральная гостиница

Гостиница «Центральная» – первая советская гостиница города, да и вообще одно из первых зданий Свердловска такого масштаба – 250 номеров, пять этажей, гигантские люстры, мраморные лестницы и даже лифты. Построена была в 1926-1928 году по проекту архитектора Дубровина богато и с размахом, гостей принимала тоже вполне достопримечательных: в числе первых постояльцев гостиницы был режиссер Всеволод Мейерхольд, за ним потянулись и другие. А уж во время войны концентрация бомонда на единицу площади была здесь просто потрясающей: гостиницу переоборудовали под квартиры для эвакуированных, расселив в них столичную профессуру, офицерские семьи, актеров из "Мариинки" (многие потом так и прижились в Свердловском оперном театре). Статус гостиницы был возвращён уже в январе 1946 – кто-то из эвакуированных вернулся на родину, кто-то переселился в Большой Урал, а их временные квартиры снова превратились в гостиничные номера. В одном из них в 1963 году останавливался Фидель Кастро. Правда, мемориальных табличек по этому поводу нигде нет – слишком глобально всё было перестроено при реконструкции тридцать лет спустя, и даже сама гостиница называется иначе.

Зато теперь «Отель Екатеринбург-Центральный» - современный трёхзвёздочный отель с конференц-залами, бизнес-центром и банкетным залом в ретро-стиле. Номеров там теперь поменьше – всего 96, но в них по-прежнему не стыдно селить самых взыскательных гостей: именно этот отель принимал представителей дома Романовых, приезжавших в Екатеринбург в 1998 году.

Гостиница «Американские номера» и её постояльцы

Следующий объект Красной линии продолжает гостиничную тему - это здание бывшей «Американской гостиницы» - самой солидной и престижной в дореволюционном Екатеринбурге (и дорогой – скромные номера обходились в 80 копеек за сутки, а номера пошикарней – до четырёх рублей). Здесь останавливался весной 1890 года Антон Павлович Чехов, проезжавший наш город по пути на Сахалин. Болезнь вынудила его задержаться на несколько дней, но город и горожане писателю не понравились – не думал он, что уральцы настолько суровые: “Здешние люди внушают проезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, с громадными кулачищами. Родятся на местных чугунолитейных заводах, и при рождении их присутствуют не акушеры, а механики. Входит в номер с графином и того и гляди убьет. Я сторонюсь”. Нелестно отзывался Чехов не только о Екатеринбурге – вообще азиатская часть России ему пришлась не по вкусу. Екатеринбуржцы давным-давно простили и забыли, а вот томичи помнят до сих пор: к очередному юбилею города они установили весьма экстравагантный памятник с выразительным названием "Антон Павлович Чехов в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку»". Год спустя скандальная скульптура заняла третье место во Всероссийском конкурсе на самый забавный памятник - встав на ступеньку ниже екатеринбургского «Человека-невидимки» и питерского «Чижика-пыжика», разделивших по-братски второе место.

Девять лет спустя после Чехова в «Американской гостинице» останавливался Дмитрий Иванович Менделеев, командированный из родного Тобольска. Гостиницу он выбрал по удобному местоположения и наличию телефона, а Екатеринбургом остался вполне доволен. Особенно – нашей метеорологической обсерваторией, которая работает до сих пор.

Принадлежала «Американская гостиница» купцу Павлу Васильевичу Холкину, а после его смерти в 1909 году перешла наследникам, которые её переименовали. Так что Константин Бальмонт, приехавший в Екатеринбург в 1915 году, останавливался уже в «Американских номерах» - с этим названием гостиница и запомнилась. А в 1918 году прекратила своё существование, поскольку её реквизировала ЧК для своей резиденции.

Но здание на углу улиц Малышева и Розы Люксембург примечательно не только своим «американско-гостиничным» прошлым. Не менее интересно его настоящее: сегодня здесь квартируется одно из самых солидных и заслуженных учебных заведений Екатеринбурга – Свердловское художественное училище имени Шадра. Училищу уже больше ста лет – начиналось оно в 1902 году как художественно-промышленная школа, в числе первых преподавателей школы был Степан Эрьзя - автор того самого «Ваньки голого», что «украшал» - хоть и недолго - нашу главную городскую площадь. А в числе первых выпускников – уроженец города Шадринска Иван Дмитриевич Иванов, более известный как Иван Шадр – автор знаменитой советской «Девушки с веслом» – это его имя носит училище с 1987 года. И по сей день училище «держит марку» - у нас в городе есть памятники выпускникОВ СХУ и даже памятники выпускникАМ СХУ: в 2008 году на перекрёсте Проспекта Ленина и улицы Мичурина была установлена бронзовая скульптурная группа «Горожане. Разговор», изображающая трёх знаменитых уральских художников Виталия Воловича, Михаила Брусиловского и Германа Метелёва – (Волович и Метелёв в своё время заканчивали Свердловское художественное училище). «Они — визитная карточка не только нашего города, а всей России»,— отметил на церемонии открытия руководитель администрации свердловского губернатора Александр Левин.

А в 2011 году училище удостоилось победы в конкурсе «100 лучших ссузов России» и золотой медали «Европейское качество». Так держать!

Продолжение следует...