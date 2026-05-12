Экскурсии в Свердловский областной фильмофонд для больших и маленьких

В Екатеринбурге есть удивительное место, где можно посмотреть фильмы на плёнке и узнать много нового о кинематографе. Здесь будет интересно и детям, и взрослым.

Для детей 7-10 лет знакомство с фильмофондом пройдет в игровой форме. В течение программы «В гостях у братьев Люмьер» дети посетят музей кино и фильмохранилище, заполнят путеводитель с заданиями, а в завершении посмотрят мультфильм.

Для школьников 5-11 классов и взрослых проведут экскурсию – вы побываете в действующей аппаратной, посетите музей кино, увидите, как «ухаживают» за кинопленками, удивитесь размерам фильмохранилища.

В аппаратной установлен работающий плёночный проектор 23КПК, самый распространенный проектор в позднесоветском периоде в кинотеатрах.

Здесь вам:

покажут, как выглядят на плёнке сигнальные отметки для киномеханика;

вы узнаете, как происходит переход с одного проектора на другой, чтобы показ не прерывался, какова продолжительность фрагмента кино или мультфильма на одной катушке;

объяснят, как на плёнке выглядит звуковая дорожка;

расскажут, во сколько раз увеличивается картинка во время демонстрации фильма, и почему во время показа слышны щелчки.

В комнате-музее представлена коллекция кинопроекторов для передвижек, которые путешествовали по Свердловской области.

На стене эволюция киноплёнки – от узкой в 8 мм для любительских фильмов и кинохроники до форматной в 70 мм. А ещё здесь представлен кусок кинопленки со стереофильмом (2 кадра один над другим, стереопара). Стереофильмы в Свердловске показывали в кинотеатре «Октябрь».

На стенах музея представлены афиши лидеров проката – это «Пираты ХХ века» и «Москва слезам не верит».

В следующем помещении вы увидите, как работает фильмопроверщик. Здесь покажут, как работает фильмопроверочный стол, расскажут, чем склеивают кинопленку, что такое ракорды, из каких компонентов состоит смесь для увлажнения кинопленки.

Самое большое помещение – это фильмохранилище, которое занимает не одну комнату.

Если ходить по рядам, то на полках можно увидеть фильмы Феллини, Куросавы, Тарковского, а на соседней полке «Форсаж» с Вином Дизелем.

После экскурсии можно выбрать фильм и посмотреть его в зале Фильмофонда.

Зал небольшой, всего на 34 места, так как первоначально он был спроектирован как технический зал для отсмотра фильмов ответственными за кинопрокат в Свердловске и области.

Отличное место для экскурсий, романтических свиданий или корпоративов.

Стоимость билетов в будни 200 руб./человек, в выходные 300 руб./человек, посмотреть фильм 2500 руб./группа, организация чаепития - 1000 руб./группа.

Свердловский областной фильмофонд

Екатеринбург, ул. Блюхера, 4, тел. +7 (343) 288 57 67

Фото Дмитрий Часовитин.