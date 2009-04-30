Наша поездка в Кунгурскую пещеру. Семь советов собирающимся в путешествие

Все мы куда-то постоянно несёмся, дела и заботы на работе, дома заполняют наш ежедневный быт, а так хочется иногда передохнуть в этом сумасшедшем современном ритме жизни и посвятить один день общению с прекрасным.

Есть множество способов отвлечься от окружающей действительности, каждый выбирает что-то своё, что ближе ему. Одни все свои выходные проводят с любимой машиной и гаечным ключом в гараже, другие на любимом диване перед телевизором или в обнимку с журналом или книжкой. Есть ещё вариант активного отдыха и… много ещё разных способов. Самое главное, чтобы тебе самому это всё было в удовольствие. Мне же захотелось рассказать об одной поездке и поделиться своими яркими впечатлениями. Это о поездке в Кунгур.

Сам я был в Кунгуре давно, ещё учась в школе, классе в седьмом… Мой сын собирался в Кунгур со своим классом, но поездка не состоялась, и у моего ребенка слово Кунгур стало ассоциироваться с чем-то недосягаемым и очень интересным.

- «Мы обязательно съездим!»- заверил я сына.

- «А когда?» - спросил он.

- «Ну, не знаю, как получится…» - ответил я неопределённо.

Нет, Вы ничего не подумайте, я частенько со своей семьей куда-нибудь выезжаю. Но, недавно, я стал второй раз папой, на этот раз папой очаровательной дочки и… наша поездка в Кунгур опять была отложена. Но, как оказалось, не надолго, до апреля месяца. Ведь

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: в Кунгур лучше ехать с февраля по май, когда в пещере самые большие сосульки, и она предстаёт перед тобой в своём самом выигрышном свете.

Поэтому в начале апреля, а точнее в первую субботу, мы собрались в Кунгур. Сборы не представляли собой ничего сложного. Удобная одежда и обувь, вода в бутылочках, бутерброды и… мы готовы.

СОВЕТ ВТОРОЙ обязательно одевайте в Кунгур удобную одежду и обувь не скользкую и (для женщин) без каблуков.

Чтобы ехать впереди, нужно было постараться придти не к отправлению автобуса, а пораньше. Мы не поленились, встали рано и поэтому места в начале автобуса были наши!

СОВЕТ ТРЕТИЙ хочешь сидеть впереди - потрудись встать пораньше!

Дорога в автобусе до Кунгура пролетела незаметно. В автобусе показывали познавательный фильм про город, экскурсовод Ольга живо и интересно рассказывала различные истории, поэтому скучать в дороге не пришлось.

СОВЕТ ЧЕТВЁРТЫЙ чтобы детям в дороге было не скучно, обязательно возьмите им в автобус что-нибудь, чем они будут заниматься в пути. Это может быть телефон с играми, мини-радио с наушниками, плеер или что – то подобное.

Сначала мы заглянули в гончарную лавку. Ну, какое же путешествие без сувениров! Купили пару кружек с надписью Кунгур и заварочный глиняный чайник. Сын выбрал самый большой и самый дорогой (он, к слову, стоил 200 рублей). «Чайник у нас необычный! Плоский. Самый дорогой и самый красивый!» - с гордостью сказал сынок.

СОВЕТ ПЯТЫЙ обязательно посетите гончарную лавку. Цены на удивление низкие и на память нужно обязательно что-то привезти! Как без этого!

Потом нас повели в пещеру. Фотографировать бесплатно в пещере нельзя, за это нужно платить деньги. Но совсем не стоит по этому поводу расстраиваться! Фотографии из пещеры - самая интересная и памятная часть поездки, которая будет напоминать о поездке потом.

СОВЕТ ШЕСТОЙ на фотографировании не в коем случае не нужно экономить! Но, лучше заранее приготовить мелкие деньги, для того, чтобы быстро рассчитаться за разрешение снимать. (Стоимость 150 рублей фотосъемка; 250 рублей видеосъемка).

Пещера, конечно, произвела на нас удивительное впечатление. Удивительной красоты сосульки, причудливой формы кристаллы, озеро, где, оказывается, живут рачки. «Только не бросайте в озеро монетки!» - предупредил нас экскурсовод. Оказывается, брошенные монетки плохо влияют на рачков и они гибнут. Поэтому для туристов, желающих всё - же отметиться в пещере монеткой, предусмотрено специальное место, куда можно монетку положить. И туристу хорошо и рачкам! На сына еще произвела впечатление новогодняя елка, которая стоит в пещере.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ не забудьте взять с собой в пещеру фотоаппарат с хорошей вспышкой и (кому нужно) запасные батарейки. Фонарик не помешает, а будет, кстати, чтобы рассмотреть сказочные красоты пещеры.

Я ничуть не пожалел, что моё путешествие в Кунгур состоялось не самостоятельно на машине, а организованно с турфирмой. Продуманный маршрут, вкусный обед, экскурсовод, не дающая скучать в поездке и общение целый со своим ребёнком, что ещё нужно для хороших выходных! А красотой нашего Уральского края можно без конца любоваться и наслаждаться! Я съездил сам и Вам обязательно советую подарить такой сказочный день своему ребёнку! Не пожалеете! Заверяю!