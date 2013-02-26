Экскурсия в музей военной техники в Пышме. Не только для мальчиков!

Если вы точно знаете, что ваши мужчины (большие и маленькие) обрадуются возможности увидеть своими глазами настоящую военную технику, или в преддверии праздника Победы вы планируете показать своему сыну или дочери зенитную установку или танк Т-34, отправляйтесь в музей военной техники в Верхней Пышме!

А мы отправились в музей с историком-архивистом, специалистом по истории военной техники – Иваном Комирным. В настоящее время коллекция содержит более 100 экспонатов и, по словам нашего эксперта, – это один из самых крупных и интересных музеев в России.

Экспозиция музея систематизирована по нескольким разделам: артиллерия, военно-морская и танковая техника, авиация, бронетранспортеры, ракетные установки. У каждой единицы техники есть своя история, свои боевые раны. Многие из экземпляров участвовали в боях.

Но главное в этой экспозиции танки. Один из самых ранних танков МС-1, выпущен в 1927 году. До 1931 года всего было собрано 950 подобных танков. МС-1 стал первым танком советской разработки. До наших дней сохранилось около шести таких танков, один из них находится здесь.

Что примечательно, сами танки МС-1 не принимали участия в боях. Ко времени начала Великой Отечественной Войны у нас уже появились более современные и мощные танки. Но его башни использовались в боях на р. Халхин-Гол и оз. Хасан, а также в начале ВОВ.

Еще один из интересных экспонатов, представленных в музее, это известный танк КВ-1 (Клим Ворошилов-1). Этот танк знаменит тем, что имел абсолютно непробиваемую броню. Был случай, когда одна такая махина на протяжении 48 часов держала оборону и задержала целую танковую дивизию немцев. В конце боя на его броне было насчитано от 136 до 138 попаданий. Его смогла уничтожить только тяжелая артиллерия, подтянутая позже.

Оба, представленные на экспозиции танки КВ-1, являются редкими образцами данной модели, а уникальность их в том, что они дополнительно укреплены 30 мм листами брони.

Также здесь можно увидеть знаменитые танки Т-34, которые на начало войны стали самыми защищенными средними танками с мощной пушкой. Они оказали огромное влияние на ход войны и стали символом нашей победы. Экземпляр, выставленный в музее, явно участвовал в боях, об этом говорят две сквозные пробоины на правом борту. Возможно, вражеские снаряды унесли чьи-то жизни, а сейчас танк только напоминает нам о тех трагических событиях середины ХХ века.

Танки ИС-2 (Иосиф Сталин-2) участвовали в штурме Берлина, возможно, и танковая единица из Уральского музея шла на столицу Германии. Об этом говорят белые полосы, которые рисовали для облегчения опознавания наших танков. Но, вероятнее всего, он был подбит еще на территории СССР, так и не дойдя до конечной цели. Ну и на данном танке также как и на многих имеются боевые ранения – башня и лобовой лист корпуса испещрены следами от снарядов.

Грандиозные танковые сражения Второй мировой войны, бесспорно, вызывают интерес, но послевоенным боевым машинам, как правило, уделяется гораздо меньше внимания. С этим не согласен наш эксперт, ведь наши танки после 1945 года прошли ни одну локальную войну: они стреляли и в Корее, и во Вьетнаме, на Ближнем востоке, и в Африке, в Афганистане и Индии.

Многие из них до сих пор стоят на вооружении и используются во многих боевых конфликтах.

Так, например, Т-62 и Т-54 активно ездят по Африке, Т-74 успешно воюет до сих пор и еще долгое время будет стоять на вооружении, по мнению нашего эксперта.

А танк Т-80-УД стал последним танком, разработанным и принятым на вооружении в СССР. Из подобного танка стреляли по белому дому в 1993 году, из него же стреляли по Грозному в 1995 г. Этот танк унес немало жизней в конце ХХ века.

Да, танки это основа всей экспозиции, но не менее интересно будет посмотреть и самоходные артиллерийские установки, которые использовались в качестве штурмовых орудий и для противотанковой стрельбы. Несмотря на то, что выглядят они как танки, все же таковыми не являются. Для любого немецкого танка встреча с такой махиной была могилой.

Также среди экспонатов мы видели 37 мм зенитную установку, которая в течение Великой Отечественной Войны являлась основным средством противовоздушной обороны. Такими зенитками оборонялись мирные города от авиации противника. В то самое время, когда звучала сирена и мирные жители бежали в бомбоубежища, зенитчики нацеливали свои изящные орудия в самолеты противника.

А самые старые гаубицы были созданы более 100 лет назад и участвовали еще в первой мировой и гражданской войнах. Для того периода – это было очень мощное орудие для разрушения укрепленных позиций.

В целом, в музее достаточно много интересных экспонатов, которые относятся не только к артиллерии и бронетехнике. Здесь имеются самолеты, ракетные установки, есть небольшой участок, посвященный военно-морскому делу: макет рубки подводной лодки, торпеды, торпедный катер, мины.

Не пожалейте времени, уверена, что такая поездка станет полезным и запоминающимся подарком для вашей семьи! А поможет вам в этом наш подробный видеосюжет, чтоб уж наверняка знать к чему вести, на что смотреть и про что рассказывать.

Адрес: Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1

Время работы:

С мая по сентябрь: ежедневно с 10:00 до 22:00.

С октября по апрель: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Вход в музей свободный.