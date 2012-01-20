Красная линия Екатеринбурга. Часть третья

Красная Линия – это пешеходный туристический маршрут по центру Екатеринбурга, охватывающий 35 объектов. Стартует Линия от памятника Ленину, финиширует там же. Первые семь достопримечательностей были пройдены в предыдущих статьях - первая часть путешествия завершилась на Площади Труда, вторая - у Музея истории ювелирного и камнерезного искусства Урала.

11. Дом Севастьянова

Дом (да чего там – дворец!) коллежского асессора Николая Ивановича Севастьянова по адресу Ленина, 35 – одно из самых ярких и запоминающихся зданий Екатеринбурга. Основные черты своего убранства дом приобрёл в середине шестидесятых годов XIX века, по заказу своего нового хозяина Севастьянова и под чутким руководством архитектора Падучева, ученика Михаила Малахова. Видимо, именно поэтому дом известен нам именно как Севастьяновский, а фамилии всех его прежних владельцев (первое упоминание о доме на этом месте набережной относится к 1817 году, то есть зданию было почти полвека, когда Падучев принялся за его достройку-перестройку) остались в архивах. «Падучев наложил на классицистическую объёмную композицию сложный декор в «готических» формах, дополненных «барочными» элементами. После перестройки здание стало одним из наиболее ярких образцов «неоготики» на Урале» - так поясняет ситуацию «Свод памятников истории и культуры Свердловской области». Уникальный красавец-особняк не только эстетическое удовольствие для горожан и туристов, но и фактически наглядное пособие для демонстрации архитектурных стилей.

Севастьянов свой дом любил, хотя почти не жил в нём на самом деле. Зато оставил после себя легенды про свою любовь к дому – они живы до сих пор. Одна из них рассказывает, как однажды хозяину чудо-особняка пришла в голову гениальная мысль позолотить купол угловой ронотды, о чём он неоднократно подавал прошения в соответствующие инстанции. В просьбе было отказано, более того – за такую дерзость, гордыню и тщеславие (только у Божьих храмов купола золотят!) Севастьянову было предписано ежедневно ходить в чугунных калошах в ближайшую церковь – каяться в грехах и упражняться в смирении. Благо Екатерининский собор был тогда через дорогу. Другая легенда гласит о том, что Севастьянов очень любил на досуге сидеть возле дома-дворца на скамеечке и наблюдать за восхищенными взглядами горожан и приезжих, время от времени лукаво спрашивая у прохожих «а вы знаете, ЧЕЙ это дом?» Насколько правдивы эти байки, сказать трудно, но скорее всего дыма без огня не возникло бы.

Впрочем, в одном Севастьянов был прав – дом действительно получился выдающийся, особенный. Сегодня он не только внесён в перечень объектов культурного наследия (памятников истории) федерального значения, но и в 2008 году был отчеканен в памятных серебряных монетах Центробанка серии «Памятники архитектуры России» - единственный из всех зданий нашего города. Номинал монеты три рубля, но стоит она значительно дороже.

Наслаждался своим детищем Севастьянов не долго – получил повышение по службе и уехал в столицу, продав дом муниципалитету. Сначала в доме разместился окружной суд – пока в 1917 году не сменилась власть, а сам особняк не подвергся жесточайшему разгрому и разграблению. Потом здесь находился первый в стране Уральский комиссариат труда (биржа труда) – именно тогда Екатерининская площадь стала площадью Труда. Потом - и надолго – в севастьяновском доме поселился областной совет профсоюзов (на советских открытках с видами Свердловска надпись «дом союзов» на фасаде здания вполне читабельна). В послеперестроечное время дом профсоюзов превратился в офисное здание, а в 2008 году (к саммиту ШОС, проходившему в Екатеринбурге) его капитально отреставрировали изнутри и снаружи. При реставрации фасада были восстановлены его исторически аутентичные цвета — белый, зеленый и терракотовый, и теперь со стороны главного проспекта дом выглядит именно таким, каким видел его коллежский асессор Николай Иванович Севастьянов. Отремонтированный особняк в 2008 году ещё и повысили в звании (сурово отгородив при этом решёткой): теперь это резиденция Президента РФ. Похожая участь постигла и следующий объект Красной Линии – усадьбу купца Тарасова, превратившийся в резиденцию рангом пониже – губернаторскую. Красная Линия огибает Севастьяновский дом и поворачивает с проспекта Ленина на улицу Горького – на ту её часть, которая когда-то называлась Тарасовской набережной, по имени хозяина самой красивой и респектабельной усадьбы на этом берегу Исети – купца второй гильдии Саввы Лукича Тарасова. А вот и она сама:

12. Усадьба купца Тарасова

Усадьба в русской архитектуре - это комплекс жилых, хозяйственных, парковых и прочих построек, составляющих единое архитектурное целое. Особую часть архитектурного наследия Екатеринбурга составляют купеческие городские усадьбы, формирующие исторический центр города. К их числу относится и усадьба Тарасовых, состоящая из главного дома, двух боковых флигелей (северного и южного) и ограды (состав и расположение построек характерны для усадебных комплексов русского классицизма) – сейчас уже в несколько перестроенном виде. Дом купца Тарасова – одно из самых старейших каменных жилых зданий в нашем городе. Савва Тарасов купил этот особняк в 1837 году, и был тогда далеко не первым его владельцем; зато ни сам он, ни его потомки усадьбу с прекрасным видом на городской пруд уже не продавали – так и жили здесь до самой революции, а не случись её - может быть, жили бы и до сих пор!

Сами Тарасовы – под стать своей усадьбе – тоже были людьми приметными и серьёзными. Дед и отец Саввы Тарасова несколько раз занимали пост мэра (городского головы), а сам Савва Лукич отличился тем, что, купивши дом в центре города, да ещё прямо напротив резиденции Главного горного начальника (тогда эту должность занимал знаменитый генерал Глинка, скромно именовавший себя «царь и бог Уральского хребта»), первым делом возвел там огромную домовую старообрядческую церковь (подавляющее большинство екатеринбургских купцов были старообрядцами) - купол этой церкви отчетливо просматривался едва ли не от Кафедрального собора. Очертания ее и сегодня легко угадываются между главным домом и южным флигелем. А из младшего поколения Тарасовых наиболее известен внук Саввы - Петр Иванович. Его благосостояние обеспечивали золотые промыслы на Южном Урале, но в Екатеринбурге он запомнился как нумизмат и всегдашний участник разного рода культурных и благотворительных акций. Будучи почетный член Уральского общества любителей естествознания, он в 1907 году подарил музею УОЛЕ коллекцию из 2363 (!) монет. Забавно, что один из последних частных хозяев нынешнего губернаторского дома Петр Иванович Тарасов 25 лет собирал те монеты, которые чеканил самый первый владелец особняка на набережной - Иван Кузьмич Софков, управляющий Екатеринбургского монетного двора.

В советское время дом Тарасовых превратился в Дом учителя, а в 1997 году после серьёзного апргейда стал резиденцией губернатора Свердловской области. Это, надо полагать, очень удобно, когда губернаторская резиденция находится на одном берегу реки, а всё областное правительство – на другом. Возле губернаторской резиденции даже Красная Линия становится вдруг пунктирной – как будто тихонько крадётся на цыпочках вдоль Исети, до тех пор, пока не свернёт в сторону Литературного квартала. Метка с одиозным тринадцатым номером расположена возле памятника Пушкину, на самом деле объект № 13 гораздо шире: весь Литературный квартал.

13. Литературный квартал

Под романтическим названием «Литературный квартал» скрывается вовсе не часть городской застройки, ограниченная улицами имени писателей (хотя таких улиц у нас не мало – на несколько кварталов хватило бы!), а один из крупнейших литературных музеев России - объединённый музей писателей Урала, созданный в 1980 году на базе нескольких литературно-мемориальных музеев. При путешествии по Красной Линии можно увидеть следующие подразделений объединённого музея: мемориальный дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка (с него-то всё и началось!) – он стоит отдельно от других музейных зданий (по адресу Пушкина, 27), литературно-мемориальный дом-музей Ф. М. Решетникова (Пролетарская, 6) – узнаётся издалека по верстовым столбам, установленным возле дома, музей "Литературная жизнь Урала XX века" (Пролетарская, 10) – занимает самое красивое и необычное здание в стиле «модерн» (именно здесь недавно открылся виртуальный зал «Музей уральской фантастики» (читает отчет о посещении: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=6311) и музей кукол и детской книги "Страна чудес" (Пролетарская, 16) – самый детский из всех музеев и самый юный из них (открыт в мае 2000 года).

Также в состав объединённого музея писателей Урала входят не попавшие на Красную Линию музей "Литературная жизнь Урала XIX века" (полукаменный-полудеревянный дом на Толмачёва, 41), находящийся на территории Литературного квартала, и два музея, посвященных Павлу Петровичу Бажову – мемориальный дом-музей в Екатеринбурге (по адресу Чапаева, 11 - прочесть отчет о посещении можно здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4108) и дом-музей в Сысерти, а также абсолютно виртуальный музей А.П.Гайдара. Вы не знали, что Гайдар уральский писатель??? Тогда вам просто необходимо прогуляться по просторам виртуального музея!

Ну а Литературный квартал славен не только музеями. На его территории также располагается парк с летней эстрадой, выполненной в стиле начала ХХ века, и Камерный театр, входящий в структуру Объединенного музея писателей Урала. Театр был открыт в 1998 году (к 275-летию Екатеринбурга) спектаклем для детей «Каменный цветок» по сказам Павла Бажова, и с тех пор стал неотъемлемой частью культурной жизни города.

Объединенный музей писателей Урала на сегодняшний день представляет собой крупный центр музейной, научной, театральной и издательской деятельности (у музея есть даже собственное печатное издание - журнал "Литературный квартал").

Здесь можно заказать экскурсию, школьный урок, детский день рождения или свадебную фотосессию в интерьерах старинного особняка.

При чем же тогда здесь Пушкин, если на Урале он никогда не был и о Екатеринбурге романов не писал??? При том, что в каждом уважающем себя городе памятник Пушкину должен быть, по той лишь простой причине, что Пушкин – это наше ВСЁ!

14. Храм-памятник на Крови во имя всех святых, в земле Российской просиявших

Храм-на-Крови расположен через дорогу от Камерного театра, по адресу Святой квартал, 1, хотя в некоторых справочниках его адресом значится Толмачёва, 34. Противоречия в этом нет – ещё в 2003 году главой города Екатеринбурга был подписан документ о том, что несколько зданий, входящих в комплекс Храма-на-Крови (Елизаветинская часовня, Патриаршее подворье, Храм-на-Крови) будут находиться на улице Святой квартал. Было как-то уж очень цинично в качестве адреса храма, построенного на месте расстрела царской семьи, называть улицу имени одного из убийц.

Храм построен на том месте, где до середины семидесятых стоял дом инженера Ипатьева, выбранный в 1918 году в качестве тюрьмы Николая II и его семьи. Именно здесь царская семья встретила свою последнюю Пасху, именно здесь жена и дети поздравляли Николая II с его 50-летним юбилеем, именно здесь – в подвале ипатьевского дома – в ночь с 16 на 17 июля 1918года закончился их земной путь. Сначала домом гордились, потом его стыдились, а потом по распоряжению Бориса Ельцина снесли. Сам он утверждал, что действовал по негласному приказу из Москвы – так или иначе, в 1977 году дом был снесён, территория превратилась в пустырь (как-то не решались на этом месте что-либо строить), притягивающий зевак, туристов и немногочисленных паломников.

Первый открытый молебен по убиенной Царской семье состоялся вечером 16 июля 1989 года – люди пришли на ипатьевский пустырь с иконами, свечами, цветами и самодельными хоругвями, и были довольно быстро разогнаны милицией. Но через год пришли снова, и с тех пор моления на месте дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля стали ежегодными. В 1990 году поставили первый деревянный памятный крест, и тогда же началось активное обсуждение вопроса «каким быть памятному знаку на месте гибели царской семьи»? Варианты предлагались абсолютно разные, в том числе восстановление снесенного ипатьевского дома в качестве музея. Но, в конце концов, было принято решение построить православный храм.

1992 году заложили первый камень в основании будущего храма, а рядом возвели деревянную часовню в честь только что канонизированных преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары – Елизавета приходилась родной сестрой убитой в ипатьевском подвале императрице Александре, и судьба ее оказалась не менее трагична. После закладки камня строительство застопорилось, как собственно и многое в 90-е годы. Возобновилось строительство только в 2000 году, после причисления царской семьи к лику святых и визита в Екатеринбург Патриарха Алексия II – он заложил на месте строительства памятную капсулу (камень-то второй раз не закладывают), и процесс пошел. Через три года храм был готов - выполненный в византийском стиле, пятикупольный, двухэтажный, большой и нарядный. Изначально планировалось строить по другому проекту – храм-свечку с одним куполом, более строгий и печальный, но потом этот вопрос «переиграли». С тех пор у местного населения считается хорошим тоном недолюбливать Храм-на-Крови за «избыточную помпезность» и «чрезмерную музейность». В 2003 году был освящен верхний храм, в 2010 году – нижний.

Храм-на-Крови прочно вписался в картину современного Екатеринбурга. Сегодня это непременный объект посещения всех экскурсий и паломнических поездок, каждый год на Светлую седмицу гостеприимно распахивающий вход на свою колокольню (самую удобную и безопасную в городе, если подниматься туда с детьми), когда любой желающий может подняться и звонить сколько хочется и как хочется. На Рождество возле храма ежегодно проходит фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» - кроме тематических конкурсных фигур непременно появляется рождественский вертеп и детские горки, а в июле сюда стекается множество паломников, чтобы пройти крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной ямы в ночь с 16 на 17 июля. Повседневная жизнь Храма-на-Крови – это не только ежедневные богослужения, но и работа различных воскресных школ и курсов, включая не имеющую аналогов певческую школу Октоих, школу звонарей и школу иконописи.

Впрочем, главная задача Храма-на-Крови всё-таки в другом – напоминать самим фактом своего существования о том, что Любовь побеждает всё. Даже смерть.

Продолжение следует...

За предоставленные фотографии благодарим дружественный нам портал

