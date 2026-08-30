«Человек-паук: Новый день». Рецензия на новый супергеройский фильм про дружелюбного соседа

С момента выхода последнего художественного фильма (на этот раз проигнорируем мультипликационные версии) во вселенной Человека-Паука проходит пять долгих лет. За это время явная супергероика практически вышла из моды, что можно заметить по последним фильмам Marvel: ретрофутуристический стиль перезапуска «Фантастической Четвёрки», герои-аутсайдеры из «Громовержцев» или зачатки политического триллера в «Капитан Америка: Новый мир» (последний, правда, оказался откровенно слабым фильмом). Пришлось поменяться и дружелюбному соседку Человеку-Пауку.

В предыдущей части франшизы «Нет пути домой» Питер Паркер (Том Холланд) попросил Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) об услуге: он захотел, чтобы весь мир забыл, кем на самом деле является их любимый супергерой. Тем самым он хотел защитить своих близких от атак со стороны своих противников. План срабатывает, и теперь Питер ни на что не отвлекается от своих «паучьих дел»: он сажает за решётку Скорпиона, клан ниндзя и многих-многих других преступников.

Герой буквально сливается со своим костюмом, поскольку практически утрачивает своё человеческое Я: больше он не ходит на учёбу, не общается с бывшими друзьями, боится даже заговорить со случайными прохожими. Единственные контакты с внешним миром — это детектив Жанна Девульф (Лиза Колон-Зайас), а также пролистывание ленты соцсетей экс-друга Неда (Джейкоб Баталон). Вот только такое избегание реальности в любом случае не могло закончиться ничем хорошим.

Во время очередного патруля города Паркер замечает несущийся на всех порах танк. Несмотря на все попытки его остановить, ему удаётся повредить стены особо защищённой тюрьмы. К этому оказывается причастен крайне могущественный телепат, имя которого мы раскрывать не будем, поскольку это будет мощным спойлером. Ему на раз-два удаётся раскрыть все тайны Питера, который тот так тщательно оберегал. И вот уже Питер с антагонистом несутся наперегонки к М. Джей (Зендея).

Новым другом в этот крайне депрессивный для Питера период стал такой же изгой — Каратель (Джон Бернтал). Это вам не добродушный весельчак Нед — этот мужик крайне суров, не терпит сантиментов, однако всё же готов протянуть руку помощи партнёру, пусть и в своей манере.

Главным злодеем же здесь оказывается совсем не тот самый всесильный телепат. Дело обстоит чуть-чуть сложнее (но лишь на самую толику). Впрочем, определённые подозрения появляются практически в самом начале — открытием такой расклад станет разве что для подростков.

Любопытнее всего авторам удалось показать рост личности Питера Паркера. Ранее он был старшеклассником, которому говорил, что делать Тони Старк, потом шефство над ним взял Ник Фьюри, после — Доктор Стрэндж. И только в этом фильме он самостоятельно начинает распутывать паутину, в которую сам же и угодил. Кстати, здесь паучья личина начинает буквально поглощать Питера, так что ему приходится ставить себе специальные ограничители, как у Халка (Марк Руффало).

В целом новый «Человек-Паук» получился значительно более взрослым кино, в котором юмору уделено заметно меньше внимания. Хотя про экшен никто не забывал, его здесь предостаточно, особенно в последней трети. И всё же это не просто фильм про парня в разноцветном трико или метафора взросления, а попытка сделать супергероику чуть более реалистичной и менее пафосной.

8,5 из 10