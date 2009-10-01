Как устроить хороший отдых с ребенком с минимальными затратами

Не важно, лето или зима на дворе. Главное, что человек всегда должен иметь возможность хорошо отдохнуть, ну, или просто расслабиться на пару деньков. Даже самый маленький школьник в наше время уже имеет непосильную нагрузку: это и тяжелая школьная программа, и разного рода кружки, секции и репетиторы… Поэтому родителям не стоит забывать о том, что и их дети тоже устают и особо остро нуждаются в отдыхе, ведь маленький организм растет, и его здоровье и будущее напрямую зависят от того, как он научится расслабляться, снимать моральное и физическое напряжение.

Вспомните себя в детстве. Хотелось поспать – вас же отправляли в школу. Придя с учебы, хотелось поиграть – вас везли в сад и учили работать на земле. Наконец наступили выходные, казалось бы, вот он долгожданный отдых – надо идти к репетитору. И так все детство и прошло. А далее – институты и университеты, работа и карьера, заоблачные перспективы… При этом зачастую у многих людей работа связана с нервным перенапряжением. Сможет ли наш ребенок в будущем найти правильное решение для распоряжения своим свободным временем, если мы его не научим? Или будет по-прежнему, как и многие из нас, расслабляться на диване перед телевизором с тарелкой пельменей?

Итак, если вы решили твердо научиться сами и научить своего ребенка эффективно и рационально распоряжаться своим временем, эти рекомендации как раз для вас. Помните, это может сделать каждый. Человек рожден свободным, в том числе и от трудового ига. У каждого есть свободное время, его нужно только вызволить из плена спешки и лени. Вам знакома ситуация, когда кого-то уговариваете провести время в лесу или около озера, а тот отказывается, мотивируя тем, что нет времени, желания, болит голова или еще что-либо?

Так вот, происходит это даже не потому, что у человека нет любви к природе, а потому что он не умеет, даже скорее не желает активно проводить время, ведь проще же на диване. А спросите своего маленького ребенка, хочет ли он на речку! Безусловно, он хочет. Идите с ним на речку, иначе скоро он начнет вам напоминать вашего знакомого, которого трудно оторвать от телевизионного зазеркального обмана. Природа – то, что для человека является истиной, природа никогда не обманывает, только на лоне природы можно полноценно отдохнуть.

Еще одна причина, по которой кого-то нельзя вытянуть на улицу, - это мотивация нежелания именно дороговизной отдыха: на море – очень дорого и долго, а просто в лес или на реку – тоже не дешево, ведь нужно нанимать такси, брать продукты, причем такие, которые не портились бы слишком скоро. Но, поверьте, есть решение и этой проблеме. Было бы желание. Естественно, ехать на такси вдвоем с ребенком – накладно по цене, а вот объединившись с еще одной семьей или несколькими (можно нанять микроавтобус), это уже не представляется таким призрачным и невозможным.

Итак, планируем отдых с минимальными затратами. Что для этого надо? Составим список всего необходимого.

1. Заранее договариваемся со знакомыми (с таким же материальным достатком, как у вас) поехать отдыхать, и обговариваем срок пребывания. Пусть обязательно возьмут с собой своих детей, если вы планируете взять своего. Назначаем время дополнительного созвона, касательно приобретения продуктов питания. Причем, к этому времени у ваших друзей уже должен быть готовый список продуктов.

2. Сразу же после этого договариваетесь с такси: на такой-то день, на определенное время, иначе в день отбытия рискуете так никуда и не попасть из-за отсутствия свободных машин нужной вам вместительности. И еще, убедитесь в пунктуальности своих знакомых, а то ваш отдых с минимальными затратами рискует превратиться в отдых с максимальными.

3. Далее составляем список нужных вещей. Вам и вашему ребенку могут понадобиться дополнительные предметы одежды, крем от загара, комаров и т.п. Предметы игрового предназначения также немаловажны для полноценного отдыха ребенка, но стоит помнить, что брать на природу Сони Плейстейшн или телевизор не стоит, а вот радио будет отличным вариантом для воспоминания о цивилизации. Не заставляйте ребенка читать на природе, органы зрения полностью должны быть подчинены природной стихии. Где еще ребенок увидит ручеек, камешки, деревца? Послушать звуки леса, реки, ветра тоже полезно для морального отдыха.

4. Переходим к пищевым продуктам. Составляем список того, что вы сами хотели бы съесть на природе и список того, что будет кушать ребенок. Это продукты, которым вы доверяете здоровье ребенка. Не стоит кормить его тем, что будут брать для детей другие родители. Например, вашему пятилетнему ребенку нельзя есть грибы наравне с десятилетними детками. На остальные же продукты питания можно скинуться и купить их по договоренности с попутчиками.

Чем будем заниматься на природе? Естественно, купаться, загорать, играть в подвижные игры с мячом, в бадминтон, ходить по грибы и ягоды, играть в прятки (но в пределах обозначенной территории). Чаще следует менять виды игровой и активной деятельности, чтобы они не успели наскучить вашим детям. И тогда отдых будет проведен с пользой для души и тела.

Если в моих рекомендациях вы не нашли для себя ничего нового, то надеюсь, что прочтение этой статьи соблазнило вас на поездку за город, ведь это так полезно для вас и ваших детей.

Только помните две вещи: всегда берегите детей и природу (не оставляйте после себя мусор, во избежание поиска нового места для отдыха, ведь их и так становится все меньше и меньше). Приятного, полезного и долговременного вам отдыха!