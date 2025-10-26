«Алиса в Стране чудес». Рецензия на новую экранизацию знаменитой сказки Льюиса Кэролла

Сказку Льюиса Кэролла «Приключения Алисы в Стране чудес» экранизировали как минимум 42 раза! И это если не считать компьютерные игры и мюзиклы, так что попыток было сделано уже достаточно.

Лучше всего запомнили диснеевскую Алису 1951-ого года. Пожалуй, у многих кадры именно оттуда всплывают в памяти при упоминании этого произведения. Также и зрители, и критики хорошо приняли Алису Тима Бёртона с Джонни Деппом в роли Безумного Шляпника. Теперь же, в год 160-летия оригинала, до знаменитой сказки добрались отечественные киноделы…

За фильм отвечает режиссёр Юрий Хмельницкий, снявший в целом неплохой «Лёд 3», поэтому были шансы, что «Алиса» станет более качественным фильмом, чем большинство экранизаций сказок последних лет. И начало фильма даже дарит надежду.

У девятиклассницы Алисы Королёвой (Анна Пересильд) настала чёрная полоса: её родители (Ирина Горбачёва и Милош Бикович) бесконечно ссорятся, девушка заваливает ОГЭ по математике, она же встревает в школьную потасовку, из-за чего к директору вызывают маму девочки. К тому же, накатывают гормоны, и Алиса готова оставить все проблемы ради встречи с понравившимся одноклассником — Костей Додолевым (Олег Савостюк).

Однако в парке, куда отправилась девятиклассница, она неожиданно встречает подозрительного мужчину в белом костюме (Андрей Федорцев), который, окажется Белым Кроликом. Он крадёт у девочки часы, залазит в трубу на детской горке и пропадает. Тут же за преступником бросается Костя, а следом и Алиса. Так они попадают в Страну чудес.

И, надо сказать, визуально этот мир выглядит просто отлично: картинка нереалистично яркая и насыщенная, но для подобного сюрреалистичного мира это даже плюс. Также неплохо сделаны многочисленные костюмы персонажей, но вот тут уже начинаются проблемы.

Во-первых, почему Кролик — это просто мужчина в белом костюме, Мышь — её одноклассница в дешёвом косплее Женщины-Кошки (Полина Гухман), а гусеница — Сергей Бурунов в тёмно-синем пуховике? В этом была какая-то метаидея или просто бюджета не хватило на качественную графику?

Во-вторых, после встречи с антиподами музыкальные номера совсем теряют связь с происходящим на экране. Слова часто вообще не совпадают с действом, а к местной хореографии возникают явные вопросы. После просмотра не запоминается вообще ни один номер — не хватает ни креатива, ни масштаба. На этом фоне блокбастером выглядит спорный «Пророк» с Юрой Борисовым, после титров которого все же откладывается в памяти парочка рэп-баттлов.

Третья и очень важная проблема «Алисы в Стране чудес» Хмельницкого — Анна Пересильд. Она откровенно плохая актриса. Если в нашумевшем сериале «Слово пацана» образ загадочной немногословной девушки ей подошел, то Алиса с одним и тем же выражением лица на протяжении всего фильма рушит любые начинания остальной команды. Тут уже неважно, насколько убедительна Королева Червей (Горбачёва), по-хорошему неприятна Герцогиня (Паулина Андреева) или разумен Безумный Шляпник (Бикович), когда главная героиня не выражает ничего.

Еще одна проблема — слабый сценарий, превращающий происходящее на экране в набор малосвязанных друг с другом сцен. Да, история в оригинале иногда поражает оригинальным ходом мысли, но не превращается в разрозненный набор эпизодов. Здесь же понять, что в конкретный момент происходит на экране, бывает непросто.

Несмотря на весь перечень проблем, эта экранизация, вероятно, понравится младшеклассникам и девочкам 10-13 лет. Просто из-за образа непонятой грустной девушки и красивой картинки. К тому же они, скорее всего, не видели более удачных версий этой истории. Остальные же могут с чистой совестью пропустить этот фильм.

5,5 из 10

