От создателей Баден-Баден: в Екатеринбурге открылся новый пляж с огромными бассейнами. Стоит ли туда идти?

В Шарташском лесопарке Екатеринбурга открылась зона отдыха с пляжем, огромными бассейнами, шезлонгами и фудкортом - «Шарташ Пляж».

Предупреждаем сразу: открытие техническое. И пока из перечисленного есть только белые пластиковые лежаки и бассейн, правда с ледяной водой: по техническим причинам (хотя больше по юридическим) аква-зона не подогревается. И вопрос будет ли, остается открытым.

Плюсы:

- месторасположение. Можно легко добраться на общественном транспорте;

- относительно демократичный ценник (о прайсе подробнее ниже);

- реально большие бассейны для детей и для взрослых:

Так как открытие случилось пока только "техническое" территория пляжа не выглядит уютно: повсюду работают строители, не облагорожена входная группа, не слишком чисто, не работает фуд-корт, в раздевалках непронумерованные шкафчики. Таких недочётов пока много. Мы не придираемся. Но рассказываем, как есть на сегодняшний день.

Бассейны

Всего их четыре: большой (максимальная глубина 165 см), средний (1м), детский. Вода в бассейнах не подогревается, поэтому сегодня, 30 июня, можно было лишь помочить ноги в детском 50-сантиметровом "водоёме". В остальных вода на солнце не прогрелась от слова совсем.

Самый глубокий бассейн и вовсе был закрыт. Вероятно, ситуацию исправит предстоящая жаркая погода. Но всё-таки на Урале подогрев лучше предусмотреть. Пока плавать фактически не представляется возможным.

Четвертый бассейн стоит без воды. Представитель пляжа сообщил, что в нём планируется установить надувную горку для детей (может быть и для взрослых).

В большом бассейне появится бар. Пока торчат лишь металлические конструкции.

Территория

На сегодняшний день она никакая. Песок есть, шезлонги с зонтиками тоже. Но в целом не покидает ощущение, что отдыхаешь на стройке. Но это, будем надеяться, вопрос времени. Вероятно, через месяц станет поинтереснее.

На территории очень много охранников. Один спасатель и уборщицы, которые протирают лежаки.

Однозначно есть претензии к входной группе, пока это прозрачный забор-рабица и строительный мусор.

В раздевалке много шкафчиков (аренда: 200 рублей на целый день), правда ни они, ни ключи от них пока не имеют номеров (тренируем память). Внутри душевые и туалеты. Вопросов нет.

Предполагается фудкорт. "Домики" с едой и обеденная зона. На сегодняшний день есть только мебель. Девушка на ресепшен сообщила нам, что пока можно приносить еду с собой, потом это делать запретят (неужели на наличие бутербродов и чая будут проверять многочисленные секьюрити?).

В конце площадки располагается большой медиаэкран, на котором будут что-то показывать (что именно мы правда не знаем).

Для детей уже сегодня начали проводить различные квесты. Это бесплатно.

Парковка

Заезд на машине с Егоршинского подхода. Парковка платная. 1 час - 100 рублей с машины. Целый день - 300 рублей с машины.

Прайс

Для всех:

Целый день в будни: 1500 рублей

Целый день в выходные: 2000 рублей

Дети (4-14) и пенсионеры:

Целый день в будни: 500 рублей

Целый день в выходные: 750 рублей

Дети до 3 лет бесплатно.

Рекомендуем ли?

Да. Но возможно комплекс стоит посетить позже, когда на территории полностью закончится стройка, заработают все развлечения и начнут нормально функционировать бассейны с тёплой (после сегодняшнего тест-драйва хочется особенно подчеркнуть) водой.

«Шарташ Пляж» находится в Шарташском лесопарке, недалеко от берега Шарташа.

Адрес: Екатеринбург, ул. Отдыха, 87.

Телефон пляжа +7 (343) 343-88-83