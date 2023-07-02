От создателей Баден-Баден: в Екатеринбурге открылся новый пляж с огромными бассейнами. Стоит ли туда идти?
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга открылась зона отдыха с пляжем, огромными бассейнами, шезлонгами и фудкортом - «Шарташ Пляж».
Предупреждаем сразу: открытие техническое. И пока из перечисленного есть только белые пластиковые лежаки и бассейн, правда с ледяной водой: по техническим причинам (хотя больше по юридическим) аква-зона не подогревается. И вопрос будет ли, остается открытым.
Плюсы:
- месторасположение. Можно легко добраться на общественном транспорте;
- относительно демократичный ценник (о прайсе подробнее ниже);
- реально большие бассейны для детей и для взрослых:
Так как открытие случилось пока только "техническое" территория пляжа не выглядит уютно: повсюду работают строители, не облагорожена входная группа, не слишком чисто, не работает фуд-корт, в раздевалках непронумерованные шкафчики. Таких недочётов пока много. Мы не придираемся. Но рассказываем, как есть на сегодняшний день.
Бассейны
Всего их четыре: большой (максимальная глубина 165 см), средний (1м), детский. Вода в бассейнах не подогревается, поэтому сегодня, 30 июня, можно было лишь помочить ноги в детском 50-сантиметровом "водоёме". В остальных вода на солнце не прогрелась от слова совсем.
Самый глубокий бассейн и вовсе был закрыт. Вероятно, ситуацию исправит предстоящая жаркая погода. Но всё-таки на Урале подогрев лучше предусмотреть. Пока плавать фактически не представляется возможным.
Четвертый бассейн стоит без воды. Представитель пляжа сообщил, что в нём планируется установить надувную горку для детей (может быть и для взрослых).
В большом бассейне появится бар. Пока торчат лишь металлические конструкции.
Территория
На сегодняшний день она никакая. Песок есть, шезлонги с зонтиками тоже. Но в целом не покидает ощущение, что отдыхаешь на стройке. Но это, будем надеяться, вопрос времени. Вероятно, через месяц станет поинтереснее.
На территории очень много охранников. Один спасатель и уборщицы, которые протирают лежаки.
Однозначно есть претензии к входной группе, пока это прозрачный забор-рабица и строительный мусор.
В раздевалке много шкафчиков (аренда: 200 рублей на целый день), правда ни они, ни ключи от них пока не имеют номеров (тренируем память). Внутри душевые и туалеты. Вопросов нет.
Предполагается фудкорт. "Домики" с едой и обеденная зона. На сегодняшний день есть только мебель. Девушка на ресепшен сообщила нам, что пока можно приносить еду с собой, потом это делать запретят (неужели на наличие бутербродов и чая будут проверять многочисленные секьюрити?).
В конце площадки располагается большой медиаэкран, на котором будут что-то показывать (что именно мы правда не знаем).
Для детей уже сегодня начали проводить различные квесты. Это бесплатно.
Парковка
Заезд на машине с Егоршинского подхода. Парковка платная. 1 час - 100 рублей с машины. Целый день - 300 рублей с машины.
Прайс
Для всех:
Целый день в будни: 1500 рублей
Целый день в выходные: 2000 рублей
Дети (4-14) и пенсионеры:
Целый день в будни: 500 рублей
Целый день в выходные: 750 рублей
Дети до 3 лет бесплатно.
Рекомендуем ли?
Да. Но возможно комплекс стоит посетить позже, когда на территории полностью закончится стройка, заработают все развлечения и начнут нормально функционировать бассейны с тёплой (после сегодняшнего тест-драйва хочется особенно подчеркнуть) водой.
«Шарташ Пляж» находится в Шарташском лесопарке, недалеко от берега Шарташа.
Адрес: Екатеринбург, ул. Отдыха, 87.