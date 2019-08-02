15 классных детских музеев России

Еще недавно от слова «музей» детское лицо приобретало выражение тоски и мученичества. Но что-то меняется в нашей жизни: новые выставочные технологии одновременно развлекают и учат. Музей превращается в интерактивную образовательную шоу-площадку , по которой мальчики и девочки готовы бегать целый день. Расскажем о самых интересных «игровых» музеях страны, чтобы вы с детьми могли отлично провести время в разных городах России.

Павильон «Космос» на ВДНХ, Москва

Центр космонавтики и авиации на ВДНХ - музейный комплекс мирового уровня. Здесь есть полноразмерные макеты космических аппаратов, ракеты, вертолеты и самолеты. Вы узнаете о космобиологии, медицине и астрономии в местном “конструкторском бюро”. Увидите, как живут и работают космонавты сегодня. А еще - слетаете в космос на симуляторе и посмотрите 5D-фильм о колонизации Вселенной человеком. В павильоне работает большая образовательная площадка с интерактивными экспонатами.

Контактная информация:

Москва, ВДНХ, проспект Мира, 119, павильон 34

Часы работы: вт-вс - 11:00 - 22:00

Сайт: cosmos.vdnh.ru

Тел.: +7(495)544-34-00

Билеты: взрослый - 500 р., детский/пенсионный - 250 р. Есть бесплатные часы. Кинозал: взрослым - 100 р., детям/пенсионерам - 50 р.

Павильон “Политех” на ВДНХ, Москва

Политехнический музей - радость всех любителей науки и техники - закрыт на реконструкцию до 2020 года. Поэтому музейная площадка пока расположилась на ВДНХ. Название площадки “Россия делает сама” уже подсказывает: здесь вы познакомитесь с разработками легендарных российских ученых прошлого и настоящего. А еще “поиграете” с интерактивными обучающими устройствами, поставите опыты и эксперименты - все на серьезном уровне. В “Политехе” есть больше десятка экскурсий на разные темы для разных возрастов.

Контактная информация:

Москва, ВДНХ, проспект Мира, 119, павильон 26

Часы работы: вт-пт - 11:00 - 19:00, сб-вс - 11:00 - 21:00

Сайт: polymus.ru/ru

Тел.: +7 495 780-60-27

Билеты: взрослый - 350 р. в будни, 400 р. в выходные дни; пенсионный - 150 р. в будни, 200 р. в выходные дни; дети до 16 лет - бесплатно.

Музей палеонтологии, Москва

Это один из крупнейших музеев по естественной истории — часть Палеонтологического института Российской академии наук. Так что здесь собраны лучшие скелеты, зубы и когти, которые откопали русские ученые за последние 300 лет. В залах музея — подробная выставка от докембрийских беспозвоночных до динозавров и первых млекопитающих. Здесь нет интерактивных планшетов, но несколько тысяч скелетов и других находок, рисунки и скульптуры лучших художников-«динозавроведов» завораживают всех любителей древнего мира.

Контактная информация:

Москва, Профсоюзная, 123

Часы работы: ср-вс - 11:00 - 18:00

Сайт: paleo.ru

Тел.: +7 (495) 339-45-44

Билеты: взрослый - 400 р., школьный/студенческий/пенсионный - 200 р., дети до 6 лет - бесплатно.

Музей Дарвина, Москва

Дарвиновский музей - один из лучших в Европе, он посвящен природе и естественной истории: показывает на примерах теорию эволюции Дарвина и развитие жизни на Земле. На трех этажах музея - скелеты, чучела животных и птиц из всех уголков мира - в том числе вымершие или редкого окраса, экраны с фильмами о природе, записи голосов птиц и зверей. Малыши могут просто смотреть на слонов и жирафов, орлов и мышек, а школьники узнают, как распространялась жизнь по планете или как виды влияют друг на друга. В интерактивном центре музея можно послушать, потрогать и даже узнать запах окружающего мира.

Контактная информация:

Москва, Вавилова, 57

Часы работы: вт-вс с 10:00 - 18:00

Сайт: darwinmuseum.ru

Тел.: +7 (499) 134-61-24

Билеты: взрослый - 400 р., школьный/студенческий/пенсионный - 150 р., дети до 7 лет - бесплатно.

Московский планетарий, Москва

Это первый планетарий в России (Советском Союзе) и 13-й в мире. Он открылся в 1928 году и с тех пор только расширялся и обрастал новым оборудованием. Чтобы посетить все залы планетария, может не хватить дня: здесь огромный выбор занятий, зрелищных 4D-фильмов и явлений на искусственном небе. Вы можете присоединиться к экскурсии, чтобы посетить часть залов и познакомиться с определенной темой, а можете самостоятельно изучать пространство. С мая по сентябрь на крыше Планетария работает астроплощадка “Парк неба” с обсерваторией и музеем на открытом воздухе. Если хотите посмотреть в телескоп настоящие Луну и звезды, лучше делать это в вечернее время (площадка работает до 21:00).

Контактная информация:

Москва, Садовая-Кудринская, 5/1

Часы работы: ср-пн - 10:00 - 21:00

Сайт: planetarium-moscow.ru

Тел.: +7 (495) 221-76-90

Билеты (будни/выходные): Большой зал и музей Урании: до 14:00 - 550/600 р., после 14:00 - 600/650 р. Лунариум - 450/500 р. Малый звездный зал - 100/200 р. 4D кинотеатр - 450/550 р. Большая обсерватория - 250/300 р. Астроплощадка “Парк неба” - 100 р. Школьникам, студентам, пенсионерам - скидка 10%.

Бункер-42, Москва

Если вам с ребенком интересна тема ядерной бомбы - спуститесь на глубину 65 метров в советский бункер. Он был построен по лучшим технологиям в 1950-е и выполнял роль командного пункта во время холодной войны. Здесь можно посмотреть фильмы по рассекреченным материалам, разобрать и собрать АК-47, прочувствовать имитацию ядерного взрыва и пройти самый натуралистичный квест. Экскурсоводы знают все о бункере и старательно реконструируют атмосферу, когда он работал в штатном режиме.

Контактная информация:

Москва, 5-й Котельнический переулок, 11

Часы работы: ежедневно 10:00 - 22:00

Сайт: bunker-42.ru

Тел.: +7 499 375-21-25

Билеты: в зависимости от экскурсии, взрослый - 750 - 1700 р., детский - 500 - 850 р.

Парк Зарядье, Москва

Парк Зарядье создала международная команда специалистов, равняясь на современные образовательные и музейные технологии. Строго говоря, это не музей, а площадка для отдыха и образования. Здесь есть ботанический сад и оранжереи с растениями из разных уголков страны, интерактивные мультимедийные аттракционы (например, “Полет над Россией” - зрелище потрясающего качества), выставки и инсталляции, лекторий и лаборатории в научно-познавательном центре, интерактивный археологический музей. С маленькими детьми в Зарядье легко можно провести неделю за разными занятиями, дети постарше справятся с обзором куда быстрее.

Контактная информация:

м. “Китай-город”

Часы работы: парк - круглосуточно, павильоны пн - 14:00 - 21:00, вт-вс - 10:00 - 21:00

Сайт: zaryadyepark.ru

Тел.: +7 495 531‑05-00

Билеты: вход в парк - бесплатно; билеты на мультимедийные аттракционы - 600-800 р. для взрослых, 150-400 р. для детей; выставочные залы - 200-250 р. для взрослых, дети - бесплатно; оранжереи - 120-150 р.; биолаборатории - от 225 р.; лекторий - бесплатно; ледяная пещера - 100-200 р., дети до 7 лет - бесплатно. В отдельных павильонах есть бесплатные часы.

Музей советских игровых автоматов, Москва, Санкт-Петербург

Если хотите показать сыну или дочке, чем вам приходилось утешаться в детстве вместо Майнкрафта или Скайрима, сходите вместе в музей советских игровых автоматов. На входе вам дадут горсть жетонов - и можно безоглядно играть в морской бой, настольный футбол и баскетбол, городки, авторалли, стрелять по мишеням и даже пить газировку с сиропом. Многим автоматам в музее - полвека, при этом они работают и радуют посетителей.

Контактная информация:

Москва, проспект Мира, 119, ВДНХ, Павильон 57; Санкт-Петербург, Конюшенная площадь, дом 2В

Часы работы: 10:00 - 21:00 (в московском музее понедельник - выходной)

Сайт: 15kop.ru

Билеты: 350-450 р.

Парки-музеи занимательных наук

Во многих городах страны есть научные парки-музеи. В Москве - Экспериментаниум, в Санкт-Петербурге - Лабиринтум, в Екатеринбурге - Ньютон-парк и Ньютон-био, в Новосибирске - Фабрика гениев, в Краснодаре - Эйнштейниум. Эти музеи просто напичканы интерактивными устройствами и приборами, которые демонстрируют работу законов природы. Все экспонаты здесь можно и нужно трогать руками и ставить с их помощью эксперименты. После этого физика, химия и биология перестают быть сухими отвлеченными науками, потому что детям становится яснее связь между научным правилом и реальностью.

Контактная информация:

Часы работы: 10:00 - 21:00 (уточняйте на сайте)

Сайты: experimentanium.ru, labirint-um.ru, newtonparki.ru, fabrikageniev.ru, centr-nauk.ru

Билеты: 250 - 500 р. (уточняйте на сайте)

Гранд-макет Россия, Санкт-Петербург

Гранд-макет - это Россия в миниатюре. На площади 800 кв. м. на двух этажах дома-музея идет маленькая “игрушечная” жизнь разных российских регионов - и каждый вполне узнаваем. Идут поезда и летят самолеты, пасутся коровы и работает завод, дети идут в школу. Города и поселки, леса и реки живут своей жизнью, каждые 19 минут сменяются день и ночь. Это второй в мире по величине макет, его делали лучшие моделисты страны, а его пульт управления со множеством экранов напоминает космический центр управления полетами. “Сделано с душой!” - пишут посетители. Чтобы с удовольствием и без спешки рассмотреть весь макет, понадобится полдня.

Контактная информация:

Санкт-Петербург, Цветочная, 16

Сайт: grandmaket.ru

Тел.: +7 (812) 495-54-65

Билеты: взрослый - 540 р., детский - 320 р. Есть льготные дни.

Вселенная воды, Санкт-Петербург

В кирпичной петербургской водонапорной башне размещается музей Вселенная воды. Здесь вы узнаете об устройстве водопроводов у разных народов мира в разные времена, посмотрите на колодцы, акведуки и деревянные трубы, старинные чертежи и фотографии. Вы проделаете путь под землей вслед за водой: от водозабора по трубам в квартиры - и обратно через очистные сооружения в реку. А в мультимедийном центре с помощью ярких образов и звуков познакомитесь с современными знаниями о воде.

Контактная информация:

Санкт-Петербург, Шпалерная, 56

Сайт: vodokanal-museum.ru

Тел.: +7 (812) 438-43-75

Билеты: экскурсия - 380 р. для взрослых, 280 р. для детей старше 5 лет, 180 р. для пенсионеров, дети до 5 лет - бесплатно; самостоятельный осмотр: 210 р. для взрослых, 110 р. для детей старше 5 лет, 60 р. для пенсионеров, дети до 5 лет - бесплатно.

Исторический парк «Россия — моя история»

Во многих городах России (и в Екатеринбурге тоже) работают исторические парки “Россия - моя история”. Это самый большой экспозиционный комплекс в стране. Его создавали историки, художники, дизайнеры, кинематографисты и специалисты компьютерной графики. Все старались, чтобы история России превратилась в яркий и увлекательный образный рассказ, чтобы посетители почувствовали свою связь с этой историей. Здесь исторические события впечатляют и запоминаются лучше, так что поход в этот парк похож на настоящее путешествие.

Контактная информация:

Часы работы: вт-вс 10:00 - 20:00

Сайт: myhistorypark.ru - уточняйте адрес и телефон музея в вашем городе.

Билеты: взрослый - 200 р., студенческий - 100 р., школьный/пенсионный - 50 р., дети до 7 лет - бесплатно.

Музей счастливого детства, Казань

Мы уже играли на советских игровых автоматах, теперь давайте сходим в музей, где собраны остальные атрибуты советского детства. Взрослые отмотают время назад, а дети окунутся в другую эпоху. Здесь есть советские машинки, пупсы, парты, буквари и подставки для учебников, неваляшки, октябрятские звездочки, пионерские галстуки, пеналы, портфели, открытки. Почти все можно трогать. Музею дарят вещи многие знаменитости: например, в экспозиции есть “неубиваемый” школьный ранец Сергея Шнурова. Выставка производит неоднозначное впечатление на зрителей, как и сама советская эпоха, но коллекция - точно достойная.

Контактная информация:

Казань, Университетская, 9

Часы работы: ежедневно 10:00 - 20:00

Сайт: muzeisb.ru/muzei-detstva

Тел.: +7 (843) 292-59-47

Билеты: взрослый - 250 р., школьный/пенсионный - 150 р., детский - 100 р.

Музей «Старая жила», Самара

Под Самарой в поселке Красная Глинка есть гора, а в той горе - нора, точнее бесконечные лабиринты: раньше в них хранились запасы продовольствия на случай войны, а теперь здесь комплекс подземных развлечений “Старая жила” с экскурсиями и квестами. Если хотите побродить по подземному холодильнику, сделать атмосферные фотографии, полюбоваться на каменную кладку и стильные интерьеры - вам сюда. Но одевайтесь “по погоде”, в холодильнике околонулевая температура.

Фото: samara-ru .livejournal.com/9297520. html

Контактная информация:

Самара, Красноглининское шоссе, стр. 1

Часы работы: в выходные дни 10:00 - 17:00, экскурсии по предварительной записи

Сайт: vk.com/oldmine_samara

Тел.: +7 (927) 756-63-13

Билеты: взрослый - 400-700 р., школьный/пенсионный - 300 р., дошкольный - 150 р. Скидки при наборе большой группы.

Музей игрушки, Сергиев Посад

Коллекцию этого музея начали собирать еще до революции 1917 года. Так что здесь вы увидите, какими игрушками играли царские и крестьянские дети и как игрушки изменились с приходом Советской власти. Здесь есть народные куклы, петушки и свистульки и есть дорогие фарфоровые куклы, одетые в богатую одежду. Есть зал детского портрета, где можно посмотреть, как художники век за веком изображали детей. Сам особняк, в котором расположен музей, похож на старый игрушечный замок, так что сказочное настроение обеспечено.

Контактная информация:

Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 123

Часы работы: ср-вс 10:00 - 17:00

Сайт: museumot.info

Тел.: +7 (496) 540-41-01

Билеты (будни/выходные дни): взрослый - 250/300 р., детский/пенсионный - 120/150 р., дети до 4 лет - бесплатно.

Желаем вам с детьми отлично провести время в музеях и узнать много нового!