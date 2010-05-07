Гилевские водопады

Мощь воды, разбивающейся о камни, гул, фонтанические брызги – первые ассоциации, которые возникают, когда слышишь слово «водопад». А также свежесть, – которой так не хватает в душном пыльном городе. Поэтому, когда мы узнали, что примерно в 50 км от Екатеринбурга находится это чудо природы, сомнений не возникло: надо ехать!

24 апреля на дублере Сибирского тракта встретились самые стойкие ю-мамские любители природы. Почему самые стойкие? Погоду обещали совсем не солнечную! И синоптики на удивление не ошиблись – с раннего утра моросил небольшой дождик.

Путешественники двинулись в сторону Каменска.

Перед Большими Брусянами свернули в село Колюткино. А затем уже в конечный пункт цели – деревню Гилева.

В этом населенном пункте течет небольшая, несколько метров в ширину, речка – Брусянка (приток Исети). На реке возведена плотина. Собственно ее водосброс и является искусственно созданным водопадом. Вода падает сверху на довольно крупные камни, закручивается, бурлит, ревет, пенится… Поистине захватывающее зрелище! Несмотря на совсем небольшую высоту – меньше трех метров. Не зря говорят, что на то, как течет вода, человек может смотреть бесконечно.

Вдоволь насмотревшись на чудный симбиоз действий человека и природы, мы принялись за поиски наиболее подходящего места для отдыха. Самое удобное место для пикника - большая поляна, я б сказала, целое поле - на другом берегу. Чтобы попасть туда, нужно переехать через небольшой железный мостик.

Детям там настоящее раздолье – свежий воздух, отсутствие машин, отсутствие посторонних людей...

Но будьте осторожны: клещи! Сами одного поймали и зверски подвергли экспериментам на выносливость репеллентов (от первой же ударной дозы Гардекса животное отошло в мир иной).

Помимо водопадных красот это место славится рыбой – по крайней мере, так говорят. Нас удача в рыболовстве не посетила – несмотря на то, что дети очень старались. Но главное же процесс, а не результат! Тем более что пару рыбин, плававших в несвойственной им позе, были замечены. Что заставляет задуматься об экологии. Поэтому наш личный вывод: рыбалка там может быть исключительно в качестве развлечения.

Нас это нисколько не расстроило – ведь целью путешествия был совсем не улов. А изучение родного края, выгул детей, общение с друзьями…

Последний пункт удался на славу! Были шашлыки, был коньяк, было жаркое общение людей, которые стали друг другу практически родными. Ни тучи, ни дождь не могли разрушить эту идиллию.

А еще по краям водопада растет великолепный сосновый лес. Наверняка в сезон там немало ягод и грибов. Поэтому мы обязательно вновь посетим это замечательное место (и вам рекомендуем!). Ведь природа нашего Урала настолько великолепна, что одно и тоже место можно посещать снова и снова – это никогда не наскучит! Как говорится, «не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна…»

P.S. Выражаем благодарность человеку, который показал нам это замечательное место.