Сценарий пиратского праздника или «Пираты по-Уральски»

Я часто слышу от мам, сидящих в декрете, жалобы на день сурка. Час за часом, день за днем, неделя за неделей одно и тоже, говорят они. Меня это удивляет т.к. лично я не знаю где бы взять лишние часы в сутках (как минимум еще 24), чтобы успеть реализовать все, что хочется. А посему посетила меня идея поделиться маааалюсенькой идеей как с пользой и интересом провести и разбавить этот день сурка.

Пираты! Какие ассоциации вызывает это слово?! Необитаемый остров, корабли, веселый роджер, пиастры и, конечно же, СОКРОВИЩА! Идея организовать поиски сокровища сидела в моей голове очень давно и вот, наконец, нашла свой выход.

Самое подходящее место для этого? Ну конечо же, райский осторов, но наш папа еще не выбрал который из них нам подарить и потому нашей точкой рая на этот раз была (и есть, и я надеюсь еще долго будет) наша дача, которая к счастью расположена на берегу Балтыма и рядом с небольшим лесочком. Там-то и организовали мы этот пиратский квест. Но на самом деле этим «раем» может быть и двор, и квартира, и близлежайший лесопарк.

Детям нашим 5 лет и 2 года, и в составлении заданий я больше ориентировалась на старшую дочку т.к. двухлетнему сыну просто в удовольствие было бегать вместе со всеми и учавствовать в чем-то общем.

Началось все с уже традиционной в наши приезды на дачу прогулки до Балтыма. Озеро встретило нас прямо как настоящее море-волны, барашки…и…

- Ой, что это мелькает там в волнах?

- Это бутылка, мам, - ответила Саша…потом присмотревшись, восторженно закричала – ТАМ что-то есть!!! Мам, клянусь, там что-то есть!!!

Открыв бутылку, мы обнаружили записку от самого Капитана Крюка. Это оказалось пиратское послание, в котором говорилось о том, что где-то в этих лесах спрятаны сокровища и, чтобы их найти, нужно найти все подсказки с цифрами от кодового замка, на который закрыт сундук, а также нужно найти собственно карту сокровищ.

Первая подсказка была спрятана «там, где темно». Идеи о темных местах были самыми разнообразными - от пещер, урн, ям до холодильника :) В итоге догадались, что тень, а значит «там где темно» на пляже бывает там, где стоят «грибочки». И действительно, в крыше одного из таких «грибочков» нашлась вторая подсказка - кусочек карты и зашифровка (все цифры для замка зашифрованы).

Зашифровка была написана молоком на белом листочке. Кто знает, тот поймет как ее увидеть. Но дети не знали, а потому должны были отгадать загадку: Живет в печке Красный Конь, а зовут его….»

Если по обратной стороне записки провести включенной зажигалкой, цифра проявится.

Вторая подсказка была спрятана на одной из сосен (про это тоже была загадка).

Поскольку Саша у нас путает эту злощастную букву «И», этот этап призван был раз и навсегда закрепить у нее в голове эту букву. На нескольких соснах были размещены буквы «Й», «Е» , «И» и еще несколько. Расчет был на то, что Саша ошибется и выберет изначально неверную букву «Й», так оно и вышло :), там подлый Крюк оставил ехидную записку «Хо-хо-хо, я обманул вас, вы никогда не найдете мой клад».

Этот пассаж несколько поставил детей в тупик, но довольно быстро наши пираты встали обратно на след. Нашли нужную букву, вторую часть карты, зашифровку (на этот раз для расшифровки понадобилось зеркало) и подсказку куда двигаться дальше.

Еще было два этапа поисков оставшихся частей карты и кодов замка – дети разгадывали загадки, решали ребусы, выполняли логические задания и, наконец, юные пираты склеили карту. Благодаря ей мы все попали на полосу препятствий, где был лабиринт из веревок, звериная тропа, прыжки по кочкам, перешагивания, перепрыгивания и, наконец, вот оно-место Х.

Здесь у нас оказался «рояль» в кустах (лопата) и за дело принялись самые физически сильные пираты. Откопали, а таааам…настоящий сундук с самыми настоящими детскими пиратскими сокровищами – конфеты, книжки, игрушки. Счастье было так безгранично, что наша пиратская банда пела, плясала и пила ром, ой, яблочный сок до самой ночи :)

Прелесть таких поисков, как впрочем и всех других возможных досугов с детьми, что их можно повторять, совершенствовать, усложнять бесконечное количество раз. И каждый раз это будет интересно, весело, познавательно и вкусно.

Дети так искренне верят в сказку, что невольно заражешься их энергетикой, забываешь про свою встроенную взрослую лень и входишь в раж, и тогда разыгравшийся поток фантазии уже не остановить. Остаток дня дети «писали» ответ для Капитана Крюка, перерывали все бабушкины немногочленные грядки в поисках сокровищ и в каждом кусочке бумаги видели карту.

Так что хочу призвать всех посмотреть на день сурка под другим углом. Ведь жизнь - это не только умыть-накормить-спать уложить, это открытие мира своему ребенку, это открытие мира самой себе вновь.