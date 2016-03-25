Каприоль. Интересный маршрут выходного дня

Все началось с того, что наш папа проспал свою рыбалку. И мы быстро решили этим воспользоваться, выложив перед ним маршрут выходного дня, цель которого – свежий воздух и новые впечатления!

За этим самым мы отправились в сторону Верх-Нейвинска, на въезде в этот поселке находится конно-спортивный клуб Каприоль. Наш сын еще маленький (1.7), поэтому кататься на лошадях и прочих четвероногих мы не собирались, а вот контактный зоопарк нас очень заинтересовал. Общение с животными – ой, какая полезная штука, особенно если это еще и в лесу происходит.

Едем по Серовскому тракту в сторону Тагила, сворачиваем по указателю на Верх-Нейвинск направо. Попав на дорогу в этот поселок, будет синяя табличка «7 братьев», через несколько метров покажется белая растяжка между деревьями с названием «Каприоль» (смотрите, не пропустите) – поворачиваем направо и оказываемся в лесу, ну и автоматически в конно-спортивном клубе.

Контактный зоопарк, в который мы ехали, начался сразу же при выходе из машины. Дружелюбные собаки тут же подбежали к нам, но привезенная морковка их не очень заинтересовала. Все было по–домашнему просто. Не надо искать кассу с билетами и клетки с животными, все уже перед вами.

Мы зашли в конюшню и отовсюду к нам потянули свои шеи лошади, а под ногами бегали куры под петушиным присмотром. Рядом важно вышагивал индюк размером с моего сына, от песиков тоже не было отбоя. Зоопарк со всех сторон, мы даже немного растерялись! Неизвестно, кто на кого тут смотрит: мы на животных или они на нас.

Обязательно возьмите с собой сухарики, морковку или яблочки. Все обитатели тех мест очень рады такому угощению.

Рядом с конюшней за оградой живут ослики и лама. Кормить и гладить их одно удовольствие. И даже маленькому сыну уже не страшно!

Мне очень понравились Олени, вернее, их рога. Как они такие изящные получились, вроде самооборона, а такая прекрасная! Правда, эти товарищи, совсем не захотели с нами знакомиться, но от морковки брошенной все же не отказались.

Но самая фишка – это, конечно, верблюд. Особенно диковинно смотрится верблюд среди заснеженных деревьев с таким «экзотическим» именем Вася. Какой же он все-таки большой! К тому же и артист оказался, вытанцовывал перед нами, чтобы угощение заработать.

Вот такой вот неформальный зоопарк в лесу, как будто в гости к зверям сходили.

Но на этом наше путешествие не заканчивается. Решили взять от этого выходного все! Та самая синяя табличка «7 братьев», мимо которой мы уже проезжали, это тоже для нас. Вот по ней мы и свернули на обратном пути. Проехали вдоль садов и увидели огромное количество машин вдоль дороги и даже автобус. Ничего себе какое популярное место!

До самого этого места оказалось еще километров 7 пешком. Если бы наш папа знал это заранее, то вряд ли бы мы здесь оказались. Но раз уж приехали, делать нечего – надо идти! Сын тут же мирно уснул в слинге, а мы начали свое восхождение. Это действительно было восхождение в прямом смысле слова. Дорога была не самая легкая для путешествий с маленьким ребенком – взлохмаченный снег и подъемы в гору. К тому же мы шли против течения, навстречу нам двигалось большое количество народу, нигде я такого не видела! Как оказалось, местный тур.клуб проводил там слет, и было такое ощущение, что там весь город собрался. Семьи с детьми, школьные группы, пенсионеры, пьяные мужички, молодые люди – кого мы только не встретили! Каждый второй охал и ахал: «А вы дойдете?», «Куда же вы с ребенком!» После таких реплик мой энтузиазм стал утихать. Но обратной дороги нет.

Примерно на половине пути до скал будет поляна Семибратская, там есть оборудованный родник и место для отдыха. А еще на этой поляне в 1918 году велись бои, в честь этого события там установлен памятный крест. Каждый год, в августе, здесь проходит реконструкция тех далеких событий – отличный повод сюда вернуться летом.

А пока… двигаемся дальше, ну где же вы, 7 братьев?

В общей сложности шли мы 1.5 часа, и вот очередной встречный путник наконец-то нас приободрил: «Последний подъемчик остался». Сказать, что я туда поднялась с трудом – это ничего не сказать. Но, как известно, чем больше трудность, тем больше радость от её преодоления. Радость эта усилилась и от увиденного зрелища. Перед нами предстали они - братья-великаны. Сын сразу проснулся. Мгновенная телепортация произошла: из машины - сразу на скалы, как будто и не было этих семи километров. Эх, золотые годики!

Какие же они нереальные, не реально красивые каменные исполины! Один «брат» лучше другого, а камни так сложены, что легко фантазировать: вот этот толстяк, а этот худышка с пышной шевелюрой, у этого длинный нос и кепка на глаза…. Наверное, это самые величественные скалы из всех, что мы видели (Чертово городище, Петрогром) и совсем не покорные. Здесь уже не попрыгаешь с камешка на камешек.

Сейчас это место посиделок, отдыха, место любования. А когда-то здесь собирались революционеры, устраивались тайные собрания. Надписи на скалах о многом могут рассказать и не только, что «здесь был Вася».

Шедшие навстречу нам люди оставили настоящее богатство - мешок с березовой корой и дрова, поэтому наш костер запылал довольно быстро. Эх, хорошо! Еще раз убеждаюсь, что самое прекрасное создано самой природой.

Обратно мы пробирались сквозь спускающие сумерки, а в ветвях деревьев постоянно застревала Луна. Отличный получился выходной! Надо в следующий раз перевести будильник, чтобы наш папа опять проспал рыбалку, ведь у меня уже созрел новый маршрут!