Выходные с семьей

Парк Энгельса открылся после реконструкции (ФОТО)

В Екатеринбурге после реконструкции открылся парк Энгельса. Мы прогулялись по парку, чтобы рассказать вам, чем там можно заняться. 

Со стороны хоккейной школы установлена совсем небольшая горка-лазилка.

Если пойти вдоль спортивных школ в сторону улицы Бажова, вы доберётесь до площадки со спортивными тренажёрами. Есть, конечно, ворк-ауты и побогаче, но здесь вполне себе приличный комплект тренажеров, чтобы размяться после утренней пробежки. 

 

Очень удобно, что предусмотрели крючки, куда можно повесить сумку или одежду.

Детская площадка, которая расположена ближе к Малышева, займет вашего ребенка надолго. Песочница, горки, качельки, лабиринты - всё новенькое. Везде противоскользящее покрытие.

 

 

 

 

 

Очень удобно, что везде установлены скамейки, где могут посидеть родители, ожидая, пока их чадо наиграется.

Кстати, сиденья расположены по всему парку. Это и стационарные лавочки, и качели, и гамачки.

 

 

 

 

Из технических новшеств - освещение парка и решётки, которые должны отводить с дорожек воду.

 

Для владельцев собак установили даже специальный контейнер. 

При нас дорожки убирала спецмашина.

Хотя мама малыша посетовала, что внутри паровоза, где так любят ползать дети, уже куча пустых бутылок. 

