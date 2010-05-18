Удивительное рядом…

Урал славится своей живописнейшей природой – березовыми рощами и сосновыми лесами, озерами, где можно поймать «вооот такую рыбу» и небольшими бурными реками, бескрайними полями и, конечно же, горами.

Совсем недалеко от Екатеринбурга находится место поразительной красоты - Соколиный камень. Этот природный памятник доступен каждому – добраться до него не составит никакого труда.

Как добраться

* До поселка можно доехать на электричке. Конечная цель – станция «Северка» - это направление Свердловск – Первоуральск, Кузино, Шаля. Дорога займет не более 30 минут. Тем, кто едет на электричке, стоит посетить Северские Каменные Палатки (скалы высотой до 20 метров) – они расположены рядом с железнодорожной станцией.

"Сойдя с поезда, следует пройти немного вдоль линии, в обход Северских Палаток - высоких причудливых гранитных скал. Затем свернуть направо по проселочной дороге, которая ведет к озеру Песчаному, а через два километра, около пионерского лагеря, повернуть влево по широкой лесной дороге, что проходит по левому берегу речки Северки. Северка - бурный поток шириной 3-4 метра, густо заросший по берегам кустарником. От пионерлагеря до Соколиного Камня около трех километров. Примерно на полпути встретится деревянный мост через речку. Кругом много хороших полян, грибные и ягодные места" (Источник: Е.П. Масленников, Р.Б. Рубель "По окрестностям Свердловска").

* На машине. Едем по Московскому тракту, следуя по указателям «Северка». Это поселок, который был основан еще в 18 веке, возможно, не без участия Татищева и де Геннина. На сегодняшний день поселок входит в состав муниципального образования нашего города. Он успешно функционирует в камнедобывающей и лесоперерабатывающей областях. Подробнее о Северке можно почитать здесь.

Минуем этот населенный пункт – сворачиваем налево, на северное направление. Дорога там, конечно, не асфальт, но проехать могут машины любого класса. Пешком соответственно двигаться там довольно просто.

Затем – поворачиваем направо. Здесь можно остановится и набрать воды. Родник выглядит несколько непрезентабельно – однако, по словам местных жителей, он течет уже более полувека – не иссякает, не засоряется. Вода на вкус очень приятная, и, что является бесспорным плюсом при нынешней необычно жаркой погоде – ледяная.

После родника сворачиваем налево. Через несколько минут вашему взгляду предстанет огромная поляна – это место идеально подходит для пикника. А так же для того, чтоб оставить легковые машины – до скал они не доедут (в отличие от внедорожников). Не стоит пугаться пешего похода – до камня осталось совсем не много – около двух километров довольно ровной дороги.

Сначала может показаться, что направление выбрано неверное – деревья, кусты, цветочные поляны, ручьи – никакого намека на горы. Не пугайтесь, - маршрутом вы не ошиблись.

Камень предстанет перед вами внезапно, прямо из леса. Но не заметить его сложно – так что не промахнетесь. Ощущение, будто кто-то живой выходит к вам навстречу…

!Обязательно возьмите с собой репелленты от клещей и кровососущих насекомых!

Лес вокруг достаточно тенистый, густой, растет множество травы и невысоких кустов – поэтому есть риск встретиться с не самыми приятными представителями фауны.

Вашему взгляду откроется гряда глыб – плоских, уже скругленных, обточенных дождями и ветрами. Но все же, не настолько, чтоб можно было сравнивать с нашими каменными палатками, например, – Соколиный камень, по мнению многих, скорее похож на некую пирамиду. И это несмотря на то, что глыбы громоздятся друг на друга совершенно хаотично.

Валуны, из которых состоит это нагромождение, - гранитные. Максимальная высота – не более 20 метров. Но, несмотря, на это, с вершины, которая представляет собой довольно ровную «смотровую площадку», открываются виды на окрестные леса и горы – такие, что невозможно оторвать взгляд.

Причем в любое время года: весной особенно впечатляет цветение, зимой – великолепие заснеженных деревьев, летом – буйство зелени, а осенью – палитра красок.

Если соберетесь посетить это место – обязательно поднимитесь на самый верх! Даже если с вами будут дети – не переживайте – подъем довольно легкий, посильный для любого «ходячего» возраста. К тому же, небольшие углубления «пещеры» между плитами – особенно интересны ребенку.

Откуда же взялось такое название камня «Соколиный»? На этот счет существует несколько версий. Одна, например, заключается в том, что это не более чем некое сравнение – камень так же прекрасен, как эта горделивая птица. Вторая теория уходит своими корнями к охоте. Есть 2 «отростка» этой идеи: 1. Когда-то вокруг камня водилось много дичи и, соответственно, процветала соколиная охота. 2. Соколы гнездились в валунах, и охотники приходили за птенцами, чтоб впоследствии приручить их.

Третья теория происхождения названия лично мне видится наиболее вероятной. Кто-то очень зоркий заметил сходство одной из плит с птицей. Как говорят, ее можно увидеть, только обойдя массив. Мы делали это неоднократно, но…. Может с фантазией плоховато, может уже время сделало свое дело по изменению форм – камень похожий на птицу обнаружен не был.

Несмотря на это, массив обойти вокруг однозначно имеет смысл. На противоположной стороне практически у подножия течет небольшая речка Северка (приток Решетки) – кстати, именно в честь нее назван вышеописанный населенный пункт.

Обычно небольшая и спокойная, в этом месте она встречается с камнями и превращается в горный участок реки. Бурлящая, свежая, с брызгами и пеной – действительно нетронутая человеком красота, несмотря на столь близкую цивилизацию.

Даже если вам не захочется подниматься на скалы, спускаться к реке – эту местность посетить стоит – она преподнесет немало удовольствия и положительных эмоций.

Сухой остаток:

1. Сложность маршрута – 1 балл по пятибалльной шкале.

2. Возможный пеший путь – от двух до шести км в одну сторону.

3. Возможность набрать по дороге пресной воды – присутствует.

4. Наличие детей на маршруте – возможно.

5. Наличие мест для установления палаток – достаточно большое количество.

6. Дрова для разведения костра – сухостой практически отсутствует.

7. Интересность с точки зрения природных достопримечательностей – 9 баллов из 10.

Приятных путешествий!