Красная линия Екатеринбурга. Часть вторая

Красная Линия – это пешеходный туристический маршрут по центру Екатеринбурга, охватывающий 35 объектов. Стартует Линия от памятника Ленину, финиширует там же. Первые семь достопримечательностей были пройдены в предыдущей статье - эта часть путешествия завершилась на Площади Труда.

№ 7. Площадь Труда

С юга площадь Труда ограничивается зданием «старого обкома» (Ленина, 34), построенным в тридцатых годах прошлого века - в период реконструкции городского центра по генеральному плану «Большой Свердловск», который предполагал формирование ряда административных центров по проспекту Ленина.

Дом Советов – именно таким было исходное название этого здания - примечателен в первую очередь тем, что именно здесь начинал свою политическую карьеру первый Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. А ценители архитектуры вспомнят, что комплекс облисполкома – это самое крупное административное здание Свердловской области, построено стиле конструктивизма, суперактуального для 1920-1930-х годов, и узнаваемого по ярко выраженным геометрическим формам (здания словно собраны из детского конструктора: вот кубики, вот цилиндры, вот элементы-уголки), характерному обнажению конструкции и отказа от украшений (красота здания – в его функциональности!), контрасту глухих поверхностей стен с большими площадями остекления («ленточными окнами»).

Вообще построек именно в таком стиле у нас в городе довольно много – более 140 штук (три десятка из них – как раз на проспекте Ленина, несколько и на Красную линию попадает), это одна из самых больших коллекций конструктивизма в России. Не зря же Екатеринбург называют музеем конструктивизма! С 30-х по 60-е годы конструктивизм был брендом Свердловска, а здание гостиницы «Исеть», построенное в этом самом стиле, стало архитектурным символом города. Оно печаталось на новогодних открытках, а в 1937 году в Испании вышла марка с обликом этого ультрасовременного по тем временам строения. Правда, взглянуть на «Исеть» в натуральную величину шансов у испанцев почти не было – Свердловск был закрытым городом вплоть до начала девяностых годов. То ли дело сегодня – иностранные туристы десантируются на Урал оптом и в розницу, в том числе – для изучения архитектуры конструктивизма в Екатеринбурге. Впрочем, экскурсию по памятникам конструктивизма можно заказать и для школьников, и для их родителей. В нашем городе вообще очень много интересного!

От Площади Труда Красная линия идёт по чётной стороне проспекта Ленина до пешеходного перехода, где перебирается на сторону нечётную и доходит до Главпочтамта (Ленина, 39) – ещё одного яркого представителя конструктивистского стиля. Здание это было построено в 1934 году и называлось Дом связи (такое название было в тренде: неподалёку строились Дом печати, Дом юстиции, Дом контор, Дом обороны и Дом промышленности). Если смотреть на Почтамт с некоторого расстояния, то под определённым углом зрения здание это напоминает трактор. Ну а если подойти совсем близко, к самому крылечку, то можно увидеть следующий объект Красной линии (сам-то Дом связи отдельным пунктом не подсчитан, если я правильно поняла – или пусть меня поправят те, кто осведомлён лучше) – Нулевой километр.

№ 8. Нулевой километр

Нулевой километр – это географический центр города Екатеринбурга, та самая точка отсчёта, о которой рассказывают на уроках физики. Если нам нужно определить расстояние от Екатеринбурга до Москвы или Парижа, то отсчитывать километры мы будем не от границы нашего города, не от Плотинки и не от памятника Ленину, а именно отсюда, и соответственно до «нулевого километра» Москвы или Парижа. Изначально «нулевые километры» были прерогативой столичных городов, где особые знаки, символизирующие точку отсчета дорожных расстояний, ставились в самом центре (первыми такую точку отсчёта придумали древние римляне, воздвигшие в центре города Золотой мильный камень – обломки его сохранились до сих пор – от которого разбегались дороги в разные части империи - так и возникла поговорка «все дороги ведут в Рим»). В городах поменьше «нулевой километр» располагался возле главного почтамта, и перемещался вместе с ним, если вдруг по каким-то причинам почтамт переносили с места на место.

По традиции «нулевой километр» города Екатеринбурга тоже находится возле Главпочтамта. Точка отсчета изображена в виде звездочки на карте Свердловской области. Так же по традиции «нулевой километр» - это место, символизирующее исходную точку вообще (см. фильм Павла Санаева «Нулевой километр») – точку, с которой всё начинается, как новая жизнь с понедельника, и нагруженное серьёзным общественным поручением исполнять желания всех желающих (и умеющих правильно их загадать).

Потоптавшись у крыльца Главпочтамта и решив непременно съездить в Рим – некоторые дороги до сих пор туда ведут, особенно если правильно купить билет и не опоздать на самолёт, вслед за Красной Линией иду дальше – к памятнику изобретателю радио Александру Степановичу Попову.

№ 9. Памятник изобретателю радио А.Попову

К электротехнику Александру Попову в нашем городе отношение особое – как к земляку, которым можно и нужно гордиться. Родился будущий изобретатель радио весной 1859 года в уральском поселке Турьинские рудники (сейчас это город Краснотурьинск) в многодетной священнической семье. В 1871 году приехал в Екатеринбург, чтобы учиться в Екатеринбургском духовном училище (в настоящее время это уже семинария), находившемся тогда на улице Уктусской (ныне в бывшем здании духовного училища функционирует УрГЭУ-СИНХ). Через два года перевёлся в Пермскую духовную семинарию, потому что после семинарии (не после училища!) можно было поступать в университет – пожалуй, для мальчика из бедной провинциальной семьи другой возможности получить билет в студенческую жизнь и не было. Попов свой шанс использовал в полной мере, успешно закончив физико-математический факультет Петербургского университета. Потом – научная, преподавательская и изобретательская работа в Петербурге и Кронштадте, преимущественно посвященная электротехнике, магнитным явлениям и проблемам передачи и приёма электромагнитных волн.

7 мая 1895 года произошло событие, вошедшее в историю российской науки (и отмечающееся до сих пор!) как день рождения радио: в этот день на заседании Русского физико-химического общества Попов выступил с докладом "Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям" и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника. Свое сообщение он закончил следующими словами: "В заключение могу выразить надежду, что мой прибор при дальнейшем усовершенствовании его может быть применен к передаче сигналов на расстояние при помощи быстрых электрических колебаний, как только будет найден источник таких колебаний, обладающих достаточной энергией". И не ошибся в прогнозах!

В этой истории есть только одно НО: в мире до сих пор не утихает дискуссия на тему «кто же на самом деле был первым изобретателем радио?». Кроме Попова обсуждаются кандидатуры Николы Теслы и - особенно активно – Гульельмо Маркони, который, в отличие от Попова, свою предложенную схему радиоприёмника (которая была подозрительно похожа уже к тому времени опубликованную на схему Попова) быстренько запатентовал, а в 1909 году (Попов к тому времени уже умер) получил Нобелевскую премию по физике «в знак признания их заслуг в развитии беспроволочной телеграфии».

Но в нашей стране этот вопрос всегда решался однозначно, и приоритет Александра Попова не подвергался ни малейшему сомнению. Еще при жизни А.С. Попов пользовался славой знаменитого учёного и изобретателя. Ему была присуждена премия Русского технического общества имени Наследника цесаревича, он был награжден орденами Св. Анны 2-й и 3-й степеней и Св. Станислава 2-й степени. В 1905 году (это был последний год его жизни) профессор Попов стал первым выборным директором Электротехнического Института Александра III (сейчас этот вуз известен нам как ЛЭТИ ) и президентом Русского физико-химического общества. Почитался он и посмертно: особым признанием заслуг Попова явилось постановление Совета Министров СССР в честь 50-летия со дня изобретения радио, принятое в 1945 году, которым был установлен День радио (7 мая). В 1986 году в Екатеринбурге был открыт музей радио имени Попова – в том самом доме, где когда-то жил в семье своей старшей сестры и её мужа будущий учёный. Его имя носит одна из центральных улиц города и радиотехнический колледж.

Памятник Александру Попову в Екатеринбурге был торжественно открыт в 7 мая 1975 года. Он представляет собой чугунную скульптуру, покрашенную бронзовой краской: учёный изображён сидящим на скамейке в задумчивой позе и слушающим радиоприёмник. На открытии памятника присутствовали – как это и положено - представители областной и городской администрации, промышленных предприятий, ВУЗов, родственники Попова, радиолюбители и авторский коллектив памятника: скульптор В. Е. Егоров, архитектор П. Д. Деминцев и инженер-металлург Л. С. Дрейзин. Металлурги (в отличие от скульпторов и архитекторов) на табличках создателей монументов фигурируют редко, но тут случай был особый. Скульптура отливалась по частям на Уральском компрессорном заводе, а затем сложные по конфигурации отливки сваривались в единое целое и зачищались, так что с технологической точки зрения задача оказалась непростой. Но решаемой.

В 2005 году памятник Попову был отреставрирован. А «генеральной уборке» он подвергается ежегодно: ко Дню радио его чистят-моют студенты радиофака УПИ – готовят к праздничным мероприятиям. Первый раз День радио отметили торжественным шествием от УПИ до памятника Попову в конце девяностых. С тех пор традиция прижилась и окрепла - с каждым годом программа празднования становится всё богаче и разнообразнее. В прошлом 2011 году шествие собрало 4 тысячи человек и сопровождалось фейерверками, запусканием воздушных шаров и онлайн-трансляцией в Интернете. То ли и ещё будет!

№ 10. Музей истории ювелирного и камнерезного искусства Урала

Десятым номером Красной Линии идёт музей истории камнерезного и ювелирного искусства Урала - один из трёх «каменных» музеев Екатеринбурга (в этом списке так же фигурируют геологический музей при Горном университете и частный Уральский минералогический музей, известный так же под названием музей камня (прочесть отчет о его посещении можно здесь: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1035). Музей открылся в 1992 году и собрал под своей крышей много интересных и уникальных экспонатов (еще читайте на ю-маме: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3377), в том числе созданных мастерами Екатеринбургской императорской гранильной фабрики – ей посвящён отдельный зал.

А ещё - что вполне предсказуемо – есть в музее и Малахитовый зал, где своими глазами можно увидеть разницу между настоящим уральским малахитом, привозным африканским и созданным искусственно гидроксокарбонатом двухвалентной меди – это, собственно, и есть малахит, если смотреть на него с точки зрения химии. Есть в музее ещё и Бажовская комната, украшенная шикарными палехскими панно на сюжеты знаменитых сказов.

Впрочем, музей интересен не только своими экспозициями. Не менее достопримечательно и само здание (Ленина, 37), в котором он располагается: это оформленная в классическом стиле усадьба бывшей аптеки Горного ведомства, архитектурный памятник федерального значения. Здание это было построено в двадцатых годах XIX века по проекту самого известного екатеринбургского архитектора Михаила Павловича Малахова, внесшего огромный вклад в реализацию генерального плана застройки Екатеринбурга и увековеченного благодарными потомками в названии одного из бульваров города (бульвар Малахова).

К числу самых известных его творений также относят собор Александра Невского, Гранильную фабрику (увы, не сохранившуюся), ансамбль госпиталя Верх-Исетского завода и предположительно усадьбу Расторгуевых-Харитоновых, хотя это уже совсем другая история. При Малахове архитектура классицизма в Екатеринбурге достигла пика популярности и актуальности.

А Горная аптека знаменита не только своим архитектором, но и первым аптекарем Густавом Гельмом - замечательным учёным, внёсший свой вклад в химию, ботанику и минералогию. О значимости исследований Гельма можно судить по тому факту, что в его честь были названы растения (Arenaria Helmii Fisch, Astragalus Helmii Fisch. и друргие), а побывавший на Урале энциклопедист Александр фон Гумбольдт (1829) в своем письме к министру Е.Ф. Канкрину отмечал, что «асессор Гельм относится к самым выдающимся людям, каких мы здесь видели». Младший сын Густава Гельма – Павел Густавич – унаследовал отцовскую тягу к науке и вошел в число создателей знаменитого Уральского общества любителей естествознания.

Продолжение следует...