Где отметить детский Хэллоуин в Екатеринбурге

Что интересно будет в Хэллоуин 2023 для детей в Екатеринбурге? Детям совсем не интересно, как Хэллоуин появился, и в каких странах отмечается. Но все знают, что символом Хэллоуина является полая тыква, из которой делают фонарик, помещая внутрь свечу. Именно эту тыкву, или светильник Джека, ставят около дома, чтобы он отгонял злых духов.

Игры, которые проводят в Хэллоуин, должны приятно напугать детей, а основным угощением на столе должны быть яблоки – яблоки в сиропе, яблочные ириски и прочие.

Где же можно отметить Хэллоуин с детьми в Екатеринбурге?

Стра-а-а-шно интересные дни в парке ТРЦ «Радуга-Парк»!

28, 29,31 октября 2023 года

Радуга-Парк, ул. Репина, 94

Вход свободный

28 октября 2023 (сб), 14:30 Вечеринка «Монстры на каникулах» с Графом Дракулой и Мэйвис

Граф Дракула с дочуркой Мэйвис приготовили для вас жутко-интересную программу, вас ждет: ужасно-весёлая дискотека, уроки зельеварения, конкурс на самый страшный костюм: ждем всех ведьмочек, вампирят, чёртиков и всех остальных, жутко-вкусные подарки.

Больше часа вечернего фаер-шоу: показательные выступления артистов с тематическими номерами с 17:30



29 октября 2023 (вс), 14:30

Страшный праздник с семейкой Адамс

Мортиша и Уэнсдей Адамс устроят чертовски интересный праздник для всех гостей. Приглашаем вас повеселиться на жутко классной дискотеке, получить стаканчик зелья с туманом желаний, съесть все самые жутко-вкусные подарки. Узнаем чей костюм самый кошмарный — ждем ведьмочек, вампирят, чёртиков и всех остальных.

Экшн-квест «6 ключей»

31 октября 2023 года (вт), 15:00, 17:00, 19:00

NEWTON BIO, Вайнера, 13

660 рублей (квест 60 минут + подарок + 30 минут в парке)

В день Хэллоуина на землю проникают всевозможные демоны и духи, так к нам и попал демон Ключник. Существо, которое может попасть в любой дом и имеет доступ к любым секретам. Его невозможно прогнать, с ним можно только договориться. Попробуйте сами, если не верите... Если он останется доволен, вы сможете отвести его проделки от себя и наконец перестанете терять ключи. Но не думайте, что все будет так легко! Вам придется преодолеть ужас и отвращение, поработать головой и руками, испытать страх и восторг. Удачи вам!



#НЕHALLOWEEN в #НЕМУЗЕЙМУСОРА

28 октября 2023 года (сб), 12:00 – 16:00

Екатеринбург, ул. Антона Валека, 12

Стоимость 500 руб.

Мы не говорим вам многие пугающие факты об экологии чтобы не шокировать, но 28 октября мы готовы приоткрыть завесу тайны. Вы узнаете страшную правду, которую мы не решались раскрыть

12:00 Теневой театр «Чудище-окаянище». Сказка в стиле теневого театра о том, как победить мусор. 12:30 Мастер-класс «Брелок-монстр». Немного колдовства и пластиковая упаковка обретает новую жизнь в виде брелока в форме тыковок, привидений и паучков. 13:00 Экологическая экскурсия «Ужастики». Экологическая экскурсия, на которой вам расскажут страшные факты об экологии. 14:00 Мастер класс «Аромасаше на улице Вязов». Своими руками создаем саше, которое можно использовать для ароматизации вещей в шкафу, украшения дома или в качестве подарка (отдельная стоимость: 500 руб.) 14:30 Сладость или гадость. Промо-акция с раздачей сладостей за вторсырье (чеки, бутылки, крышечки и т.д.). 15:00 Хэллоуинский кинопоказ мультфильма «ВАЛЛ-И»

Не забудьте прийти в костюмах, чтобы создать незабываемую атмосферу Хэллоуина!

Хэллоуин в ТРК «Глобус»

28 октября 2023 года (сб), 15:00 – 17:00

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4, 3 этаж (рядом с фуд-кортом)

Вход свободный

Большой детский праздник «Хэллоуин» с конкурсом костюмов!​ В программе мероприятия: анимационная программа с любимыми антигероями: Джокер, Круэлла и Малефисента, аквагрим всем желающим в тематике праздника, мастер-класс по изготовлению мягкой маски – тыква Джека, таинственное крио шоу, большая ящерица Агама для фотосессии, ростовой Гоблин, угощение конфетами всех гостей, игры, конкурсы и розыгрыши подарков от партнеров.

Хэллоуин в ТРЦ «Кит»

28 октября 2023 года (сб), 15:00 – 17:00

г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 65, 1 этаж возле “Суши Маркета”

Вход свободный

Большой детский праздник «Хэллоуин» с конкурсом костюмов!​ В программе мероприятия: анимационная программа с героями: Дракула, Мевис и Пират-призрак, таинственное крио шоу, игра в ящик-секрет «Нащупай!» с мадагаскарскими тараканами, тематический аквагрим всем желающим, угощение всех гостей азотными сладостями (мармеладные червячки, поп-корн, кукурузные палочки), ростовой монстр Франкенштейна и Волан де Морт, игры, конкурсы и розыгрыши подарков от партнеров. Наряжайтесь в костюмы любимых персонажей и участвуйте в конкурсе-дефиле костюмов.

Страшно интересно - Хеллоуин в VEER Mall!

29 октября 2023 года (вс), 16:00 - 18:00

г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,108 Д (амфитеатр)

Вход свободный

Ужасно увлекательное и весёлое шоу «Пришельцы» для наших маленьких гостей и их родителей в воскресенье, а также ШерсТим Шоу, Урсула, мумия и Френки, Малефисента и другие.

Прекрасно и ужасно - очень интересно!

Приходите обязательно!

А ещё, если вы придёте в зоопарк Екатеринбурга 31 октября с тыквой, то покупать входной билет не надо!