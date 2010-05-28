Единство человека и природы: Асбест, БелАЗы. Рефтинское водохранилище

Современный туризм бывает разных видов. Водный – сплавы по горным рекам, путешествия по морям-океанам. Этнический – посещение исторически значимых мест. Паломнический – связанный с религией. Приключенческий – он же нестандартный, несколько авантюрный. И, конечно, на сегодняшний день один из самых популярных видов туризма – индустриальный.

Ведь интересно посмотреть города нашей области, их промышленность – иногда это действительно красиво. Как, например, в случае с Асбестом и его знаменитым карьером.

Добраться до Асбеста довольно просто

· На автомобиле. Выезжаем на Тюменский тракт и едем по указателям на Асбест. Первые 50 км – обычная ровная трасса. Но далее по пути встречается много деревень – соблюдайте скоростной режим ! – довольно часто можно встретить сотрудников ГИБДД. К тому же, путь довольно узкий – обгон запрещен. Дорога займет немногим больше часа - протяженность менее 100 км. Единственное, вечером в будни и днем в выходные вы можете несколько задержаться, попав в пробку в поселке «Белоярский».

· На автобусе. Автобусы из Екатеринбурга до Асбеста ходят каждый час – с обоих автовокзалов. Уточнить расписание можно позвонив в справочные: Южный автовокзал - (343) 257-12-60, 251-95-18; Северный автовокзал - (343) 378-16-09, 358-41-68. Билет стоит совсем недорого – для взрослого 139 рублей (с бронированием 154), а на ребенка менее 100 рублей.

· Электропоезд. Направление Свердловск-Асбест. Ходят электрички довольно редко. Уточнить расписание можно в справочной железнодорожного вокзала по телефону 358-32-10. Нужно доехать до станции «Изумруд», а оттуда уже добираться в город на автобусах (№5, №10). Если Вы хотите сразу попасть непосредственно на карьер, то лучше выйти на станции «Асбест» - она находится недалеко от рудоуправления.

Часть первая: Асбестовский карьер. БелАЗы

Как город, Асбест достаточно молод – этот статус рабочему поселку был присвоен в 33-ем году прошлого столетия. Но, несмотря на почти юношеский возраст – ему есть, чем гордиться. Подробнее об истории города можно почитать здесь.

Благодаря месторождению минерала, на сегодняшний день Асбест – это крупный промышленный центр, один из мировых лидеров добычи легендарного камня.

Асбест называют «шерстью саламандры», «каменной куделью» - за его необычные свойства – камень высокопрочен и в тоже время эластичен, обладает хорошей изоляцией, не горит в огне. Именно из-за этого он используется во многих отраслях промышленности - от изготовления защитных костюмов и брезента до производства картона. Еще один необычный факт об этом минерале – нельзя, чтоб он попадал в ранки – проникнет и будет расти в организме, пускать свои тонкие прочные нити – это так называемая «асбестовая болезнь».

Именно асбест подарил городу имя, престиж… жизнь. Поэтому, неудивительно, что главной достопримечательностью является карьер по его добыче.

Когда-то их было два – они соединялись между собой некой «перемычкой». Южный и Центральный: Южное рудоуправление (ЮРУ) и Центральное рудоуправление (представляете, как здорово детям было рассказывать, что их родители работают в ЦРУ ?). Потом карьеры объединили – в один огромный. На сегодняшний день общая протяженность каменного котлована более 10 км, ширина – около 4 км и глубина почти 400 метров!

Для туристов, желающих взглянуть на это технологическое чудо, оборудована специальная смотровая площадка. Найти ее довольно легко – на заезде в город на развязке нужно свернуть направо – и скоро Вы доберетесь до нужного места. Если Вы добирались в город на автобусе – имейте ввиду, что общественный транспорт до площадки не ходит. Но можно доехать на такси – в Асбесте этот вид транспорта достаточно бюджетен.

Смотря вниз на это великолепие, осознаешь, насколько все-таки мал человек по сравнению с вселенной – даже с такой небольшой ее частичкой. От вида разрезов, извилистых дорог, работающей техники просто захватывает дух!

С высоты птичьего полета огромные БелАЗы (одно колесо такого монстра больше, чем легковая машина) кажутся совсем крошечными – словно божьи коровки. Но, несмотря на это, по сравнению с остальной работающей техникой – экскаваторами, обычными грузовичками - выглядят они более чем внушительно.

Как говорят местные жители – особенно красив карьер ночью – он освещается множеством прожекторов*. * Если Вы решили остаться и полюбоваться ночными красотами, а в темноте выдвигаться обратно не хочется, можно переночевать в гостинице «Асбест» (ул. Уральская, 77, тел. (34365) 7-66-28). В свете небольшого количества мест, номера лучше бронировать заранее. Многие туристы, приезжающие на карьер, насытившись зрелищем, устраиваются на пикник** прямо рядом со смотровой площадкой. В связи с этим – увы – там традиционно много мусора. И с маленькими детьми лично я находиться долгое время в опасной близости от крутого спуска все-таки не рискнула. К тому же, после технологических красот душа требует видов природы и свежего ничем не запыленного воздуха. И недалеко от Асбеста этого можно получить с лихвой. ** Если Вы предпочитаете путешествовать налегке и не возить с собой термос с бутербродами, то можно пообедать в одном из асбестовских кафе. Наиболее привлекательные по соотношению цена-качество: кафе при гостинице; детское кафе «Остров сокровищ»; «Домовая кухня» на улице Уральской (это скорее кулинария, но столики есть и выпечка очень вкусная). Также сейчас открылось летнее кафе на улице Ленинградской (рядом с телефонной станцией).

Часть вторая: поселок Рефтинский. Водохранилище

В нескольких километрах от Асбеста находится поселок Рефтинский. Чтобы добраться до него на автомобиле, необходимо следовать указателям. Дина пути не более 20 км (для тех, кто не рассчитал количество бензина – по пути встретится несколько заправок – в основном «Лукойл»). До станции идет асфальтированная дорога (местами с выбоинами), далее идет бетонная дорога, затем грунтовая, которую выравнивают каждый год. От Асбеста до Рефтинского также можно добраться на автобусе № 103 (он ходит довольно часто). Как я уже говорила, такси там вполне доступны – доехать от города до поселка будет стоить не более 200 рублей.

Поселок этот довольно молодой (он был основан в 1966 году) – но, несмотря на это, уже довольно известен – например, продукты с Рефтинской птицефабрики экспортируются по всей России.

Но не только ими знаменит этот небольшой населенный пункт. Своим основанием и существованием он обязан рефтинской ГРЭС (сейчас эта одна из крупнейших станций России).

Когда-то на этом месте текли 2 реки – Малый и Большой Рефт. В свете необходимости строительства новой станции, возникшей из-за дефицита электроэнергии, ее решили построить именно рядом с ними. Но для работы ГРЭС требовалось все больше воды – поэтому реки превратили в водохранилище (подробнее об истории и инфраструктуре поселка можно почитать здесь). После объединения – это одна река – Рефт (впадает в реку Пышму).

Именно водохранилище и было конечной целью нашего долгого путешествия. Берега его крайне разные – от каменистых и песчаных до болотистых.

Вне зависимости от качества берега, свободных мест практически нет – по всей длине расположились рыбаки. И не только по берегу, но и прямо в воде.

Это неудивительно – ведь там водится множество рыбы – окунь, щука, плотва, лещ, сом. В водоеме плавают карпы, «сбежавшие» из рыболовных хозяйств. Также в водохранилище запущены белый амур и толстолобик – для предотвращения его зарастания водорослями. Но поймать их довольно сложно – на обычные приманки просто невозможно.

Рыбалка в Рефтинском практикуется круглогодично – заядлые рыбаки очень хвалят зимнюю. Но в холодное время года выбирайте место на льду крайне тщательно – из-за теплых сбросов ГРЭС опора может быть слишком тонкая.

Максимальная глубина хранилища достигает 10 метров. На берегах расположено несколько рыбных хозяйств. Местные жители говорят, что там можно купить свежую рыбу – мы эту информацию не проверяли.

Несмотря на большую популярность водохранилища, нам удалось расположиться на одном из самых лучших мест – прямо рядом с небольшой плотиной. А точнее, неким бетонным сливом. И по полной насладиться гулом, брызгами и свежестью импровизированного водопада.

Вопреки тому, что водоем загрязняет талый снег, а также выбросы расположенных на берегах предприятий – он достаточно чист. Видимо, это обусловлено тем, что объем водохранилища достаточно большой – соответственно, концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм. Исходя из этого, рыба, пойманная там, не представляет никакой опасности.

!Но не забывайте, что раньше на месте водохранилища был лес – соответственно существует риск «оставить» в корягах на дне крючки и поплавки!

Детям на берегу настоящее раздолье! Камни, по которым можно ползать. !Необходимо следить за детьми – есть риск сорваться с камней в воду! Песок, пригодный для строительства целых замков и городов.

Нам также посчастливилось застать период размножения лягушек – их там целое поселение. Серенады квакающих заглушали даже шум воды. Рыбаки говорят, что полчища лягушек присутствуют там все лето.

К сожалению, администрация поселка не озаботилась наличием мусорных контейнеров в столь посещаемом месте – окрестные лесочки достаточно загрязнены.

Огромный плюс нахождения на песчаном или каменистом берегу – отсутствие клещей, которые в этом году уж очень активны. Но если вы решите прогуляться по травянистым окрестностям – все же не забывайте использовать репелленты и постоянно осматриваться.

Настоятельно рекомендую посетить оба этих места! Как говорит один мой друг: «эти поездки сильно насыщают ткань жизни: день кажется нескончаемым, впечатлений масса, хотя ничего вроде бы такого особенного не происходит». Время буквально летит незаметно…*** ***Если Вы засиделись в Рефтинском и не успели на общественный транспорт, в поселке есть гостиница «Энергетик» (ул. Молодежная, 2Б, тел: 8(34365)34151, 8(34365)34787). Помимо ночлега она предлагает различные развлечения: платную рыбалку; прокат лодок; сауну; кафе с разнообразной кухней.

P.S. А дети после таких поездок выдают настоящие шедевры! Рисунок Артема, сына отца Алексия.

Сухой остаток:

1. Категория туризма – индустриальный.

2. Протяженность маршрута – немногим более 100 километров в одну сторону.

3. Чем заняться: посмотреть карьер, порыбачить на Рефтинском водохранилище.

4. Наличие детей на маршруте – приветствуется – но при тщательном присмотре, дабы избежать травм.

5. Возможность ночлега: гостиницы есть в обоих населенных пунктах; леса вокруг (сосна, береза) достаточно приятны, есть поляны, где можно разбить палаточный лагерь.

6. Продовольствие и питьевая вода: магазинов и киосков по дороге встречается масса. В деревнях продают различные соленья, овощи и молочные продукты. Родников по пути нами встречено не было – но в населенных пунктах при желании можно найти колонки.

7. Насекомые: у воды возможно наличие мошек и оводов. Клещи в этих местах практически не активны.

8. Интересность маршрута: 9 баллов из 10.