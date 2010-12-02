Тюмень: горячие источники
«У природы нет плохой погоды»… В любое время года человек может найти себе развлечение по душе. Но все же в холода гораздо сложнее придумать, чем же заняться именно на свежем воздухе – тем более, что большинство уральцев, как это ни парадоксально (с нашим-то климатомJ), теплолюбивы.
Но не стоит впадать в депрессию от звенящего дыхания зимы, снегопадов и минусовых температур. Даже если берег турецкий с его палящим солнцем и морским бризом Вам не светит – погреть косточки можно умудриться не только в солярии.
Гораздо ближе теплых морских волн находится настоящий оазис нашего края – уникальные термальные источники. Расположены они в окрестностях Тюмени. Некоторые даже считают их «визитной карточкой» города.
Посещать горячие источники рекомендуют именно тогда, когда уже выпал снег – больше кайфа (от контраста). Мы, учитывая крайне жаркое лето и бесснежную осень, решили не дожидаться «необходимого» минуса – и съездить на разведку заранее. Нашей целью было посетить два «разнокалиберных» источника – посмотреть, что они из себя представляют, сравнить и решить – какой из них стоит выбрать местом постоянного посещения (и стоит ли).
Для того, чтоб добраться непосредственно до источников, при въезде в Тюмень на круговом движении нужно повернуть на аэропорт Рощино (указатели есть – не ошибетесь). Далее едем прямо, проезжаем под первым мостом и после второго сворачиваем на правое ответвление и заезжаем на него. А потом просто едем прямо (обращая внимание на указателиJ - нам нужен «Верхний бор»). Находятся источники на Салаирском тракте.
Примечание: Те, кто ехал до Тюмени на общественном транспорте, могут заказать до источников такси или поймать частника – это будет стоить 200-500 рублей. Также по трассе ходят рейсовые автобусы.
Вскоре Вы увидите «цивильный» источник – местные жители называют его
«Эльдорадо»
Тот, у кого есть навигатор, может ехать по координатам: N57 14.176 E65 26.452.
Площадь бассейна в Верхнем Бору составляет около 400 квадратных метров. Двор, где он расположен, защищен от ветра – что существенно добавляет комфорта. Выпавший снег убирают практически на всей территории – для обеспечения безопасности посетителей.
Вообще двор выглядит довольно парадоксально – ну где Вы еще увидите, чтоб заснеженные сосны соседствовали с искусственными пальмами .
Экстремально настроенных людей порадует благоустроенная прорубь, расположенная неподалеку (нам про нее рассказывали с ремаркой «приезжайте в сезон, без снега и проруби не то»). После ныряния в нее Вы сможете погреться в сауне.
Говорят, что в праздники (Новый Год, день города) на источнике устраивают поистине феерические мероприятия (правда посещение их стоит недешево).
Официальный сайт комплекса: http://vbor.ru/.
Если Вы проедете по этому же тракту на несколько километров дальше, то попадете на второй источник –
«Дикий»
(Координаты: N 57° 17.745' E 65° 5.105')
Территория его практически не облагорожена – о природе полуразрушенных зданий ходит множество слухов. Кто-то считает, что раньше здесь был пионерский лагерь. Другие говорят, что когда-то здесь была зона, где на заключенных проверяли целебные свойства воды. Но собственно мы ведь не за историей сюда приехали?
Несмотря на несколько запущенный вид источник довольно популярен – по крайней мере не пустует: бассейн заполнен людьми, окутанными клубами пара, радостно подставляющими свои спины под целебный душ.
Кстати, уверена, что в снежное время года он выглядит гораздо более захватывающе, чем «Эльдорадо». Все-таки сочетание горячей воды с сугробами и полями, лесами – колоритнее, чем с цивилизацией.
Интересный факт: Если около «Эльдорадо» стоят машины из других областей, то (если судить по автомобильным номерам) к Дикому источнику ездят только сами тюменцы.
Итак, какой же все-таки источник выбрать? Попробуем сравнить.
|
|
«Эльдорадо»
|
«Дикий» источник
|
Комфорт
|
Шкафчики, магазин с купальными и прочими принадлежностями, «фэйс-контроль», медпункт, сауна… Список можно продолжать до бесконечности.
|
Думаю, здесь все можно понять из заголовка столбца .
|
|
«Эльдорадо»
|
«Дикий» источник
|
Питание
|
На территории комплекса функционирует кафе с большим ассортиментом (горячее, закуски, натуральный кофе, травяной чай и даже алкоголь, который не рекомендуется). Свою еду и напитки приносить категорически нельзя!
|
Никаких точек общепита на территории нет (точнее тентованные кафе мы видели, но они были закрыты). Зато Вы можете взять с собой любые продукты на свой вкус. А можете даже пожарить шашлыки (при отсутствии мангала его можно арендовать).
|
Возможность ночевки
|
«Эльдорадо»
|
«Дикий» источник
|
В комплексе есть возможность снять номер в гостинице (кстати, говорят, там очень плохая звукоизоляция – и если недалеко гуляет большая компания, считайте, вам не повезло). Выбор номеров – на любой вкус. Также можно снять коттедж.
|
Гостиниц на территории нет. Но Вы можете за отдельную плату поставить палатку. Или арендовать вагончик (которые даже отапливаются ).
Не забывайте о том, что можно снять номер в гостинице в самой Тюмени (удобно, если Вы на автомобиле). Это будет комфортнее, чем на диком источнике, и ощутимо дешевле, чем на цивильном.
|
|
«Эльдорадо»
|
«Дикий» источник
|
Цена за купание (с человека)
|
В будни 360 рублей за три часа. В выходные существенно дороже.
|
Около 200 рублей за сутки.
|
|
«Эльдорадо»
|
«Дикий» источник
|
Санитарное состояние
|
СЭС проверяет состояние воды в бассейне 2 раза в неделю. К сожалению, ходят слухи, что источник облюбован «золотой молодежью» для плотских утех – что заставляет задуматься о чистоте воды.
|
Охранники утверждают, что СЭС также проверяет их постоянно.
Не забывайте, что в любом случае ни в одном из источников не требуют справку о состоянии здоровья. Так что лучше максимально перестраховаться и обезопасить себя от различных инфекций.
|
|
«Эльдорадо»
|
«Дикий» источник
|
Температура воды
|
38 градусов (вода подогревается искусственно)
|
46 градусов
Итак, что мы видим. Источники являют собой полную противоположность друг другу в отношении комфорта. Ну что ж, тем лучше? – ведь возможность выбора никогда не помешает. Таким образом, данный вид отдыха (в зависимости от выбора источника) подойдет как любителям комфорта и цивилизации, так и любителям отдыха на природе.
Осталось выяснить, всем ли можно посещать термальные источники, что взять с собой, а также какие рекомендации дают специалисты. Начнем?
Можно или нельзя?
Не стоит забывать, что горячие источники – это не только приятное времяпрепровождение, но и лечение. Ведь в них содержится огромное количество различных микроэлементов и минералов: калий, магний, бром, фтор, йод, литий, кальций…
Соответственно, по посещению термальных вод есть как рекомендации, так и противопоказания.
Нельзя посещать источники людям, страдающим ожирением, гипертонией, герпесной инфекцией, стенокардией, ишемической болезнью сердца, тромбофлебитами, онкологическими заболеваниями. После купания возможны аллергические реакции. Не рекомендуются источники в первый и последний триместры беременности. Также не рекомендуется привозить туда детей, не достигших полутора лет.
Список показаний гораздо более широк. Купаться советуют людям с заболеваниями сердечнососудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, с эндокринными заболеваниями. Также источники показаны людям с сахарным диабетом, циррозом печени, псориазом. Хорошо принимать термальные ванны при заболеваниях мочевыделительной системы. При заболевании дыхательных путей рекомендуется делать ингаляции с водой из источников.
Среди тюменцев ходят слухи, что регулярное купание помогает от бесплодия (как мужского, так и женского).
При некоторых заболеваниях рекомендуют набирать воду из источников в бутылки и принимать внутрь. Мне, честно сказать, слабо представляется, как можно пить воду из мест общественного купания (и не стать при этом козленочкомJ). Так что пусть те, кого заинтересовали эти рекомендации, консультируются с врачами.
Конечно, идеально также проконсультироваться и перед купанием в термальных источниках.
Что взять с собой
Итак, Вы решили искупаться холодной уральской зимой? Ехать стоит во всеоружии. Думаю, про то, что необходимо захватить кошелек с карточками и купюрами, напоминать никому не надоJ. Конечно, этот девайс поможет Вам приобрести все необходимое на месте. Но зачем же бегать и искать нужные магазины? Лучше сразу иметь:
· Купальник/плавки.
· Тапочки/сланцы (непромокаемые, нескользкие).
· Большое полотенце (ну или небольшое + халат).
· Головной убор (без него Вы рискуете стать похожими на обезьян с плаката и подхватить простуду).
· Гель для душа/мыло, мочалку.
· Увлажняющий крем (вода из источников может пересушить кожу).
· Аптечку, в которую входят антигистаминные препараты (не забываем о возможных аллергических реакциях).
· Фотоаппарат (и сухие салфетки, чтоб протирать его от конденсата).
Правила и рекомендации
Стоит отметить, что во время (а также после) купания стоит соблюдать некоторые моменты:
· Купаться в нетрезвом виде запрещено.
· В воде не стоит находиться более 20 минут (это может быть опасно, в частности для сердца).
Интересный факт: окунаться в источники рекомендуют три раза (т.е. в три захода). С точки зрения медицины это ничем не подтверждено. Возможно, сказываются традиции русских народных сказок (помните, нужно было три раза окунуться, например, в котел ?).
· После купания необходимо принять душ – чтоб соли не остались на коже.
· Водителям после купания не рекомендуется садиться за руль несколько часов – купание в источниках очень расслабляет, что, безусловно, снижает бдительность.
· Считается, что после купания крайне полезно пить травяной чай (особенно рекомендуют мелиссу, чабрец, ромашку). Хорошо подходит отвар шиповника. Травяные чаи можно заменить морсом – из клюквы или брусники.
· Лучше ехать в будние дни – в выходные есть риск, что Вы будете ощущать себя в бассейне как «сельди в бочке» .
· Я б рекомендовала ехать на 2-3 дня – чтоб успеть как следует накупаться, получить новых впечатлений сполна – а также отдохнуть перед обратной дорогой.
Изучайте нашу природу во всем ее многообразии и во всей непредсказуемости. Купайтесь не только летом, но и зимой. Удачного посещения уральской экзотики!
P.S. А мы этой зимой на источники обязательно съездим .