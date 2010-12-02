Тюмень: горячие источники

«У природы нет плохой погоды»… В любое время года человек может найти себе развлечение по душе. Но все же в холода гораздо сложнее придумать, чем же заняться именно на свежем воздухе – тем более, что большинство уральцев, как это ни парадоксально (с нашим-то климатомJ), теплолюбивы.

Но не стоит впадать в депрессию от звенящего дыхания зимы, снегопадов и минусовых температур. Даже если берег турецкий с его палящим солнцем и морским бризом Вам не светит – погреть косточки можно умудриться не только в солярии.

Гораздо ближе теплых морских волн находится настоящий оазис нашего края – уникальные термальные источники. Расположены они в окрестностях Тюмени. Некоторые даже считают их «визитной карточкой» города.

Посещать горячие источники рекомендуют именно тогда, когда уже выпал снег – больше кайфа (от контраста). Мы, учитывая крайне жаркое лето и бесснежную осень, решили не дожидаться «необходимого» минуса – и съездить на разведку заранее. Нашей целью было посетить два «разнокалиберных» источника – посмотреть, что они из себя представляют, сравнить и решить – какой из них стоит выбрать местом постоянного посещения (и стоит ли).

Для того, чтоб добраться непосредственно до источников, при въезде в Тюмень на круговом движении нужно повернуть на аэропорт Рощино (указатели есть – не ошибетесь). Далее едем прямо, проезжаем под первым мостом и после второго сворачиваем на правое ответвление и заезжаем на него. А потом просто едем прямо (обращая внимание на указателиJ - нам нужен «Верхний бор»). Находятся источники на Салаирском тракте.

Примечание: Те, кто ехал до Тюмени на общественном транспорте, могут заказать до источников такси или поймать частника – это будет стоить 200-500 рублей. Также по трассе ходят рейсовые автобусы.

Вскоре Вы увидите «цивильный» источник – местные жители называют его

«Эльдорадо»

Тот, у кого есть навигатор, может ехать по координатам: N57 14.176 E65 26.452.

Площадь бассейна в Верхнем Бору составляет около 400 квадратных метров. Двор, где он расположен, защищен от ветра – что существенно добавляет комфорта. Выпавший снег убирают практически на всей территории – для обеспечения безопасности посетителей.

Вообще двор выглядит довольно парадоксально – ну где Вы еще увидите, чтоб заснеженные сосны соседствовали с искусственными пальмами .

Экстремально настроенных людей порадует благоустроенная прорубь, расположенная неподалеку (нам про нее рассказывали с ремаркой «приезжайте в сезон, без снега и проруби не то»). После ныряния в нее Вы сможете погреться в сауне.

Говорят, что в праздники (Новый Год, день города) на источнике устраивают поистине феерические мероприятия (правда посещение их стоит недешево).

Официальный сайт комплекса: http://vbor.ru/.

Если Вы проедете по этому же тракту на несколько километров дальше, то попадете на второй источник –

«Дикий»

(Координаты: N 57° 17.745' E 65° 5.105')

Территория его практически не облагорожена – о природе полуразрушенных зданий ходит множество слухов. Кто-то считает, что раньше здесь был пионерский лагерь. Другие говорят, что когда-то здесь была зона, где на заключенных проверяли целебные свойства воды. Но собственно мы ведь не за историей сюда приехали?

Несмотря на несколько запущенный вид источник довольно популярен – по крайней мере не пустует: бассейн заполнен людьми, окутанными клубами пара, радостно подставляющими свои спины под целебный душ.

Кстати, уверена, что в снежное время года он выглядит гораздо более захватывающе, чем «Эльдорадо». Все-таки сочетание горячей воды с сугробами и полями, лесами – колоритнее, чем с цивилизацией.

Интересный факт: Если около «Эльдорадо» стоят машины из других областей, то (если судить по автомобильным номерам) к Дикому источнику ездят только сами тюменцы.

Итак, какой же все-таки источник выбрать? Попробуем сравнить.

«Эльдорадо» «Дикий» источник Комфорт Шкафчики, магазин с купальными и прочими принадлежностями, «фэйс-контроль», медпункт, сауна… Список можно продолжать до бесконечности. Думаю, здесь все можно понять из заголовка столбца .

«Эльдорадо» «Дикий» источник Питание На территории комплекса функционирует кафе с большим ассортиментом (горячее, закуски, натуральный кофе, травяной чай и даже алкоголь, который не рекомендуется). Свою еду и напитки приносить категорически нельзя! Никаких точек общепита на территории нет (точнее тентованные кафе мы видели, но они были закрыты). Зато Вы можете взять с собой любые продукты на свой вкус. А можете даже пожарить шашлыки (при отсутствии мангала его можно арендовать). Возможность ночевки «Эльдорадо» «Дикий» источник В комплексе есть возможность снять номер в гостинице (кстати, говорят, там очень плохая звукоизоляция – и если недалеко гуляет большая компания, считайте, вам не повезло). Выбор номеров – на любой вкус. Также можно снять коттедж. Гостиниц на территории нет. Но Вы можете за отдельную плату поставить палатку. Или арендовать вагончик (которые даже отапливаются ).

Не забывайте о том, что можно снять номер в гостинице в самой Тюмени (удобно, если Вы на автомобиле). Это будет комфортнее, чем на диком источнике, и ощутимо дешевле, чем на цивильном.

«Эльдорадо» «Дикий» источник Цена за купание (с человека) В будни 360 рублей за три часа. В выходные существенно дороже. Около 200 рублей за сутки.

«Эльдорадо» «Дикий» источник Санитарное состояние СЭС проверяет состояние воды в бассейне 2 раза в неделю. К сожалению, ходят слухи, что источник облюбован «золотой молодежью» для плотских утех – что заставляет задуматься о чистоте воды. Охранники утверждают, что СЭС также проверяет их постоянно.

Не забывайте, что в любом случае ни в одном из источников не требуют справку о состоянии здоровья. Так что лучше максимально перестраховаться и обезопасить себя от различных инфекций.

«Эльдорадо» «Дикий» источник Температура воды 38 градусов (вода подогревается искусственно) 46 градусов

Итак, что мы видим. Источники являют собой полную противоположность друг другу в отношении комфорта. Ну что ж, тем лучше? – ведь возможность выбора никогда не помешает. Таким образом, данный вид отдыха (в зависимости от выбора источника) подойдет как любителям комфорта и цивилизации, так и любителям отдыха на природе.

Осталось выяснить, всем ли можно посещать термальные источники, что взять с собой, а также какие рекомендации дают специалисты. Начнем?

Можно или нельзя?

Не стоит забывать, что горячие источники – это не только приятное времяпрепровождение, но и лечение. Ведь в них содержится огромное количество различных микроэлементов и минералов: калий, магний, бром, фтор, йод, литий, кальций…

Соответственно, по посещению термальных вод есть как рекомендации, так и противопоказания.

Нельзя посещать источники людям, страдающим ожирением, гипертонией, герпесной инфекцией, стенокардией, ишемической болезнью сердца, тромбофлебитами, онкологическими заболеваниями. После купания возможны аллергические реакции. Не рекомендуются источники в первый и последний триместры беременности. Также не рекомендуется привозить туда детей, не достигших полутора лет.

Список показаний гораздо более широк. Купаться советуют людям с заболеваниями сердечнососудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, с эндокринными заболеваниями. Также источники показаны людям с сахарным диабетом, циррозом печени, псориазом. Хорошо принимать термальные ванны при заболеваниях мочевыделительной системы. При заболевании дыхательных путей рекомендуется делать ингаляции с водой из источников.

Среди тюменцев ходят слухи, что регулярное купание помогает от бесплодия (как мужского, так и женского).

При некоторых заболеваниях рекомендуют набирать воду из источников в бутылки и принимать внутрь. Мне, честно сказать, слабо представляется, как можно пить воду из мест общественного купания (и не стать при этом козленочкомJ). Так что пусть те, кого заинтересовали эти рекомендации, консультируются с врачами.

Конечно, идеально также проконсультироваться и перед купанием в термальных источниках.

Что взять с собой

Итак, Вы решили искупаться холодной уральской зимой? Ехать стоит во всеоружии. Думаю, про то, что необходимо захватить кошелек с карточками и купюрами, напоминать никому не надоJ. Конечно, этот девайс поможет Вам приобрести все необходимое на месте. Но зачем же бегать и искать нужные магазины? Лучше сразу иметь:

· Купальник/плавки.

· Тапочки/сланцы (непромокаемые, нескользкие).

· Большое полотенце (ну или небольшое + халат).

· Головной убор (без него Вы рискуете стать похожими на обезьян с плаката и подхватить простуду).

· Гель для душа/мыло, мочалку.

· Увлажняющий крем (вода из источников может пересушить кожу).

· Аптечку, в которую входят антигистаминные препараты (не забываем о возможных аллергических реакциях).

· Фотоаппарат (и сухие салфетки, чтоб протирать его от конденсата).

Правила и рекомендации

Стоит отметить, что во время (а также после) купания стоит соблюдать некоторые моменты:

· Купаться в нетрезвом виде запрещено.

· В воде не стоит находиться более 20 минут (это может быть опасно, в частности для сердца).

Интересный факт: окунаться в источники рекомендуют три раза (т.е. в три захода). С точки зрения медицины это ничем не подтверждено. Возможно, сказываются традиции русских народных сказок (помните, нужно было три раза окунуться, например, в котел ?).

· После купания необходимо принять душ – чтоб соли не остались на коже.

· Водителям после купания не рекомендуется садиться за руль несколько часов – купание в источниках очень расслабляет, что, безусловно, снижает бдительность.

· Считается, что после купания крайне полезно пить травяной чай (особенно рекомендуют мелиссу, чабрец, ромашку). Хорошо подходит отвар шиповника. Травяные чаи можно заменить морсом – из клюквы или брусники.

· Лучше ехать в будние дни – в выходные есть риск, что Вы будете ощущать себя в бассейне как «сельди в бочке» .

· Я б рекомендовала ехать на 2-3 дня – чтоб успеть как следует накупаться, получить новых впечатлений сполна – а также отдохнуть перед обратной дорогой.

Изучайте нашу природу во всем ее многообразии и во всей непредсказуемости. Купайтесь не только летом, но и зимой. Удачного посещения уральской экзотики!

P.S. А мы этой зимой на источники обязательно съездим .