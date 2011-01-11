Русско-Бельгийская экспедиция, или куда сплавить родственников

В самый разгар нашего уральского лета нам сообщили радостную новость. К нам едет… нет, не ревизор, а толпа родственников в количестве 3 человека. И не откуда-нибудь там, а из самой Бельгии. И уж очень им хочется посмотреть нашу уральскую природу, заглянуть, так сказать, в самые нетронутые уголки и ощутить в полной мере экстрим от такого путешествия.

Выбор наш пал на реку Исеть. Решили устроить 5 дневный сплав от порога Ревун до Каменска-Уральского. Сплав на катамаране хорош тем, что ходить почти не надо, знай, греби себе потихонечку и красотами наслаждайся. Наша отправная точка, порог Ревун, находится возле деревни Бекленищево. Это самое удачное место, все в одном: и скалы, и река, и пещера. Сам порог представляет собой нагромождение камней посреди реки, русло которой буквально зажато между скалами. Существует красивая легенда, объясняющая возникновение Ревуна. В ней говорится о том, что у седого дядьки Урала было много дочерей рек. Одна из них, Исеть, была самой непослушной, и все время стремилась убежать из дома. Однажды Урал так рассердился, что закидал ее камнями. Вот как раз в том месте, куда упали валуны, и образовался порог Ревун.

Маршрут выбран. Все бы ничего, да только раз я все придумала, значит, мне и ехать. А у меня деть на руках 6-ти месячный, старшего 6-ти летнего я уже и не считаю… Тут я и подумала, чем ребенку на природе может быть хуже, чем дома? В общем, все было решено – еду.

Первый день нашего путешествия прошел на «ура». Мы вдоволь налазились по скалам. Наши родственники «жгли». Лазуны из них вышли отменные. Свою дозу адреналина получили все и даже наши бабушка с дедушкой)). Моему старшенькому Арсеньке это лазание как веселая игра. Он больше паучков наскальных боялся, чем высоты. А вечером были песни под гитару. Младший целый час сидел неподвижно и не отрываясь, смотрел на дедушку, слушал и молчал. Вот ведь кто у нас самый благодарный слушатель!))

Утро наступило неожиданно с истошным криком старшенького: «Пааапаа!!! Мааамаа!!». Это папа, спавший с ним в одной палатке, проснулся пораньше и ушел в деревню за свежим молоком. Сеня проснулся, увидел, что он в палатке один и что есть мочи завопил. Таким образом он разбудил всех (и даже тех людей, чьи палатки стояли поодаль… Кстати, младшенький мой всю ночь счастливо сопел и проснулся тоже от крика брата)).

Второй день был посвящен походу в пещеру Смолинская (одна из самых крупных пещер на среднем Урале), прогулкам, покатушкам на велах и сплаву по нижним порогам Ревуна. Там Сеня еще раз доказал, что голосовые связки у него о-го-го. На сей раз, он кричал от радости, когда катамаран подпрыгивал, и его обдавало брызгами, а то и вовсе – волной. Бельгийцы тоже были в полнейшем восторге. В этот же день заказали в деревне баню и пошли показывать невиданную доселе экзотику коренному бельгийцу Вилли. Помнится, в тот вечер он говорил что-то про то, что странные мы люди, русские, и все никак не мог понять, зачем сознательно греть до такой температуры свое тело, а потом проводить экзекуцию в виде битья вениками. Осознания всего этого к нему пришло позже, когда все закончилось и навалилась безмятежная легкость во всем теле под названием «как заново родился»)).

А потом был сплав. По самым великолепным местам на Исети. Огромные скалы. Миниатюрные деревушки, церкви на берегу… А какие закаты… И ведь все это под самым боком, никуда далеко ехать не надо. Стоит только захотеть. И вот тебе прекрасный отдых для души и тела… Но в данном случае, конечно, больше для души)).

Последняя наша остановка была в пригороде Каменска-Уральского напротив скалы «Мамонт», рядом со скалами «Семь братьев». Все кто занимается скалолазанием хорошо знают это место, потому что здесь неоднократно проводились соревнования. Ну и просто потому, что скальные маршруты на этих массивах есть для новичков и для опытных скалолазов. Кроме того, место очень красивое: река, в которой утопают ноги скального «Мамонта», сосны и огромное море ягод. Ммм… Вот где оно, счастье, прячется!!

Дети наши за эти дни (у наших родственников был тоже мальчик 12 лет) загорели как негры. И даже малость одичали. Еще бы, целыми днями носились, как угорелые, играли в футбол и бадминтон, и просто бегали и орали. То есть занимались тем, что они больше всего любят)). Кстати, выявилась странная особенность у детей находить без слов общий язык. Ни мой детеныш по-бельгийски, ни бельгийский по-русски не разговаривали и, тем не менее, прекрасно друг друга понимали. Это было, примерно, как в фильме «А я ее за что держал?!!»)) А мы стали настолько прожженными туристами, что на нас даже комары перестали кидаться, хотя в первые дни «буржуйская кровушка» им пришлась по нраву.

Последний день нашего пребывания на природе был посвящен изучению достопримечательностей старого Каменска. Сходили в музей на экскурсию, узнали много интересного из истории города. Оказывается, в Каменске отливали самые лучшие пушки, которыми оснащалась не только наша армия, но и разные экспедиции. Очень жаль, что в эти дни был закрыт колокольный завод. Не получилось у нас приобщиться к таинству рождения настоящего колокола, а так хотелось)).

И вот съедена последняя сарделька с гренками, собраны палатки, дети умыты и одеты, готовы к отбытию. Поездка удалась на славу. Все довольны. Мы по-настоящему сроднились. И, думаю, еще долго будем по «электронке» вспоминать наше веселое путешествие. Жаль расставаться, снова уезжать в каменные джунгли, но отпуск не резиновый, а значит – так надо.

