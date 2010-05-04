Я улетаю на большом воздушном шаре… Фестиваль воздухоплавания в Кунгуре

В этом году состоится девятый фестиваль «Небесная ярмарка Урала» - праздник неба, солнца и лета. Я поеду, уже в третий раз, потому что от предыдущих поездок остались щемящие и восторженно-радостные ощущения беззаботности, свободы выбора пути, детства и летних каникул… Вы уже бывали на Фестивале воздухоплавания в Кунгуре? Еще нет, но собираетесь? Я вам завидую – вам только предстоит увидеть, как в сиреневое вечернее июньское небо уплывают разноцветные аэростаты…

Когда

IX-й международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала-2010» будет проходить в Кунгуре с 26 июня по 3 июля, новости-подробности появятся ближе к июню на официальном сайте фестиваля.

Для нас все началось в июне 2006 года с маленького черно-белого объявления в «Нашей газете», буквально в несколько строк: Кунгур, июнь, фестиваль воздухоплавания. Больше нигде никакой информации не было. Муж сказал: «Рискнем?». Рискнем, а если не понравится фестиваль – посмотрим окрестности, достопримечательности, сходим в пещеру, в Сылве искупаемся, наконец. Тут же собралась компания энтузиастов, палатки-примусы-рюкзаки загрузили в две машины – и в путь! Выехали рано утром в субботу, чтобы успеть на дневную экскурсию в пещеру; вечером – открытие фестиваля, потом шашлыки на берегу Сылвы, ночь в палатках, ну, а в воскресенье – домой.

Ледяная пещера и гора Ледяная

Самая первая ассоциация со словом Кунгур… правильно, Ледяная пещера. Всемирно известная. Одна из крупнейших и красивейших. В России это единственная пещера, оборудованная для посещений, и, наверное, почти каждый уралец бывал в ней хоть раз. Детально о пещере рассказывать не буду, на ю-маме есть подробные фотоотчеты об этой экскурсии и хорошие рассказы с советами, личным опытом и полезной справочной информацией – welcome.

Несмотря на то, что самым удачным временем для визита в Ледяную пещеру считается период с февраля по апрель – в это время ледяное убранство пещеры наиболее роскошное – советую не лишать себя удовольствия и все ж на экскурсии побывать. Ну и что, что лето в разгаре – посмотреть там все равно есть на что, ведь ледяные, вопреки названию, только несколько гротов пещеры. А какой острый контраст между ослепительной жарой и зябкой темнотой пещеры! Заходишь с облегчением – наконец-то прохладно! Выходишь замерзший – одним махом из марта в июль – и жара наваливается, ощутимо тяжелая и душная, как медведь. Вроде бы неловко напоминать о том, что в пещеру надо идти, тепло одевшись – все и так знают, что там как в холодильнике: вечные +2 - +4, и я знаю, но… на июльской жаре это знание стало каким-то абстрактным, и я опомнилась только перед входом, увидев гида в телогрейке. Успела сбегать до машины и сменить шорты на джинсы, да...

Вышли из пещеры? Обязательно поднимитесь на гору! На макушке Ледяной горы – уникальный памятник природы, самая северная реликтовая ковыльная степь.

Я карабкалась наверх, ожидая увидеть небольшую горку и на ней сплошной ковыль, а там такая ширь, такой просто-о-о-о-р! И цветет все – до самого горизонта! Разноцветье, разнотравье, разно… ароматье. А воздух какой! Для непривычного городского носа пахнет так головокружительно, что сразу ударяет в голову, хочется завопить в восторге «а-а-а-а!», и побежать… бежать, бежать… а потом раскинуть крылья – и плавно скользить над цветущими ромашками, путаницей мышиного горошка и золотистыми шелковыми островками волнующегося ковыля.

Но, на самом деле, бегать там не рекомендуется, да и ходить следует осторожно, под ноги глядя – в изобилии карстовые воронки и провалы, в основном неглубокие, но есть и очень даже крупные. Впрочем, падать будет неприятно в любую, так что – бдите, особенно за детьми. Нарочно спускаться в эти провалы тоже не советую, в некоторых дно и стенки довольно рыхлые и могут провалиться. Часть из этих воронок сообщаются с пещерой – это те самые «органные трубы», на которые обращает наше внимание экскурсовод в Эфирном зале, через них пещера «дышит». Всего в пещере 146 «органных труб» разного размера.

Карстовые образования – это пустоты, сформировавшиеся в результате растворения и вымывания горной породы обыкновенной водой.

Надо сказать, что Кунгурский район – одна из самых крупных карстовых областей в мире. Здесь много уникальных геологических образований: карстовых провалов (крупнейший – Волчья яма, глубиной до 60 метров); карстовых озер, возникших на месте воронок (Осиновое, Черное, Поваренное); карстовых пещер. Самая крупная и доступная для посещений – Кунгурская ледяная пещера, также знаменита Ординская – крупнейшая в России подводная пещера, длиной 2.5 километра и почти целиком заполненная водой. Вообще, в окрестностях Кунгура множество больших и маленьких «диких» карстовых пещер, исследованием которых занимаются спелеологи – но непрофессионалам, наверное, не стоит любопытничать и уподобляться Тому Сойеру и Бекки Тэтчер… к тому же, в некоторых пещерах еще продолжаются геологические процессы.

Ах да, очень важно, на всякий случай напомню: на горе нельзя рвать цветы – там растут действительно редкие, охраняемые реликтовые растения. Астрагал кунгурский, например, вообще больше нигде в мире встречается. Зато с высоты можно рассмотреть Кунгур и Сылву.

Кунгур

До вечера бродили по Кунгуру. Честно признаюсь, что ожидала увидеть сонный пыльный городок с неуловимым налетом провинциальной безнадежности (прошу у кунгуряков прощения). А Кунгур оказался удивительно мирным, мудрым, неторопливым городом, с аурой спокойной уверенности. Двухэтажные деревянные дома, богато украшенные резьбой и каменные особняки постройки позапрошлого века – траченные временем, но хранящие, несмотря на это, очарование тех лет и дух богатого купеческого города. Рядом с особняками – вполне крапивинские дворики и переулки, тихие, зеленые, заросшие лопухами и полынью. А дальше хрущевки-пятиэтажки из моего детства, с вечными бабушками у подъездов и ватагой галдящих пацанов во дворе. А кругом лето…

В былые времена Кунгур считался центром Пермской провинции, славился красотой церквей и архитектурой гражданских зданий. К сожалению, годы социализма оставили свой след, многие здания разрушены и перестроены – и все же в Кунгуре есть на что посмотреть. Погуляйте по улочкам, сходите в музей – краеведческий, художественный или музей истории купечества. Тот, кто пожелает поближе познакомиться с Кунгуром, может выбрать экскурсию - обзорную, экскурсию по историческому центру города, водную прогулку по трем городским рекам (Сылва, Ирень и Шаква) или посещение действующих православных храмов, их в Кунгуре пять.

Очень рекомендую по историческому центру прогуляться, хотя бы для того, чтоб узнать, где находится Пуп Земли. Найдете эту каменную шишку набережной Сылвы, рядом с городским пляжем – весьма заметная и смотрится оригинально – гранитная полусфера-компас, путевой указатель. Понятие «Пуп Земли» встречается во многих религиях и мифологиях, Пуп символизирует энергетический центр мира, а тут он еще и стоит на перекрестке семи дорог – наверняка здесь «место силы». Загляните на всякий случай, прикоснитесь – на счастье.

«Небесная ярмарка Урала». Шоу

Вечером сидим на трибуне центрального стадиона, настроение хорошее, с некоторой долей скепсиса, ждем начала. Нарядно одетых людей все больше, усиливается ощущение праздника. Переждали официальную часть, с речами и концертными номерами, развлекаясь разглядыванием публики И наконец…

Купола – огромные яркие полотнища – развернуты и расстелены прямо на траве, рядом – корзины, сплетенные из ивовой лозы. Да-да, как обычные корзинки, только размерами побольше и прочнее. И газовые горелки – тепловые аэростаты поднимаются вверх за счет теплого воздуха, наполняющего оболочку. Процесс подготовки шара к полету восхищает и завораживает. Суровые смелые пилоты. Горелка с ревом выпускает длинный язык прозрачного пламени, воздух струится и дрожит от жара и заполоняет купол.

Купол колышется, будто дышит, и растет, как живой. И вот уже перед глазами не плоский блин на траве, а громадный шар, и корзинка под ним кажется такой маленькой и несерьезной! О-о-о, как хочется полетать! И сладкой жутью замирает сердце при одной мысли о полете. В день открытия не катают, поэтому удалось только посидеть в корзине. Должна признаться, что печалилась не сильно – корзинка поскрипывает и чуточку проминается под ногами, на земле-то еще ничего, а вот как будет в небе…

Купола наполняются один за другим, и вот уже на стадионе пять, десять… двадцать пять готовых к старту аэростатов. Они неспешно поднимаются в неяркое вечернее небо и уплывают вдаль, к гаснущему горизонту. Чувствую себя причастной к чему-то значительному и важному. Чистый восторг ребенка, счастье, эйфория, экстаз!..

Последний день фестиваля, церемония закрытия. Ждем, когда начнется ночное свечение шаров. Изюминка шоу – «Танец слонов». Поздний вечер, на фоне темного неба, подсвеченные пламенем горелок, тепло светятся купола, как исполинские китайские фонарики. Голос Фредди Меркьюри над стадионом – «We are the champions, we are the cha-а-аmpions» – и огромные шары начинают двигаться в такт музыке, поднимаясь и опускаясь.

Будто и в самом деле, приседая и пританцовывая, топчутся и покачиваются в густых лиловых сумерках слоны. Купола-фонарики меркнут, разгораются ярче, мигают… И почему я не поэт? Я нашла бы слова, в полной мере передающие волшебную красоту этого танца. Хотя… тут даже не в красоте дело… шоу прекрасное, но вполне реальное – почему же у меня стойкое ощущение сбывшейся сказки? Сижу я на обыкновенном стадионе простого провинциального городка, а чувствую себя маленькой девочкой на новогоднем представлении во Дворце пионеров. Сказка по-прежнему рядом с нами, надо только открыть глаза… и поверить в неё.

Самый дорогой подарок фестиваля – возможность, будучи взрослым, снова испытать это детское ощущение чуда, происходящего у тебя на глазах.

Аэростаты и рекорды

Управлять аэростатом – наука и искусство, ведь двигателя он не имеет, а летит, увлекаемый вольным ветром. Пилот может влиять только на высоту вертикального подъема, подогревая при помощи горелки воздух в оболочке шара. Воздушные потоки на разной высоте имеют различную скорость и направление – поднимая или опуская шар, аэронавт «ловит» нужный ветер. Вместо спидометра у пилотов вариометр, показывающий скорость подъема или снижения, и высотомер, а самый главный прибор на аэростате – GPS-навигатор.

До фестиваля я имела весьма примитивное представление об аэростатах, что-то на уровне общих знаний, вроде «шар, корзинка, и летает»... да и не интересовалась особенно, честно сказать. А дочь на шары смотрела-смотрела, а потом спрашивает: «Мам, а как высоко они летают? А можно до неба долететь?». Тут-то пробел в знаниях и обнаружился, самой любопытно стало – высоко ли, далеко ли... Отыскалось много интересного, а вот что меня действительно поразило – так это рекорды. Сейчас расскажу. Обычно тепловые аэростаты не поднимаются выше 3 000 метров, слишком разреженной становится атмосфера, и у пилотов появляются признаки кислородной недостаточности, да и не везде разрешено подниматься так высоко, там самолеты летают. Но пилоты – люди пытливые и увлеченные, им тоже интересно - а можно ли до неба долететь?

· На рекордную высоту 21 027 метров на тепловом аэростате Ax-15 поднялся индийский пилот, миллионер Vijaypat Singhania в 2005 году. Российский рекорд высоты - 9387 метров - установлен в апреле 2008 года экипажем в составе Леонида Тюхтяева и Станислава Фёдорова. · Мировой рекорд дальности полета установил британский пилот Per Axel Lindstrand, на тепловом аэростате он преодолел 7 671 км. В марте 2008 года установлен российский рекорд дальности полета - 540,64 км. · Обычный полет на тепловом аэростате не превышает двух часов. Японец Michio Kanda в 1997 году поставил рекорд по длительности полетов на тепловом аэростате, продержавшись в воздухе 50 часов 18 минут. Российский рекорд по длительности полета - 16 час. 38 мин.

Я до сих пор под впечатлением – 21 километр вверх… стратосфера... минус 60 за бортом… Со специальным оборудованием, конечно, в гермокабине, но ведь на воздушном шаре! так высоко и самолеты-то редко залетают… В общем, я на аэростаты теперь другими глазами смотрю. Серьезная штука. Вас тоже «зацепило»? Здесь можно найти еще немало любопытного о воздухоплавании.

Интересно

· Пилотировать аэростаты учат в специальной пилотской школе, в России их две; лицензия выдается тем, кому уже есть 18 лет;

· Тепловой аэростат можно купить, стоимость самого простого порядка 500 – 700 тыс.

· Оболочка шара не загорается потому, что сделана из огнестойких материалов, а нижняя часть оболочки – юбка – из негорючих.

· Полеты разрешены при скорости ветра не выше 7 метров в секунду.

· Аэростаты летают рано утром или поздно вечером – именно в это время суток дует самый подходящий, плотный и ровный ветер. Днем от разогретой солнцем земли идут очень сильные восходящие воздушные потоки, это делает полет нестабильным и рискованным.

«Небесная ярмарка Урала». Программа

Праздник воздухоплавания «Небесная ярмарка Урала» каждый год начинается в последние выходные июня и продолжается неделю. Чем все это время занимаются пилоты и гости фестиваля? Удивительно, но каждому находится дело или забава по душе.

Соревнования

Пилоты приезжают из разных уголков России и даже из зарубежья, чтобы принять участие в соревнованиях. Да-да, воздухоплавание – это спорт, а, значит, должны быть и спортивные состязания. В ходе соревнований пилоты выполняют особые полетные задания, суть большинства из них сводится к тому, чтобы подлететь к наземной цели-мишени, и как можно точнее «поразить» её маркером – специальным грузом с длинной яркой лентой. Мастерство пилота состоит в том, чтобы выполнить задания предельно точно, пройти маршрут максимально быстро и приземлиться в заданной точке. Также соревнуются на высоту подъема, дальность и продолжительность полета.

«Воздушные баталии»

- это военно-спортивная игра такая, вроде «Зарницы». Если вам на месте не сидится и быть сторонним наблюдателем выше ваших сил – вам сюда. Драйв, кураж, азарт и сильные впечатления гарантируются! Аэронавты делятся на команды-армии: «красных», «желтых», «синих». Баталии разворачиваются не только в воздухе, но и на земле, и на воде – сухопутные и речные войска формируются из местных жителей и туристов-гостей.

Всю неделю армии борются за победу, выполняя задания Главнокомандующих. Необходимо захватить (попасть маркером) стратегически важные объекты – почту, телеграф… эээ… мосты, здания, и территории, обозначенные как «объекты военных действий». Потопить водный транспорт противника. «Заслать» разведчиков и диверсантов. Спасти пленных и раненых. Уничтожить вражескую артиллерию. В конце недели героев-победителей ждут настоящие медали. И слава.

Зрелища

Фестиваль – праздник неба и всего того, что летает. Хотите увидеть соревнования по сверхлегкой авиации и авиамодельному спорту? В небо поднимутся парапланы, мотопарапланы, дельтапланы, дельталеты… редкое зрелище, надо сказать. Показательные выступления парашютистов и конкурс воздушных змеев всегда нравятся и взрослым и детям. А эксклюзив нынешнего фестиваля – дирижабли. Я очень хочу посмотреть, как они поплывут под облаками – этакие киты воздушного океана, огромные и по-своему грациозные.

Последние дни фестиваля совпадают с Днем города, в «фестивальные» мероприятия вплетаются городские конкурсы, концерты, выставки, дискотеки, викторины и игры для детей. Традиционно пройдут выборы «мисс Кунгур», городская спартакиада, народные гуляния с песнями, плясками и чаепитием по-купечески.

Полетать на шаре

Если вы твердо намерены взмыть в небо на воздушном шаре, и посмотреть на Кунгур и его окрестности с высоты птичьего полета, и даже выше – у вас есть две возможности, бюджетная и не очень. Во всяком случае, в прошлые годы было так – наверное, так будет и в этом.

Всю фестивальную неделю (кроме дней открытия и закрытия) по вечерам на Соборной площади можно "оторваться от земли" - взмыть в небо на аэростате. Ощущение полета будет, но недолгим – шар привязан веревкой, и, увы! – полет ограничен её длиной.

Для тех, у кого желание полетать пересиливает голос разума и/или просто есть финансовая возможность, предусмотрены часовые полеты с инструктором. За 12-15 000 рублей (с группы 2-3 человека) шар поднимет вас и унесет в голубую даль. И это еще не все! – по приземлению вы пройдете церемонию посвящения в воздухоплаватели, с присвоением графского титула и ритуальным распитием шампанского. Не пугайтесь, если (обязательно) немножко брызг попадет на вас – это тоже ритуал. Титул присваивается по названию той местности, где вы приземлились, если у деревни Залесье – будете граф Залесский, а если у села Неурожайка – графиня, значит, Неурожайская… Грамоту, то бишь сертификат, вам выдадут, так что с полным правом можете при знакомстве графским титулом именоваться: «Граф Полянский, очень приятно». Вот так вот.

Сылва

Ночевка планировалась на берегу Сылвы, а добрались мы туда уже к полуночи. Июньские ночи светлые, повезло – палатки ставили почти в темноте, но все же не на ощупь. А потом оказалось, что спать никто не хочет, зато все испытывают душевный подъем. Чуть не до рассвета чаевничали и жарили мясо. Комаров почти не было.

Утром тихо-тихо, роса на траве, на палатках – прозрачные стеклянные бусинки, и над рекой туман плывет. Из тумана вынырнул ошеломительного вида летательный аппарат, гибрид стрекозы с мотоциклом. Прострекотал мимо, оставив меня в полном изумлении. Пилот нам рукой помахал. Оказывается, на фестивале есть шанс и на таком чуде прокатиться, а называется оно – дельталёт, дитя любви дельтаплана и мини-самолета.

В утреннем свете разглядели, что лагерь разбили в очень живописном месте. Сварили кофе на примусе, наслаждались тишиной, солнцем, воздухом. Искупались, Сылва приятно чистая и спокойная, на дне камешки. Вода пахнет арбузом.

Замечу, что сплавляться по неторопливой Сылве одно удовольствие, скучать не придется – река извилистая, по берегам то лес, то скалы, то низины. Экстрима никакого, только перекаты, можно брать с собой детей. Самые красивые места – от Усть-Кишерти до Кунгура, здесь можно полюбоваться на знаменитые сылвенские рифы – живописные, похожие на столбы и зубцы, скалы, признанные геологическим памятником. Примерно 260 миллионов лет назад образовались эти рифы благодаря водорослям, населявшим воды древнего Пермского моря, и сейчас там, если повезет, можно увидеть камни с отпечатками доисторических растений и ракушек. Если вы относитесь к числу любителей отдыха на воде, и слово «сплав» заставляет сердце биться быстрее, а маршрут этот вами еще не освоен – возьмите на заметку.

Белогорский монастырь

В воскресенье возвращаемся домой. Но не сразу. Есть в семидесяти километрах от Кунгура удивительное место, где нужно побывать хоть единожды – Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Добраться туда можно личным автотранспортом или экскурсионным автобусом – рейсовые ходят только до села Калинино, от которого до монастыря еще километров десять пешком.

Едем: от Кунгура по трассе в сторону Перми до указателя, дальше через Ленск и Калинино. Дорога веселая, поворот за поворотом, то лесок, то лужок. Вдруг видим храм (а видно его за тридцать с лишним километров) парит он прямо над лесом, то ли на облачке стоит, то ли прямо на макушках сосен. Куполами сверкает. Впечатляет настолько, что сразу настраиваешься на подобающий лад.

Стоит монастырь на Белой Горе, за красоту и величие назван он «Уральским Афоном», да и живут в нем по строгому Афонскому уставу. Выстроенный в византийском стиле семиглавый Крестовоздвиженский собор монастыря – седьмой по величине в России – до революции являлся самым грандиозным храмом Пермской епархии. С 2000 года в монастыре ведутся реставрационные работы, уже совсем скоро к храму вернется все его былое великолепие. Ежедневно монастырь принимает более ста паломников. Паломникам и гостям в монастыре рады – накормят в трапезной, желающим расскажут о монастырской жизни и истории монастыря. Недалеко от храма есть святой источник Святителя Николая, надо только спуститься под горку по длинной лестнице – и сможете увезти с собой бутылочку святой воды.

Там, наверху, на вершине Белой горы пришло удивительное чувство покоя, и ощущение, что все заботы, печали и проблемы остались у подножия… что настоящее, значимое – оно уже в нас, с нами, надо только перестать суматошиться и остановиться, прислушаться к себе. Хотелось помолчать и подумать, и мы долго сидели на пригорке и смотрели на далекий горизонт в синей дымке.

Справочная информация

Как добраться до Кунгура

· На машине. По Московскому тракту, 287 км. в сторону Перми, дорога ровная, указатели в наличии. Мы в этом году, наверное, заедем в Суксун – он по пути, немного в стороне от трассы – хочу посмотреть памятник Самовару и заглянуть в самоварный музей. Кунгур – город небольшой, местные жители доброжелательны, толково объяснят, как куда проехать. Кунгурская пещера находится недалеко от ж/д вокзала.

· Автобусом. Время в пути – около 5 часов, стоимость билета (по данным на конец апреля 2010) – 400-500 руб. Расписание автобусов можно посмотреть на сайте автовокзала, или узнать по телефону.

o Северный: http://avtovokzal-ekb.ru/shedule, справочная 358–41–68, 378–16–09.

o Южный: http://www.uralweb.ru/info/buss.php?id=2, справочная 257–12–60, 251–95–18.

· Поездом. Время в пути – чуть более 4 часов, поездом Екатеринбург-Пермь – 5 часов. Здесь можно посмотреть расписание, также на сайте есть удобная форма поиска: задайте пункты отправления и прибытия, и дату выезда – из предложенного списка в полтора десятка поездов сможете выбрать подходящий. Стоимость билета в плацкартном вагоне (по данным на конец апреля 2010) – от 438 до 700 рублей. Справочная ж/д вокзала: 353-11-36.

Где переночевать

· Гостиничный комплекс «Сталагмит» http://www.kungurcave.ru/hotel.html Находится рядом с Ледяной пещерой.

o Стоимость проживания – от 400 р. за койку в 4-местном номере до 2,5 тысяч за люкс; на сайте есть описание номеров, с фотографиями.

o Автостоянка – 50 руб. сутки;

o Дополнительные услуги: кафе, баня-сауна, бильярд, теннис, прокат роликов; есть футбольное поле. По предварительной заявке – катание на лошадях, подъем на воздушном шаре; на группу можно заказать машину. Подробности на сайте гостиницы.

· Гостиница «Ирень» http://hotel.kungur.ru/lodging/cost.html Расположена в историческом центре города.

o Стоимость проживания – от 300 р. за койку в 3-5-местном номере до 3 тысяч за одноместный люкс; на сайте есть описание номеров с фотографиями.

o Автостоянка – 50 руб. сутки;

o Заказ еды и напитков в номер; кабельное телевидение.

o Заказ ж/д билетов, заказ экскурсий, вызов такси.

o Дополнительные услуги: кафе, сауна, бильярд, салон красоты, возможность доступа в интернет;

· Гостиница "Елка", находится на горнолыжной базе "Светлячок". Тел.(34271) 3-67-87 круглосут., 2-26-37, mailto: gdelka@mail.ru Маленькая гостиница с демократичными ценами.

o Автостоянка охраняемая;

o Дополнительные услуги: сауна, пейнтбол; камера хранения;

o Заказ экскурсий; По предварительной заявке – конные прогулки, полёт на параплане, на воздушном шаре, сплавы.

· Гостиница «Апекс», расположена близко к ж/д и автовокзалу. Тел.: (34271) 3-06-87, 8-902-805-16-5, mailto: kungur-apeks@yandex.ru

o Маленькая гостиница, всего 7 номеров.

o Автостоянка платная;

o Дополнительные услуги: кафе, сауна, кальян, караоке.

o Предлагают короткие (1-3 дня) автотуры на джипах.

Чем заняться

Туристическая компания «Кумир». Тем, кто любит организованно осматривать достопримечательности – сюда. Турфирма предлагает десяток разных экскурсий по Кунгуру, 1-2-3 дневные – в Белогорский монастырь, в Суксун, посмотреть водопад «Плакун» и форелевое хозяйство. Есть этнографические туры в татарскую и марийскую деревню, где расскажут-покажут национальные обычаи и обряды, накормят традиционными блюдами и предложат сувениры на память. А еще чаепитие в купеческих традициях, посещение «Гончарной лавки», катание на лошадях, мастер-классы в Художественном музее… в общем, посмотрите на сайте компании, что-нибудь да приглянется.

Музеи

· Краеведческий музей

· Художественный музей

· Музей истории купечества

Кунгурская Ледяная пещера

Полезные/интересные ссылки

o Официальный сайт Администрации Кунгура http://www.kungur-adm.ru/

o Официальный сайт «Небесной ярмарки» http://www.neboperm.ru/

o Сайт команды аэростатов «Экономика и жизнь» - http://elballoons.ucoz.ru/faq/. Здесь можно почитать статьи и скачать книги о современном воздухоплавании, об истории возникновения; о том, как проходят спортивные состязания, и какие задания выполняют пилоты; и еще много интересного.

o Сайт Белогорского монастыря http://uralafon.perm.ru/

Если вам что-то не удалось разглядеть на фото к статье, смотрите здесь (не вошедшие в статью и просто более крупные фотографии)