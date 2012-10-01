Каждый раз, отправляясь в очередное путешествие по Уралу, мы стремимся найти что-нибудь новое и необычное для вас. Вы уже побывали в природных парках, съездили в заброшенный карьер, посетили исторические места Урала. Теперь хочется пригласить вас на прогулку в конноспортивную школу «Каприоль».

Почему именно «Каприоль»? Ведь только в Свердловской области насчитывается не один десяток подобных школ. А дело все в том, что «Каприоль» это не просто школа. Это, прежде всего, большая семья, где каждый питомец дружелюбен, ухожен и максимально любим.

«Каприоль» это и конюшня, и база для обучения езды на лошадях, и место, где работают с детьми-инвалидами, и контактный зоопарк.

Здесь же организуют туристические конные походы на скалу «Семь братьев» и озеро «Глухое». Первый вариант, скорее, подходит для более продвинутых наездников. Ведь маршрут рассчитан на 5 часов. Прогулка вокруг озера длится 3 часа, и будет по силам даже детям.

При этом, если возникнет желание, можно отправиться в поход и на двугорбом верблюде, уютно устроившись между двумя теплыми и мягкими комочками.

Итак, вам нравится наблюдать за животными, может быть в мечтах вы хотели быть хозяином кошки, собаки или даже лошади, но вечный квартирный вопрос, аллергия у кого-либо из домочадцев не позволяет вам претворить мечту в жизнь.

У вас есть прекрасная возможность отдохнуть на природе в окружении различного зверья. При этом можно не просто погладить кроликов или прокатиться на верблюде, но и поучаствовать в уходе за ними. Почистить лошадь щеткой, расчесать гриву, научиться седлать коня, покормить осликов – все это возможно в конноспортивной школе «Каприоль».

Давайте познакомимся с членами этой большой команды. Начнем с хозяйки. Мария Каллистова - хозяйка конюшни, руководитель конноспортивной школы, тренер, инструктор в походах и просто любимая «мамочка» для своих питомцев.

Верблюд Василий. Прибыл на Урал из Москвы в возрасте полутора лет. Уже 5 лет он живет у Маши, которая самолично забирала его из столицы. Безгранично доброе и нежное существо, которое не умеет плеваться.

Василий живет среди лошадей и думает, что он конь. Увидев как-то на одном из городских праздников верблюдицу, очень испугался. Ведь она такая большая и совсем не похожа на лошадь.

Ослицы Мэри и Мона Лиза (для домашних просто Маруся и Моня) абсолютно беззлобные и веселые девочки. Со слов хозяйки, они никогда не укусят, можно смело их гладить, кормить, играть. Мы привезли с собой морковь и были в большом почете у этих двух дамочек. Они буквально следовали за нами по пятам, выпрашивая лакомства.

Пони Боня. Спокойная маленькая лошадка, которая с удовольствием катает детей. Ей смело можно доверить своего малыша, потому что «характер у нее золотой».

Ганс и Белка. Две собаченции, которые любят всё и вся. Ганс - большая псина, которая бесконечно предана людям, обожает детей и своих друзей по конюшне. Мария говорит, что даже дети, которые опасаются собак, после общения с ним становятся преданными почитателями этих животных.

Козочки Зита и Гита - два очень смешных персонажа, проживающих у Маши. Они ходят по лежащим собакам, пытаются бодать безрогими головками осликов. Благодаря своей любви к проказам они всегда остаются в центре внимания.

А совсем недавно в этой большой семье появился северный олень по имени Ночка. Она очень разборчива в еде, долго ковыряется в сене, видимо, ищет что-то повкуснее. Если Ночку угостить хлебом, разломив его пополам, второй кусок обязательно будет забракован. Но можно обмануть маленького гурмана, поделив еще раз пополам оставшийся кусок хлеба.

Сейчас у Ночки начался подготовительный период перед сменой рогов, поэтому они выглядят несколько не эстетично.

Конь Марик. Стал моим любимцем за спокойный нрав и любовь к музыке. Чего он только не вынес от меня во время наших съемок. Но когда я заиграла на губной гармошке, его уши стали танцевать и он внимательно и долго слушал музыку.

Также у Маши живут гуси, утки, кролики, 10 лошадей (включая пони), кошки, куры. А когда мы уезжали, приблудилась еще одна, пока что бездомная собака.

Все питомцы здоровы, ухожены, бодры и веселы. А главное - они не боятся человека, настроены на контакт и готовы подарить нам удовольствие от общения с ними.

Общая информация

Адрес: Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский, ул. Мира, 69

Телефон: +7 908 922 57 61 (Мария).

Услуги и цены

Пони-клуб для самых маленьких (с 4-х до 6-ти лет) - 200 руб./час.

Занятия для детей от 6-ти до 16-ти лет (пони, лошади пони-класса). Гимнастика на лошади, чистка, седловка, выступление на соревнованиях – 200 руб./час.

Обучение взрослых (с 16-ти лет) – 300 руб./час.

Прогулки в лес - 400 руб./час.

Поход на 7 братьев – 1500/5 часов.

Поход вокруг оз. Глухого – 1000 руб./3 часа.

С октября появится пейнтбол.

Как доехать

По Серовскому тракту доезжаем до указателя Верх-Нейвинск, далее следуем по указателям до поселка. По поселку едем прямо, проезжаем пятиэтажные дома и сворачиваем направо перед автобусной остановкой, далее едем прямо до следующего перекрестка, на котором находится колонка, и сворачиваем еще раз направо на улицу Мира. Буквально через 50 метров будет конюшня.

P.S. В ближайшем будущем конюшня будет находиться по другому адресу.

