Река Реж. Село Мироново. Мантуров камень

Они сошлись – вода и камень…

Я очень люблю ездить в те места, где наша уральская природа представлена во всей красе – вода, горы, леса.… К сожалению, редко получается найти все и сразу… Но иногда это возможно!

Я уже рассказывала о путешествиях вдоль главной реки нашего края - Исети. Пора бы попутешествовать и в районе других рек? Например, Режа.

Откуда взялось ее название? На этот счет есть несколько версий. Одна из них основывается на древних языках – в частности, языке коми-зырян. В переводе с него «Реж» означает «обрывистая река». Действительно, берега Режа окантовывают различные скалы, утесы.

Вторая трактовка названия – «Реж» означает «приток». Это версия кажется более логичной – ведь река действительно является притоком Ницы.

На Реже находится множество достопримечательностей. Сегодня мы поговорим о Мантуровом камне, который расположен рядом с селом Мироново.

Село возникло как деревня Арамашевской слободы. Первые упоминания о нем датируются второй половиной 17 века, в них рассказывается о башкирских набегах.

Название села связано с одним из его основателей – Мироновым. Название же камня связано со вторым основателем деревни – Парфеном Мантуровым. Да-да! Когда-то там было всего два дома, в каждом из которых жило по огромному семейству.

Так вот… В один из набегов башкиров Парфен, чтобы спасти своего маленького сына, увел врагов подальше от своего дома к реке. Именно там он погиб в неравном бою – а скалу назвали его именем.

Великолепные виды открываются как от подножия скал, так и с их вершин. Кстати, несмотря на относительно небольшую высоту (25-30 метров) они крайне популярны среди альпинистов. Стоит отметить, что протяженность Мантурова камня составляет около 250 метров.

На противоположном от скал берегу расположена даже не поляна, а целое поле – на котором можно разместить множество палаток. К сожалению, это место, судя по всему, популярно среди недобросовестных туристов – об этом свидетельствуют встречающиеся повсеместно кучи мусора.

Река в этом месте на удивление чистая – в сезон годится для купания. Местные жители говорят, что там можно поймать довольно много рыбы – подтвердить или опровергнуть не могу – не проверяли. Но действительно, около берега плавает множество мальков. А еще по берегу прыгают «толпы» маленьких лягушат – что несказанно радует детей.

Вернемся все же непосредственно к населенному пункту. Какие еще в нем есть достопримечательности?

Безусловно, нельзя не упомянуть Свято-Георгиевскую церковь. Она является историческим центром села.

К концу 18 века в деревне была построена первая церковь. Храм этот имеет вековую историю. Сначала он был деревянным, потом была заложена каменная церковь, затем был отстроен огромный храм – пятиглавый, с золочеными куполами, колокольней, белокаменным забором… В годы советской власти храм традиционно попытались снести. Церковь выстояла, но это не спасло ее. Она начала использоваться не по назначению – побывала кузницей, гаражом… Так и разрушилась под воздействием времени, природных стихий да рук человеческих.

Сейчас на колокольне установлен крест и вовсю ведутся реставрационные работы. Говорят, любой желающий может подняться на «второй» этаж церкви и полюбоваться окрестностями. Мы с ребенком этого сделать не рискнули.

В селе есть еще один памятник. Во времена Гражданской войны в 1918 году большевики расстреляли там двух священнослужителей иерея Иоанна Иоанновича Шишова и Иоасафа Степановича Панова. Их могилы до сих пор не найдены, а вот место расстрела известно точно. Православная молодежь установила там на камне памятный Поклонный крест. Священники были прославлены в соборе новомучеников и исповедников российских.

Стоит отметить, что несмотря на массу разрушенных домов, село выглядит довольно неплохо, вполне цивилизованно. Если, гуляя по его достопримечательностям, Вы проголодаетесь, то там есть магазин с относительно обширным ассортиментом. Также недалеко от него стоит киоск, где продают вкусные хот-доги. Рядом с киоском установлена табличка «Вода» и соответствующий кран. Но все же я б не рекомендовала набирать там воду для питья – мало ли что…

Осталось рассказать, как добраться до этих замечательных мест:

· Автомобилем. Выезжаем на Березовский тракт. С него на Режевской. Едем, никуда не сворачивая. Не доезжая до города 2 км уходим правее, на мост. Едем прямо, после заправки на перекрестке со знаком «Алапаевск и Артемовский направо» сворачиваем именно в эту сторону. Едем по главной дороге, никуда не сворачивая. На большом перекрестке, где стоит знак «Алапаевск налево» сворачиваем (именно налево). Далее едем прямо мимо сел. Дорога неожиданно превратится в грунтовку – не пугайтесь – она довольно ровная (проехать можно на любом авто). Продолжаете ехать прямо и после небольшого лесного массива Вы выедете к селу Мироново (кстати, именно после леса Вы увидите вышеупомянутый памятник убитым священникам). Продолжаете ехать прямо, через мостик, проезжаете мимо церкви. Далее Вы увидите справа маленькое кладбище. Сразу после него нужно повернуть налево в поля. Немного езды по чернозему – и Вы на Мантуровом камне.

· Общественным транспортом. Лучше всего доехать на автобусе (ходят и с Северного, и с Южного автовокзалов) или электропоезде до Артемовского. Оттуда периодически ходят автобусы до села Мироново. Также можно довольно недорого взять там такси.

Сухой остаток:

1. Протяженность маршрута в одну сторону: около 130 км.

2. Доступность: для любого типа автомобилей.

3. Развлечения: осмотр достопримечательностей, купание, рыбалка.

4. Возможность разбить палаточный лагерь: присутствует.

5. Возможность купить продукты питания и питьевую воду: в Мироново есть магазин, где можно купить практически все необходимое.

6. Наличие детей на маршруте: не только возможно, но и приветствуется.

7. Интересность маршрута: 9 баллов из 10.