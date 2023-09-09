Рестораны с детской комнатой. Часть 3. «Булгур», «Барашка на гранате», «Карбонара», «Фарфалле»

Продолжаем наш проект, рассказываем еще о четырех местах в Екатеринбурге, где можно взрослым отдохнуть, а детям вкусно поесть и наиграться в детской комнате.

Первая часть здесь:

Вторая часть:

Ресторан «Булгур»

Екатеринбург, ул. Горького, 69/1

Кухня: болгарская, европейская

Средний чек: 1500 рублей на человека (без алкоголя)

Светлая и яркая детская комната, мягкое ковровое покрытие. В день нашего посещения няня не смогла прийти, поэтому детям пришлось хозяйничать в комнате самим.

Первым делом мою дочь привлекли внимание большие мягкие кубики – построили несколько домов для найденных в шкафах мягких игрушек. Потом пошла проверять кухоньку с посудкой и «продуктами», позже попыталась включить большой ТВ-экран, но не нашла пульт.

Проверка ящиков показала, что игрушек не так много (конструктор, большое лего, мягкие игрушки, пазлы, книжки, фломастеры, раскраски).

Для совсем маленьких деток почти ничего нет. Возможно, в комнате не все игрушки, и когда няня на месте, она решает этот вопрос. В любом случае заняться здесь есть чем, особенно, если детей несколько.

Удобство расположения детской комнаты: детская комната находится за стеклянной стеной, чем ближе к ней расположен столик, тем лучше видно комнату. Родителям малышей можно бронировать самый ближний столик к комнате – ребенок будет хорошо видеть маму через стекло.

Время работы няни: пятница с 18 до 23 часов, суббота и воскресенье с 12 до 23 часов

Безопасность: 5 (но за малышами все равно нужен присмотр)

Чистота: 5

Детские стульчики есть.

Некоторые позиции из детского меню:

салат «Солнышко» (помидоры, огурцы, сладкий перец, сметана/масло на выбор) – 160 рублей;

крем-суп из тыквы ­– 150 рублей;

паста с мясными фрикадельками в томатном соусе – 280 рублей;

какао с маршмеллоу – 250 рублей.

Вход в туалет с детским унитазом и низкими раковинами прямо из детской комнаты, что очень удобно.

Оставить автомобиль можно на парковке напротив ресторана, для посетителей ресторана 3 часа бесплатно.

Ресторан «Барашка на гранате»

Екатеринбург, ул. Антона Валика, 12

Кухня: грузинская

Средний чек: 1200 рублей на человека (без алкоголя)

Большая комната, в которой, похоже, постарались разместить все, что теоретически нравится детям: батут, бассейн с шариками, деревянные домики. Комната без окон, темновато, но детей это не смущает.

Здесь много мягких игрушек, есть и машинки, и куклы.

Наличие няни в комнате не предусмотрено, каждый занимает себя сам.

В наш приезд детенышей было много, все локации пользовались спросом. В одном из домиков – детская кухонька с соответствующим скарбом, только что познакомившиеся девочки на мягких диванчиках поят чаем своих кукол.

Во втором домике девочки лет 10, уютно устроившись на креслах-мешках, «сидят в телефонах».

Двухлетний малыш с мамой изучает один из серпантинов-лабиринтов, второй зарывает игрушку в бассейне с шариками. Два мальчугана прыгают на батуте (да, в объявлении, висящем рядом, сказано, что нельзя больше одного). Еще один мальчик строит стену из больших мягких кубиков. В общем, кипит детская жизнь.

Удобство расположения детской комнаты: столики справа от комнаты и напротив удобны – родителям видно ребенка в комнате, а маленьким детям легко «добираться» до мамы и папы.

Безопасность: 4 (батут всегда потенциально опасен).

Чистота: 4

Детские стульчики есть.

Некоторые позиции из детского меню:

куриный суп с лапшой и цыпленком – 145 рублей;

крохотный кебаб из телятины с картошкой фри и лавашом – 215 рублей;

маленький хачапури по-аджарски с перепелиным яйцом – 155 рублей;

клубнично-банановый молочный коктейль – 325 рублей.

Парковка. Возле здания с рестораном в данный момент идет ремонт, припарковать автомобиль можно напротив здания женской консультации.

Ресторан «Карбонара»

Екатеринбург, пр. Ленина, 25

Кухня: итальянская.

Средний чек: 1800 рублей на человека (без алкоголя).

Большую часть детской зоны занимает игровой комплекс с лабиринтом и бассейном с поролоновыми кубиками – его детки посещают в первую очередь. Полазив и напрыгавшись, идут исследовать остальное пространство. Для самых маленьких есть большой бизиборд, интерактивные игрушки, лабиринты-серпантинки, кубики, пирамидки, можно исследовать кухню со всем содержимым.

Мягкие игрушки, куколки разных размеров, одежда для ролевых игр – это то, что было в поле зрения, в контейнерах еще игрушки. Для детей постарше с другой стороны комплекса находится игровая зона PlayStation c диванчиком и креслами-мешками.

За детками 3-10 лет присматривали две доброжелательные девушки – администраторы Женя и Наташа. И похоже, что хорошо присматривали, так как дочь за наш столик приходила только быстро поесть и снова убегала в игровую.

Малыши до 3 лет могут находиться в игровой только с родителем, есть возможность нанять бебиситтера на время нахождения в ресторане (400 рублей в час, договариваться заранее за 2-3 дня). По воскресеньям в 16-18 часов в детской проводятся бесплатные творческие мастер-классы.

Удобство расположения детской комнаты: если у вас маленькие дети, то стоит заказывать столики только в семейной мансарде, напротив и рядом с детской зоной. Обязательно указывайте это при бронировании. Детская комната находится далеко от основного зала ресторана, малыши не дойдут до его столиков, заблудятся.

Время работы детской комнаты и администратора: с начала открытия (12 часов) до закрытия ресторана (23 часа).

Безопасность: 4

Чистота: 5

Детские стульчики есть.

Некоторые позиции из детского меню:

тыквенный крем-суп на кокосовом молоке – 230 рублей;

мясные котлетки с пюре – 310 рублей;

горячий шоколад с зефирками – 220 рублей;

сладкая пицца с нутеллой – 410 рублей.

Есть отдельный туалет с детским унитазом и низкими раковинами.

Парковка. Машину можно оставить на парковке ТЦ «Европа», для посетителей ресторана первые 2 часа бесплатно, далее по 100 рублей в час.

Ресторан Фарфалле

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 92 A

Кухня: итальянская

Средний чек: 1500 рублей на человека (без алкоголя)

Небольшая уютная детская состоит из игрового комплекса (лабиринт с горкой) и «спокойной» зоны со столиками для творчества и игр.

Здесь же по выходным проходят мастер-классы с воспитателем. При нашем посещении работала воспитатель Аня, которая занимала маленьких посетителей. За пару часов пребывания дочь отходила от нее только, чтобы поесть. Вместе с другими детьми успела вместе с няней и поговорить, и посмеяться, и несколько поделок сделать.

Тем временем малыши с мамами или бабушками исследовали большой дом-бизиборд, играли в машинки, «мыли и варили» овощи на кухоньке, качались на деревянном олене и др.

Удобство расположения детской комнаты: забронируйте столик рядом с детской зоной, и ребенок будет находиться в нескольких метрах от вас, на виду.

Несколько непривычно, что игровой комплекс и спокойная детская зона находятся не вплотную друг к друг, а через проход, но расстояние между ними не более 3 метров.

Время работы няни: суббота и воскресенье с 13 до 18-20 часов.

Безопасность: 4

Чистота: 5

Детские стульчики есть.

Некоторые позиции из детского меню:

борщик – 190 рублей;

мини-пельмешки со сметанкой – 280 рублей;

синьор Бургер с домашней котлеткой – 300 рублей;

фарфалле или спагетти с куриным филе – 280 рублей.

В туалете есть детское сиденье на унитаз и подставка для ног.

Собственная парковка находится справа от ресторана.

Фото - Дмитрий Часовитин.