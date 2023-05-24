Отпуск в Екатеринбурге. Как отдохнуть в городе и окрестностях

Время летних отпусков неумолимо приближается. Делимся с вами идеями, как провести отпуск с семьёй, вдвоём с ребёнком или вдвоём без детей и не потратить на это кучу денег.

Не выезжая из Екатеринбурга

Если вы любите активный отдых, покатайтесь на велосипедах. Мы подготовили целых 3 материала про это с ценами, фотографиями и адресами прокатов. На Шарташе, в Академическом и Юго-Западном районах.

Любите просто пешие прогулки, выбирайте любой парк Екатеринбурга. В утренние часы там безлюдно и очень хорошо.

Любите поплавать, вас ждёт Баден Баден на Уктусе. Самое малолюдное время - это утро понедельника. Планируйте посещение по акции «Бодрое утро» - 1,5 часа на воде + наивкуснейший завтрак (проверено редакцией неоднократно).

А ещё можно покататься на сап-бордах или на яхте. Сап-борды есть на Шарташе, на Визовскому пруду и даже на Плотинке.

А ещё можно посетить мастер-класс по рисованию. Очень релаксирующее занятие. А если уж совсем разлениться, то сходить на массаж. В нашем городе достаточно компаний, предлагающих подобные услуги.

«Ленивый отдых» в окрестностях Екатеринбурга

Глэмпинги - то, что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты. Мы выбрали «тройку» мест, которые находятся недалеко от города.

Сила Леса. Посёлок Пильный. Это совсем рядом с Горой Пильной. Добираемся или на машине, или на электричке /автобусе до Первоуральска или Ново-Талицы, дальше пешком (7 км) или на такси. На территории шатры-тенты. На двоих с завтраком - 5000 рублей. Очень романтично и тихо. Если бронируете домик, то там даже есть проектор для просмотра фильмов.

Проект Воздух. пос. Исток, ул. Земледелия, 5. Добраться можно и на автомобиле, и на автобусе. Домик на дереве - то, что точно оценит ваш ребёнок. 2500 руб/сутки на двоих.

TELECAMP. г. Ревда, Октябрьское лесничество 10, квартал 1. Добраться можно только на автомобиле или на такси. Сафари-тенты с видом на Ревдинский пруд и лес. На двоих - 4500 руб./сутки.

К «ленивому отдыху» мы бы отнесли и организованные однодневные поездки по Уралу - тут и Уральский Марс, и Уральское Бали, горы и водопады. Выбирайте на любой вкус здесь, свежий список мы публикуем каждую неделю.

Путешествия из Екатеринбурга на поезде

Мы с редакцией опробовали 2 удобных маршрута - в Тобольск и в Казань. Поезда уходят поздно вечером и прибывают рано утром. Обратно в Екатеринбург аналогично. Поэтому вы не тратите драгоценное время на переезд.

Про Тобольск неоднократно писали наши коллеги. Там прекрасно и зимой, и летом.

Про Казань мы тоже писали, но давно. Плюсом к нашему материалу рекомендуем сходить на набережную озера Нижний Кабан. Она фантастическая.

Конечно, можно съездить и в Челябинск, и в Тюмень, но они, на наш взгляд, не такие интересные.

Не забывайте, что на Ю-маме целый раздел Выходные с семьей, где можно найти и свой вариант отдыха!

Отличного вам отпуска!