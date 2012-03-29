В собачьей упряжке… питомник Сибирских хасок «Эльбрус»

Вы любите собак, но не можете себе позволить содержать их дома? Или захотелось чего-то необычного на природе? Тогда вам в питомник Сибирских хасок "Эльбрус"! Организовал его Павел Смолин, один из участников полярной экспедиции "Полярекс".

Находятся они возле поселка Медный, мы правда еле их нашли, это наверно фишка такая... Но мы все таки доехали, и нас встретили голубоглазая Ночка и Снежанна.

Инструктора показали, как кататься на такой упряжке. Рассказали, почему нельзя бросать санки, даже если собаки пошли в кусты или в сугробы. Когда надо ехать, надо толкнуться и кричать ХАК , если надо остановиться, надо нажать ногой рычак и сказать ШШШШ. Собаки сначала не поняли мой высокий тембр, удивленно оглядывались и шли лениво, пришлось кричать баском.

Дети в восторге, взрослые тоже! Правда, мне бы хотелось маршрут чуть подлиннее. В упряжке было разом 4 собаки. Альфа-самца ставят обычно ближе к нартам, чтобы он подгонял впереди идущих. А самым первым должен идти кто-то спокойный и послушный.

Когда мы накатались, нас пригласили на территорию питомника. Там тьма собак, разных мастей, разных возрастов. Почти все хаски, но есть и метисы. Вот такие мишки выбежали к нам, охота было их съесть.

Они спокойно переносят детей, объятия и ручки.

Так конечно совсем не гламурно . Но псарня есть псарня. Обещают через пару лет все достроить и навести красоту.

Но псы вполне счастливы, худых нет совсем, и злых не приметила. Некоторые с щенками сидят в вольерах.

Там в вагончике мы поели бутики, попили чаю с конфетками, полистали книги про полярную экспедицию и про север.

И поехали домой. Общение с природой и с братьями нашими меньшими, очень успокаивает нервную систему .