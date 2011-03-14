КСК «Каприоль»: едем общаться с животными

Смешались в кучу кони, люди…

Еще олени и верблюды .

Любит ли ваш ребенок животных так, как мой ? Уверена, что большинство ответит: «да, да и еще раз ДА!». Ярким подтверждением тому являются постоянные вопросы на форуме, касающиеся того, где же все-таки «потискать» разнообразную живность, не ограничиваясь «банальными» собаками-кошками-мышками (этого-то добра на выставках хватает).

Как оказалось, с этим в нашем городе действительно проблема – даже контактный зоопарк и тот закрылся. Думаете, это повод для расстройства? – ничуть. На мой вкус, там скорее малышам было интересно. А дети постарше любят активность.

Активность так активность…в связи с этим словом лично мне, в первую очередь, пришло в голову свозить ребенка в конноспортивный клуб. С помощью поисковика (куда так любят посылатьJ) был найден оптимальный вариант с загадочным названием «Каприоль». Почему оптимальный? – не торопитесь, все расскажу по порядку.

Итак, место выбрано – поэтому в один из первых мартовских солнечных теплых (наконец-то!) дней мы выдвинулись в сторону Верх-Нейвинска, где собственно и находится конечная цель путешествия.

Интересный факт: кстати, загадочное слово «каприоль» - это элемент школы верховой езды, «олений прыжок» - лошадь встает на дыбы, отталкивается и летит вперед.

Доехали до места, как говорится, с ветерком. Первые, кто нас встретил, были два очаровательных ослика – Маруся и Мона-Лиза (она же Моня). Погладив их, хотелось завизжать: «У них такие уши !». А еще они такие доверчивые и ждущие. Не повторяйте моих ошибок! – собравшись спонтанно, мы не взяли с собой ни морковки, ни капусты, ни яблок, ни сухариков. Ребенок был в шоке, когда ослик радостно «зажевал» ее руку. Забавно, конечно, но, думаю, покормить всю живность было бы еще интереснее.

Ну что ж, двигаемся дальше, - поднимаемся чуть в гору, где видим лошадь, которую выгуливает девушка. Мария. Хозяйка всего этого великолепия. После общения с ней не просто ехать в другое место не хочется – хочется там остаться жить. Маша действительно любит свое занятие. И любит детей – все покажет, расскажет – на самый глупый вопрос ответит. И еще – мамам детей-инвалидов, которые хотят приобщить детей к различной живности, я также рекомендую ехать в «Каприоль» - хоть просто посмотреть-потрогать, хоть разово покататься, хоть постоянно заниматься (разработаны специальные программы лечебной верховой езды).

Но вернемся к «зоопарку». На горе мы увидели не только хозяйку и лошадок. Там же была «звезда» КСК – верблюд Василий. Огромное животное, привезенное из Калмыкии.

Интересный факт: я всегда думала, что горбы у верблюдов то стоят, то нет – в зависимости от их «наполненности» питательными элементами. Оказалось, это в корне неправильная версия. Например, у Василия они никогда не встанут – потому, что он… хм… не совсем полноценный мужчина.

Вася – это большой ребенок. Его даже пони «строят» - а он обижается – мол «чего это на меня нападают». Питаются верблюды тем же подножным кормом, что и лошади, коровы. Летом Василий любит гулять в лесу, объедать сосны-елки (представляете картину, выходят люди на поляну и встречают там верблюда – тут поневоле в собственной адекватности засомневаешься ).

Думаете, верблюды существа теплолюбивые (у меня в голове сидел такой стереотип, основанный на их обитании в пустыне Сахаре)? Василию категорически комфортно на снегу – ведь на его родине зимние морозы достигают 50 градусов!

Не менее уютно зимой себя чувствует приехавшая на Урал с севера олениха Ночка. Оказалось, мы по приезду ее вообще не заметили – спящую в сугробе. Разбудили, погладили. Ночка поворчала и радостно улеглась обратно в снег.

Рогов у нее нет временно – спилили, пока доставляли в «Каприоль», чтоб в машине не покалечилась. Но эти скоро отпадут (рога у них меняются ежегодно) и вырастут новые – ветвистые. А еще у Ночки мохнатый нос! Непередаваемые ощущения, когда его гладишь.

Верхом на олене ездить нельзя. А вот в санки Ночку запрягают только так!

Идем на экскурсию дальше?

Безусловно, первое место (по крайней мере, по количеству – их «в хозяйстве» 13 штук) занимают лошади . У каждой свой характер, свои предпочтения. В наш приезд большинство находилось в конюшне – ребенок был счастлив огромным мордам с бездонными глазами, которые тянутся, чтоб их погладили.

Важная информация : В КСК организуют конные экскурсии на скалы «7 братьев» (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5618).

Безусловный хит – это пони Боня. Как раз «детский» размер, чтоб покататься по лесу. А еще желающим с удовольствием выдадут скребки-расчески, для ухода за животными. Мой ребенок признал, что это тяжкий труд .

Боню довольно часто приглашают на детские праздники.

Кстати, то, что сначала мы увидели осликов – это чистая случайность. Обычно приезжих первыми встречают собаки . Они же обязательно сопровождают на конных прогулках в лес. Несмотря на то, что все приблудились на конюшню в уже нещенячьем возрасте – соответственно не воспитывались смолоду – это добрейшей души создания. Особенно запоминается Зайка – она тааак смотрит, когда кладет на тебя свои лапы. Честное слово – хочется или сунуть ее в сумку, забрать к себе, холить и лелеять, или привезти ей кг… ну так 50 мяса .

Кстати, собаки в КСК очень любят иллюстрировать фразу «собаки на сене». Прямо залезают на тюки, на самый верх, и лежат, греются на солнце.

Помимо лошадей в конюшне живут две абсолютно ручные курицы (курица №1 и №2 – причем «не важно, кто есть кто»). И кролик, которого также можно погладить и покормить.

В наличии есть две кошки. Точнее одна + приходящий соседский кот. Когда им надоедают дети – они спасаются на чердаке. Туда же убегают от гоняющихся за ними… осликов. Такого парадокса я, честное слово, еще не видела – собаки к кошкам держат нейтралитет, а ослы - нет.

Напоследок хочется сказать, что все животные здоровы (по крайней мере, визуально) и крайне воспитаны.

Теперь поняли, почему «Каприоль» - это один из лучших вариантов ? Там столько интересного!

Сухой остаток:

1. Подробную информацию о КСК, контакты можно посмотреть здесь http://www.koni66.ru/e/112921-ksk-kapriol. Рекомендую звонить Марии заранее – чтоб приехать, когда она свободна, и сможет все показать.

2. Протяженность маршрута составляет около 70 км от выезда из города.

3. По затратам поездка выйдет довольно бюджетной. Во всяком случае, полученные впечатления однозначно стоят гораздо больше, чем вы потратите.

4. Возьмите с собой угощение для животных, фотоаппарат, перекус для себя (если едете на целый день) и сменную одежду для детей (все-таки неизвестно, куда они могут вляпаться ).

5. Небольшой минус для любителей цивилизации – комфортного места для переодевания, душа и туалета вы не найдете.

6. Разнообразие животных, позитивная атмосфера этого места обязательно вызовут у вас и ваших детей кучу положительных эмоций.