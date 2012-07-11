Книги о том, как сделать отпуск интересным и неповторимым, не уезжая далеко от дома

Уральское лето, конечно, короткое, но отпуск - ещё короче. Поэтому каждые погожие летние выходные хочется провести с пользой и удовольствием. Что интересного можно посмотреть у нас, на Урале? Об этом – два путеводителя «Урал – бесконечный драйв»

«Урал – бесконечный драйв! 52 приключения на границе Европы и Азии». Составитель М.Чеботаева, Екатеринбург, 2009

Каждый автор свою книгу пишет обычно «о наболевшем»: Юлия Высоцкая – о домашней еде, Ксения Собчак – о том, как выйти замуж за олигарха. В этом смысле книга «Урал - бесконечный драйв» не исключение. Написана она екатеринбурженкой, которая так часто озадачивалась вопросом «Что интересного и необычного показать немецким коллегам в командировке на Урале?», что и для себя открыла в родных краях много нового и неожиданного. А может быть откроет и для читателей тоже, ведь пройденные маршруты и сделанные фотографии аккуратно собраны под обложкой этой книги.

Всего маршрутов 52 – по числу полноценных «уик-эндов» в году, чтобы ни один воскресный поход не повторялся. Все маршруты разделены по своей продолжительности на три группы: короткие (вполне можно уложиться в 5-6 часов) – это например путешествия в музей военной техники Верхней Пышмы или в Тарасково, однодневные (в их числе «деревянные музеи» Нижней Синячихи и села Коптелова) и двухдневные, требующие ночёвки вне дома – именно так целесообразнее ездить в Верхотурье, парк «Оленьи ручьи» или Страну Самоцветов (да-да, есть у нас поблизости и такая!).

Каждому маршруту посвящён отдельный разворот с описанием основных достопримечательностей, цветными фотографиями и – что немаловажно - схемой проезда с пояснением. Книга поможет найти ответы всем, кто озабочен вопросами «где находятся Весёлые горы?», «с чего начинается река Чусовая?», «правда ли, что памятник Самовару – это настоящая жесть?» или банально «куда поехать отдохнуть в эти выходные?».

Формат книги А4, твёрдый переплёт, 176 стр., бумага мелованная, иллюстрации цветные.

«Урал - бесконечный драйв – 2! 52 маршрута на машине через Европу и Азию». Составитель М.Чеботаева, Екатеринбург, 2011

Вторая книга-путеводитель является продолжением первой, она построена по тому же принципу и выполнена в том же качестве. А вот маршруты совсем другие – если в первой книге они были более известными и популярными – как раз всё то, что в первую очередь приходит в голову при слове «Урал»: памятные знаки на границе Европы и Азии, монастырь на Ганиной Яме, Бажовские места, Аркаим, то здесь больше гораздо шансов найти нечто неожиданное и экзотическое.

Кроме того, добавились объекты «событийного туризма» - мероприятия, проходящие на Урале и собирающие «гостей со всех волостей»: байк-шоу, выставка вооружений, разнообразные фестивали и фольклорные праздники («Знаменка», «Зов Пармы», «Уральская гряда», «Большая рыба» и другие).

Короткие маршруты стали ещё короче – некоторые колоритные достопримечательности можно увидеть, даже не выезжая за пределы Екатеринбурга. А длинные маршруты стали ещё длиннее (к двухдневным добавились трёхдневные) и разнообразнее – тут и мавзолеи Южного Урала, и башкирские озёра, и пермская деревянная скульптура.

Формат книги А4, твёрдый переплёт, 187 стр., бумага мелованная, иллюстрации цветные.

P.S. Обе книги оформлены как подарочные, поэтому вполне подходят и в качестве ответа на вопрос «что тебе подарить, человек мой дорогой», особенно если одариваемый интересуется Уралом и самостоятельными путешествиями. И даже в если он не говорит по-русски – не проблема, потому что обе книги изданы также на английском и немецком языках, а первая ещё и на китайском.