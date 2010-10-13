Экскурсия в Холзан. Совы, соколы, павлины

– Мама, мы едем на соколиную охоту! – заявил мой первоклашка. Его класс первый раз собрался на экскурсию. В центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» – единственный в России, и при этом совсем рядом с Екатеринбургом. Естественно, я поехала с ними!

Соколиный питомник находится в лесной зоне поселка Кашино Сысертского района. Туда наш школьный автобус добрался за час, под рассказ милой девушки-экскурсовода Оксаны. Чего она только не рассказала за этот час! По-моему, там было все про птиц, от игр-шумелок на соколиные темы до описания мифической птицы Рух (она же Рох), которая питается слонами, и одно перо которой длиной – в пол-автобуса.

Заслушались – и доехали. В поселке Кашино около указателя «Сова» нужно повернуть налево – «Холзан» находится рядом с базой, на которой тренируются и отдыхают спасатели. Сова и соколы едины!

Приехали. Чуть-чуть прошлись – и мы в питомнике. На входе меня просят снять мохнатую шапку: соколы и орлы могут принять ее за добычу, не надо провоцировать птичек.

На пеньке сидит орел. Он за лапу привязан к пеньку. Дети облепляют его, фотографируют и фотографируются. Орел опасливо смотрит на детей, он явно не в восторге.

Потом начинаются экскурсии. Для первоклашек – скучновато. Клетки и птички, птички и клетки. Экскурсовод Руслан Салимов, кандидат биологических наук, около каждой клетки начинает рассказ примерно так: «Эту птицу принесли нам охотники, они подобрали ее в лесу, у нее было прострелено крыло. В природе она не выживет, поэтому живет у нас». Оно и понятно: птицы-инвалиды остаются жить в питомнике, а выздоровевшие отпускаются и улетают.

Одни из вольеров оказались закрытыми наглухо, не заглянуть. Там соколы несут яйца. А чтобы яйца не замерзли в наших условиях, их сотрудники у птиц тихо умыкают, взамен подсовывая такие же деревянные. И все остаются довольными: яйца в теплом инкубаторе, птицы в вольере. А когда «цыплята» вылупляются, их подсовывают обратно родителям.

Еще один хитрый приемчик – забрать яйца, не подменяя их муляжами. Тогда соколы несутся повторно, и в итоге высиживают вдвое больше птенцов.

В клетках неподалеку – совы, индюки, голуби и даже… павлины.

Я потрясена. Как они живут в наших условиях? Не мерзнут ли? Что едят?

– Что едят? Так это те же куры, только большие, куриные корма и едят, – объясняет Руслан. Павлин-мальчик тоже увечный: бесхвостый. Но это дело наживное, хвост отрастет.

Экскурсия продолжается, девочки слушают, мальчики ищут вокруг клеток грибы: питомник-то в лесу, среди сосен. А потом замерзшие мы идем в избу – пить чай с сушками (от питомника) и домашними припасами. На белый экран во всю стену транслируется фильм про хищных птиц, в полумраке дети пьют теплый травяной чай из настоящего самовара. Когда экскурсии небольшие, они даже топят самовар по-настоящему, шишками. А для таких больших компаний, как наша, в самовар заливают кипяток из чайника.

Отдохнули? Пора на улицу. Пока мы ели, на орла надели шапочку, закрывающую глаза. Дети пользуются возможностью, пытаясь погладить птичку. Вот Гриша подкрадывается к бедному, но грозному пернатому – и тут же отступает. А вдруг клюнет?

Кстати, чешется орел так же, как попугайчики – засовывая голову куда-то под крыло. Ну-ка, где голова?

Теперь – в беседку на открытом воздухе: жарить сосиски в полукамине-полумангале. И бегать в «вигвамы» – стилизованные под индейские жилища строения с костровищами внутри.

И, конечно, гвоздь программы: дети фотографируются с соколом на руке! Взрослые тоже.

Думаете, все? А вот и нет! Желающие могут покататься на лошади всего за 50 р. Лошадь, правда, к концу экскурсии была такая усталая, что пыталась жевать траву прямо на ходу. А еще лучше – вообще никуда не ходить. Но покатали все-таки всех желающих!

И это опять не все. Покупка сувениров (фотографий и книг про соколов), «соколиная охота», даже стрельба из лука – все это тут есть. Но мы уже устали, много впечатлений.

Нам приносят большого орла – взрослые по очереди надевают специальную перчатку, и орел садится к надевшему на руку, слетая со своего пенька. Детям его не удержать: тяжелый, килограмма два, наверное. А размах крыльев какой! Здорово!

Обратно Гриша, его друг Денис и ваша покорная слуга поехали не на автобусе, а на машине подъехавшего за нами папы (кому папа, а кому и муж). А по пути еще остановились около аэропорта Кольцово: посмотреть, как самолеты садятся. Что стало отличным финалом очень симпатичного путешествия.

А теперь немножко интересных подробностей!

* Здесь живут ястреб, налетевший на провода ЛЭП; сокол-пустельга, сбитый бешено мчавшимся автомобилем; редкая неясыть, подстреленная охотником из дробовика... Филин Буба – одноглазый старожил, которого лечи-лечили… а он никак не хотел выздоравливать. Пока к нему не запустили самку. Присутствие дамы заставило филина оживиться. Теперь они живут вместе, и самку, в пару мужу, назвали Хуба.

* «Холзан» – единственный в России питомник, в котором хищных птиц лечат и выпускают на волю. Сейчас в центре около 80 птиц: орлы-могильники, степные орлы, беркуты, соколы-балобаны и сапсаны, совы, филины и другие хищники. Экскурсии по центру - единственный способ заработка орнитологов.

* Директор и создатель центра Олег Светлицкий вырос в Казахстане и с детства увлекался хищными птицами и соколиной охотой.

* Символ питомника - орел-беркут, тюркское название которого звучит, как «холзан», что и дало название центру.

* Не все отпущенные птицы хотят на волю. Вылеченный канюк поселился поблизости и прилетал на каждую экскурсию – знал, что его будут показывать, а потом обязательно покормят. Сидел на ближайшем дереве, ждал. Сова Пухля – уральская длиннохвостая неясыть – тоже вернулась в питомник, полетав три дня на свободе.

Холзан

Сысертский район, пос. Кашино, территория базы "Сова"

Телефон: 261-57-40, 214-97-00, 295-91-47

http://www.holzan.falconer.ru/