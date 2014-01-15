Хаски-центр «Аквилон». Путешествие к северным народам

Человечество не стоит на месте. Вместе с техническим прогрессом изменилась и культура отдыха. Теперь мы катаемся не просто на лыжах в лесу, а поднимаемся на сверхсовременном кресельном подъемнике ввысь на гору, катание на санках по двору сменилось автоматизированными снегоходами, мы забыли, как весело было прыгать с крыши гаража в огромный сугроб, теперь у нас есть возможность прыгнуть с парашютом.

Мы давно уже выросли, но подсознательно все еще ждем зимних каникул, когда можно было с утра и до вечера кататься на горках, строить крепости и возвращаться домой в заледенелых штанах и варежках. Сегодня мы хотим предложить вам вернуться в те далекие времена, когда не было ни снегоходов, ни парашютов. Нет, ни в 70-80-е годы ХХ века, мы просто попробуем вернуться в детство. И не важно, на какие годы оно пришлось. Но это еще не все. Сегодня мы путешествуем в колыбель культуры северных народов. Где снегокат, который тянул за собой папа, сменится упряжкой собак, а горячий чай на кухне - чаепитием в яранге. Добро пожаловать в этно-центр «Аквилон»!

Общение с шаманом, посещение чума и яранги, знакомство с культурой и бытом северных народов и, конечно же, катание на упряжке ездовых собак – вот что вас тут ожидает.

Питомник

Восемь лет назад был организован питомник по выведению собак, служивших человеку на крайнем севере. Здесь начали разводить самоедских лаек, сибирских хаски и аляскинских маламутов.

Сейчас же на территории хаски-центра находится около 80 собак этих пород. На протяжении многих тысяч лет эти животные служат человеку, а потому они невероятно дружелюбны и добродушны.

Особенно это касается самоедских лаек, с которыми и происходит непосредственное общение в хаски-центре.

Как говорят кинологи, эту породу нельзя заводить тем, кто редко бывает дома. Эти собаки очень зависимы от человека и общения с ним. Они психологически тяжело переносят одиночество, ведь уже более трех тысяч лет эта порода живет в стае и в непосредственной близости с людьми. Этим собакам позволялось спать в чуме рядом с хозяином.

Самоеды настолько чтят человека, что во время совместного сна они замирают, лишь бы не побеспокоить его.

Это очень активные и ласковые псы, которые готовы играть с каждым посетителем центра. Мы были в полном восторге, когда целая ватага собак была выпущена к нам. У меня лично сложилось ощущение, что я их хозяйка, так радостно они меня встречали.

А вот сибирских хаски к людям не выпускают, на них можно полюбоваться в вольере. Не потому что она агрессивны, вовсе нет, просто эти собаки слишком активны и могут напугать ребенка.

Зато хаски запрягают в упряжку, на которой можно прокатиться среди снежного леса. Взрослым позволяется самостоятельно управлять упряжкой, детям помогают служители питомника.

Что касается маламутов, то это самый известный «волк» в советском кинематографе. Из-за своего внешнего сходства с ним – серый окрас, размеры, цвет глаз, маламутов очень часто снимали в ролях волка. На самом деле это очень добродушная собака, которая прекрасно уживается даже с детьми.

Все собаки питомника ухожены, привиты и в силу особенности породы абсолютно не имеют запаха.

Шаман

Чтобы лично познакомиться с бытом и культурой северных народов, теперь вовсе не обязательно совершать длительное путешествие на край земли, достаточно приехать в этно-центр «Аквилон», в котором попытались воссоздать мир северян.

В чуме, где всегда горит огонь, вас будет ждать самый настоящий шаман. Как известно, шаман – это посредник между миром людей и миром духов. Считается, что шаманы могут предвидеть, прорицать и предсказывать. Когда ты попадаешь в настоящий чум и наблюдаешь за его танцем, слышишь звуки бубна, понимаешь, почему северные колдуны могли впасть в транс и вещать голосами духов. Это зрелище завораживает и переносит тебя в мир аборигенов севера.

Чысхаан или Морозный Дед

А в новогодние праздники в этно-центр «Аквилон» приезжает северный Морозный Дед, который считается самым главным среди своих собратьев Морозов. И имя его Эхээ Дьыл или Чысхаан. И отличается он от нашего традиционного русского дедушки тем, что сила его не в посохе, а в рогах, которые он носит на голове. По легенде эти рога – символ быка, который выходит из Северного Ледовитого океана и своим дыханием приносит на землю стужи и морозы. Именно такой рогатый Морозный Дед и поздравлял всех с праздником в этно-центре.

Дерево Желаний

А в конце вашей прогулки по территории Севера вам будет предложено совершить обряд подвязывания ленточек к деревянному остову жилища. Говорят, что северные народы, привязывая ленты к деревьям и кустам, загадывают самые сокровенные желания, которые обязательно сбудутся. Вот и мы привязали ленточку и пожелали всем нашим читателям и зрителям: путешествий, новых открытий и удачи в Новом Году. Искренне Ваш, Гид по Уралу.

Смотрите видеоэкскурсию!

Видео: Дмитрий Кузьмичев, Анна Рыбакова

Экскурсии

Экскурсионная программа – «Север крайний».

Время проведения: зимний сезон

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Программа (посещение музея кочевых народов + питомник ездовых собак):

Посещение традиционного жилища кочевых народов - яранга, знакомство с бытом и культурой кочевых народов.

Контактное общение в питомнике с лайками породы «Самоед».

Встреча с шаманом в чуме у костра, под завораживающие звуки бубна и варгана. Чаепитие со сладким угощением.

Катание с ледяной деревянной горки.

«Дерево желаний».

Дополнительно вы можете заказать к экскурсии катание на собачьих упряжках.

Внимание! Продолжительность программы в таком случае 2 часа.

Рекомендации для зимних посещений: обувь и одежда должны быть теплыми и удобными,

можно взять с собой фотоаппарат, влажные салфетки для рук.

Предварительная запись по телефону обязательна!

Экскурсионная программа - «Сказы цветущей тундры».

Время проведения: весна, лето, осень.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Позновательная программа:

Вы сможете окунуться в атмосферу сказок и легенд бескрайнего севера.

Принять участие в обряде оживления бубна.

Загадать самое сокровенное желание на церемонии благодарения огня.

Попробовать свои силы в спортивных играх народов севера.

Отведать настоящий полярный чай.

А также познакомиться с верными друзьями кочевого стойбища: белоснежными самоедскими лайками, сибирскими хаски и северными оленями.

Экскурсионная программа «Золото Апачей»

Время проведения: летний сезон и межсезонье.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Программа (посещение музея кочевых народов + питомник ездовых собак):

Посещение традиционного жилища «Апачей» — типи, знакомство с бытом и культурой североамериканских индейцев.

Контактное общение в питомнике с лайками породы «Самоед».

Встреча с вождем индейцев «Апачей» у костра, под завораживающие звуки бубна, окарины. Чаепитие со сладким угощением.

Посещение прииска. Исторический рассказ золотодобычи. Демонстрация промывки золота.

«Дерево желаний».

Контакты

Челябинская обл., пос. Южно-Челябинский прииск, ул. Солнечная

проезд по трассе М5 (Челябинск-Уфа)

15 минут от поста ГАИ, расположенного по Уфимскому тракту

поворот направо сразу после километрового знака 23

указатель «Южно-челябинский прииск»

центр «Аквилон» расположен:

площадка №1 слева через 200 м после поворота

площадка №2 справа через 500 м после поворота.

Отдел бронирования:

+7 (351) 225-22-00 (многоканальный)

8-908-085-97-86 (U-tel)

8-919-123-97-86(МТС)

Электронная почта:

akvilon74@rambler.ru

Координаты «Аквилон» для навигатора:

N 55000.841,

E 061012.724,

Цены можно посмотреть здесь.

