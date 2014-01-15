Хаски-центр «Аквилон». Путешествие к северным народам
Человечество не стоит на месте. Вместе с техническим прогрессом изменилась и культура отдыха. Теперь мы катаемся не просто на лыжах в лесу, а поднимаемся на сверхсовременном кресельном подъемнике ввысь на гору, катание на санках по двору сменилось автоматизированными снегоходами, мы забыли, как весело было прыгать с крыши гаража в огромный сугроб, теперь у нас есть возможность прыгнуть с парашютом.
Мы давно уже выросли, но подсознательно все еще ждем зимних каникул, когда можно было с утра и до вечера кататься на горках, строить крепости и возвращаться домой в заледенелых штанах и варежках. Сегодня мы хотим предложить вам вернуться в те далекие времена, когда не было ни снегоходов, ни парашютов. Нет, ни в 70-80-е годы ХХ века, мы просто попробуем вернуться в детство. И не важно, на какие годы оно пришлось. Но это еще не все. Сегодня мы путешествуем в колыбель культуры северных народов. Где снегокат, который тянул за собой папа, сменится упряжкой собак, а горячий чай на кухне - чаепитием в яранге. Добро пожаловать в этно-центр «Аквилон»!
Общение с шаманом, посещение чума и яранги, знакомство с культурой и бытом северных народов и, конечно же, катание на упряжке ездовых собак – вот что вас тут ожидает.
Питомник
Восемь лет назад был организован питомник по выведению собак, служивших человеку на крайнем севере. Здесь начали разводить самоедских лаек, сибирских хаски и аляскинских маламутов.
Сейчас же на территории хаски-центра находится около 80 собак этих пород. На протяжении многих тысяч лет эти животные служат человеку, а потому они невероятно дружелюбны и добродушны.
Особенно это касается самоедских лаек, с которыми и происходит непосредственное общение в хаски-центре.
Как говорят кинологи, эту породу нельзя заводить тем, кто редко бывает дома. Эти собаки очень зависимы от человека и общения с ним. Они психологически тяжело переносят одиночество, ведь уже более трех тысяч лет эта порода живет в стае и в непосредственной близости с людьми. Этим собакам позволялось спать в чуме рядом с хозяином.
Самоеды настолько чтят человека, что во время совместного сна они замирают, лишь бы не побеспокоить его.
Это очень активные и ласковые псы, которые готовы играть с каждым посетителем центра. Мы были в полном восторге, когда целая ватага собак была выпущена к нам. У меня лично сложилось ощущение, что я их хозяйка, так радостно они меня встречали.
А вот сибирских хаски к людям не выпускают, на них можно полюбоваться в вольере. Не потому что она агрессивны, вовсе нет, просто эти собаки слишком активны и могут напугать ребенка.
Зато хаски запрягают в упряжку, на которой можно прокатиться среди снежного леса. Взрослым позволяется самостоятельно управлять упряжкой, детям помогают служители питомника.
Что касается маламутов, то это самый известный «волк» в советском кинематографе. Из-за своего внешнего сходства с ним – серый окрас, размеры, цвет глаз, маламутов очень часто снимали в ролях волка. На самом деле это очень добродушная собака, которая прекрасно уживается даже с детьми.
Все собаки питомника ухожены, привиты и в силу особенности породы абсолютно не имеют запаха.
Шаман
Чтобы лично познакомиться с бытом и культурой северных народов, теперь вовсе не обязательно совершать длительное путешествие на край земли, достаточно приехать в этно-центр «Аквилон», в котором попытались воссоздать мир северян.
В чуме, где всегда горит огонь, вас будет ждать самый настоящий шаман. Как известно, шаман – это посредник между миром людей и миром духов. Считается, что шаманы могут предвидеть, прорицать и предсказывать. Когда ты попадаешь в настоящий чум и наблюдаешь за его танцем, слышишь звуки бубна, понимаешь, почему северные колдуны могли впасть в транс и вещать голосами духов. Это зрелище завораживает и переносит тебя в мир аборигенов севера.
Чысхаан или Морозный Дед
А в новогодние праздники в этно-центр «Аквилон» приезжает северный Морозный Дед, который считается самым главным среди своих собратьев Морозов. И имя его Эхээ Дьыл или Чысхаан. И отличается он от нашего традиционного русского дедушки тем, что сила его не в посохе, а в рогах, которые он носит на голове. По легенде эти рога – символ быка, который выходит из Северного Ледовитого океана и своим дыханием приносит на землю стужи и морозы. Именно такой рогатый Морозный Дед и поздравлял всех с праздником в этно-центре.
Дерево Желаний
А в конце вашей прогулки по территории Севера вам будет предложено совершить обряд подвязывания ленточек к деревянному остову жилища. Говорят, что северные народы, привязывая ленты к деревьям и кустам, загадывают самые сокровенные желания, которые обязательно сбудутся. Вот и мы привязали ленточку и пожелали всем нашим читателям и зрителям: путешествий, новых открытий и удачи в Новом Году. Искренне Ваш, Гид по Уралу.
Смотрите видеоэкскурсию!
Видео: Дмитрий Кузьмичев, Анна Рыбакова
Экскурсии
Экскурсионная программа – «Север крайний».
Время проведения: зимний сезон
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Программа (посещение музея кочевых народов + питомник ездовых собак):
- Посещение традиционного жилища кочевых народов - яранга, знакомство с бытом и культурой кочевых народов.
- Контактное общение в питомнике с лайками породы «Самоед».
- Встреча с шаманом в чуме у костра, под завораживающие звуки бубна и варгана. Чаепитие со сладким угощением.
- Катание с ледяной деревянной горки.
- «Дерево желаний».
- Дополнительно вы можете заказать к экскурсии катание на собачьих упряжках.
Внимание! Продолжительность программы в таком случае 2 часа.
Рекомендации для зимних посещений: обувь и одежда должны быть теплыми и удобными,
можно взять с собой фотоаппарат, влажные салфетки для рук.
Предварительная запись по телефону обязательна!
Экскурсионная программа - «Сказы цветущей тундры».
Время проведения: весна, лето, осень.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Позновательная программа:
- Вы сможете окунуться в атмосферу сказок и легенд бескрайнего севера.
- Принять участие в обряде оживления бубна.
- Загадать самое сокровенное желание на церемонии благодарения огня.
- Попробовать свои силы в спортивных играх народов севера.
- Отведать настоящий полярный чай.
- А также познакомиться с верными друзьями кочевого стойбища: белоснежными самоедскими лайками, сибирскими хаски и северными оленями.
Экскурсионная программа «Золото Апачей»
Время проведения: летний сезон и межсезонье.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Программа (посещение музея кочевых народов + питомник ездовых собак):
- Посещение традиционного жилища «Апачей» — типи, знакомство с бытом и культурой североамериканских индейцев.
- Контактное общение в питомнике с лайками породы «Самоед».
- Встреча с вождем индейцев «Апачей» у костра, под завораживающие звуки бубна, окарины. Чаепитие со сладким угощением.
- Посещение прииска. Исторический рассказ золотодобычи. Демонстрация промывки золота.
- «Дерево желаний».
Контакты
Челябинская обл., пос. Южно-Челябинский прииск, ул. Солнечная
проезд по трассе М5 (Челябинск-Уфа)
15 минут от поста ГАИ, расположенного по Уфимскому тракту
поворот направо сразу после километрового знака 23
указатель «Южно-челябинский прииск»
центр «Аквилон» расположен:
площадка №1 слева через 200 м после поворота
площадка №2 справа через 500 м после поворота.
Отдел бронирования:
+7 (351) 225-22-00 (многоканальный)
8-908-085-97-86 (U-tel)
8-919-123-97-86(МТС)
Электронная почта:
akvilon74@rambler.ru
Координаты «Аквилон» для навигатора:
N 55000.841,
E 061012.724,
Цены можно посмотреть здесь.
