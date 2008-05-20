Кырманские скалы впервые были исследованы в 1880 г. членом Уральского Общества Любителей Естествознания А.Е. Теплоуховым.

Кырманские скалы - жертвенное место, которое функционировало достаточно длительное время: с эпохи бронзы до позднего железного века. Жертвенное место было обнаружено археологом В.М. Морозовым, обследовано в 1985 году, а затем в 1990 и 1991 гг.

Кырман представляет собой гряду гранитных скал, вытянутую с юго-запада на северо-восток. На Кырманских скалах археологами были открыты остатки медеплавильной печи начала II тысячелетия н.э., подобной тем, что сооружались на горе Петрогром и Синей горе. Печь находилась в ущелье, одной из ее стенок являлась скала, а вторая представляла поставленный на ребро плоский камень. Топка была небольшой, ширина ее не превышала 20 - 30 см. Во время плавки ее закладывали камнем или глиной, сюда же, очевидно, вмазывали воздуходувное сопло. Плавка шла на искусственном дутье. Сырьем для плавки меди в то время мог служить только малахит, богатые залежи которого, особенно у поверхности земли были нечастыми.

Коллекция находок в районе Кырманских скал составляет 186 единиц и находится в Свердловском краеведческом музее. В коллекции представлены изделия из глины, кости, камня, бронзы и железа, преимущественно орудия труда, оружие, украшения.

Гора представляет собой невысокий увал, покрытый смешанным лесом (осиной, березой и сосной). Названа гора по имени реки Кырман (приток Большой Черной речки), что на языке коми означает «обрыв», «возвышающийся склон», «гора». Северо-западный склон скалы пологий, юго-восточный - отвесный, высотой до 20 м. Длина увала до 240 м.

Гора Кырман молодая - ей не более 300 млн лет и сложена она из гранодиоритов. Они выветриваются в виде округлых каменных глыб. Сосновый лес в окрестностях Кырманских скал существует не менее 10 000 лет и является коренным типом растительности. Средний возраст здешних сосен - 120 - 140 лет.

Как добраться

- на электричке

Нижнетагильское направление. Едем до станции Аять.

Выйдя из электрички, нужно немного вернуться назад до переезда. От переезда поворачиваем направо и по улице Комсомольской идем через поселок. Ориентирами могут служить кладбище, за ним пустырь и еще несколько домов. У моста через речку Малая Черная поворачиваем направо и по улице идем до леса. Вскоре дорога раздваивается, нам направо. Если уйти влево, то попадешь на скалы с необычным названием Кобылья Голова. Некоторые ее называют Три Брата. ...Двигаемся дальше. Справа остаются сады. До скал по лесной дороге путь не близкий - 6 км. Доходим до речки Кырман и переправляемся через нее. Летом речка иногда пересыхает. Но вот весной в ней три метра ширины и глубина около полуметра. Сразу после реки влево идет дорога, нам по ней. Минут 10 и мы на скалах.

Забраться на вершину не представляет никакой сложности, это можно сделать даже без специальной подготовки. Сверху открывается великолепная панорама. Далеко на северо-востоке видна гора Стожок. В том же направлении, неподалёку от скал, видны сады. Примерно в 1-1,5 км на северо-запад от скал вднеются другие каменные останцы. На юге видны скалы Кобылья голова. Особенно красиво на Кырманских скалах осенью. Лес просто завораживает своими красками: зеленые сосны, желтые березы, красные осины! Трогательная красота! Сердце поет от восторга. В голове пролетает: «Осенняя пора! Очей очарованье!» Только тут начинаешь понимать, как много сказано в этих четырех словах! Вся русская природа с ее нежной красотой и яркими красками!

Средние из скал наиболее высокие, до нескольких метров. Самая высокая похожа на башню с причудливыми формами выветривания (выемками и нишами). Некоторые называют ее Каменный Цветок! И ведь правда очень похожа на цветок!

Внизу, под скалами, течет речка. Дрова можно найти без проблем. Поэтому на Кырманские скалы можно идти с ночевкой. А по утру отправиться на Кобылью Голову.

Полезная информация и советы

- от Екатеринбурга до станции Аять электричка идет один час.

- Нужно учитывать не близкий путь на скалы, чтобы правильно спланировать время и успеть на электричку до Екатеринбурга. На обратном пути мы замешкались и не уследили за временем. Электричка должна была вот-вот отправиться - нас спасли наши ноги, бежали как сумасшедшие, потому что никому не хотелось оставаться на станции еще на два часа.

- Поход на скалы очень нравится ребятам от 10 лет и старше. В этом возрасте они обычно хорошо проходят в течение дня дистанцию в 12 км. Конечно, отправляясь в такую прогулку с детьми, нужно обязательно спланировать остановки, перекусы, костер и лазание по скалам. А если вы возьмете с собой бинокль, ваши дети поразятся видом леса, скал, садов, Стожка и потом еще долго будут обсуждать увиденное в бинокль.

- Даже если вы идете на скалы с детьми, то ваш путь займет не более двух часов, включая короткие остановки. Дорога до скал хорошая, заблудиться невозможно.

Обследовав Кырманские скалы и окрестности, мы решили сходить на безымянные останцы, расположеные в двух километрах от Кырмана. Т.к. дороги к ним не было, пришлось брать «в лоб». Трудновато было! Но впечатление от останцев было самым-самым. Даже жаль, что у них нет имени.

Сухой остаток

Выехали из города на электричке нижнетагильского направления в 7.56, вернулись в Екатеринбург в 20.00. Итого - 12 часов.

Пройденный маршрут с учетом того, что мы немного заблудились - почти 20 км. Конечно, очень устали. Но такая физическая усталость очень приятна!

Стоимость билета на электричку туда-обратно на одного взрослого человека - 70 руб. Из финансовых затрат еще нужно упомянуть перекус и небольшую дозу горячительного напитка.

Вот и закончилось наше очередное маленькое путешествие.