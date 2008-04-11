Познавательные выходные…

Если вы не успели спланировать выходные, если хочется чего-то новенького, а идей нет, если нужно вывести ребенка погулять, если хочется увидеть что-то интересное, то этот вариант проведения выходного дня, надеюсь, поможет вам.

Единственный минус - если у вас нет машины, то добираться до места придется на общественном транспорте.

Итак, хватит ходить вокруг да около. Начинаем!

Садимся в машину и едем в сторону Верхней Пышмы. Подъезжая к городу, следим за тем, чтобы не уехать по объездной в сторону Балтыма. Берем левее. Минуты две - и вот уже сам город. Двигаемся по главной улице, слева - Музей военной техники под открытым небом. Такое проехать просто невозможно.

Конечно, там нет экскурсовода, и никто вам не сможет рассказать историю техники. Но в любом случае вы сможете прочитать информацию на стойках рядом с каждым экспонатом. А всего их около 15. Но если честно, то я не считала.

Есть вот такие диковинные машины. Мы вокруг них ходили минут по 10-15, рассматривая всякие детали.

Особенно восхитил бронеавтомобиль. Сначала долго хихикали. А потом (уже дома) с удивлением узнали о нем много интересного. Вот, например:

- легкий полноприводный бронеавтомобиль БА-64 предназначался для решения задач командирской разведки, управления боем и связи, сопровождения автоколонн

- благодаря (впервые!) приводу на все четыре колеса машина обладала высокой проходимостью

- шины были пулестойкими, наполненными пористым веществом

- на Горьковском заводе была разработана версия бронеавтомобиля, предназначенная для движения по железной дороге, для этого к автомобилю крепились две тележки с роликами

С удивлением воспринимается информация о том, что наша родная «Катюша» была сделана на базе Студебекера.

Танк Т-38 выглядел таким маленьким и смешным! Но когда мы представили, как четыре человека умещаются внутри да еще производят какие-то действия, улыбки с наших лиц исчезли. Маленький, но очень серьезный противник!

Танк Т-26 образца 1931 года. По сравнению с современными танками выглядит как-то странно. Мне показалось, что он приехал из хроники Первой Мировой войны. А потом это впечатление подкрепилось информацией из военной энциклопедии моего сына. Лицензию на производство этого танка советское правительство купило в 1926 г.у англичан. Английский «Виккерс» - прототип нашего Т-26. И тут без буржуев не обошлось!

В конце экспозиции нас восхитила самоходная артиллерийская установка. Вообще-то мы думали, что это обычный танк. И ничего подобного! Оказалось, что это самоходка. Да еще и весит 46 тонн. Представьте, когда движется колонна из таких 46-ти тоннок, какой там гул стоит! Страшно становится!

Рядом с музеем находится мемориал в память о погибших воинах в годы войны. Там такие красивые журавли! Когда смотришь на них, слезы наворачиваются.

Дети, конечно, облазили всё до последнего колесика. Были счастливы до седьмого неба! Мы, взрослые, тоже были очень довольны. Прогулка удалась на славу. Жаль, что рядом мы не обнаружили никакой кафешки, чтобы немного согреться и съесть чего-нибудь вкусненького.

Сухой остаток:

На прогулку у нас ушло 3 часа (от подъезда до подъезда). Денег не потратили ни копейки. Получили кучу удовольствия!!!

Потом пришла мысль, что можно было бы взять термос с чаем...