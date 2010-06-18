Озеро Песчаное. Ностальжи…

Студенчество… сорваться куда-нибудь в пятницу вечером – абсолютно незапланированно…Палатки, костры, гитара, шум воды… Знакомо? Если да, то вряд ли Вы хоть раз не были на озере Песчаном. Озеро относится к бассейну реки Исеть. Оно расположено практически рядом с Екатеринбургом – чуть больше 20 км от города, в 4 км от поселка «Северка». Это направление Московского тракта (уходит на Запад от города).

Как добраться:

· Автомобилем . Едем по указателям «Северка». Свернуть нужно на 24 километре Московского тракта. Проезжаем поселок «насквозь». Едем на север по грунтовой дороге – прямо и еще раз прямо – заблудиться невозможно.

· Электричкой . Садимся на электропоезд, следующий по направлению Свердловск – Первоуральск, Кузино, Шаля. Выйти нужно на станции «Северка». Дорога до поселка займет около 30 минут. Когда сойдете с электрички, рекомендую посетить Северские Палатки (высокие гранитные скалы), которые находятся прямо рядом со станцией. Обойдя палатки, нужно свернуть направо на проселочную дорогу – именно она ведет на озеро. Можно двинуться менее проторенным, но более интересным путем. Оставляем палатки слева и двигаемся по любой лесной тропе на северо-восток. Нужно выйти на высоковольтную трассу, которая ведет на север. Около километра крутого подъема – и Вы попадете на гору Медвежку, с которой открываются великолепные виды на окрестную природу и достопримечательности. Дальше удобнее всего идти по верху хребта и через некоторое время Вам встретится несколько троп. Свернув на любую, ведущую направо, через 2 километра Вы попадете на озеро.

Хочется отметить, что помимо каменных палаток рядом с Северкой находится великолепный скальный массив – Соколиный камень . Но сейчас нас интересует именно Песчаное.

Это озеро является гидрологическим памятником природы .

Версии о происхождении

водоема расходятся. Точнее, не соприкасаются. Одна скорее уходит корнями в историю: когда-то на месте нашего края были ледники. И реки, текущие из более теплых краев, встречаясь с мерзлотой, не имея возможности преодолеть ее – растекались рядом. Таким образом, образовалось огромное озеро – практически море. Но ледники ушли, оно разошлось и обмелело,…а то, что осталось, мы можем наблюдать сейчас.

Вторая версия относится к легендам. Когда-то в стародавние времена были сосны в этом месте, были пески… а воды не было – совсем. И жили в этом безводном месте люди. Пытались они укорениться, хозяйство устроить… Не росли посевы, гибли домашние животные – да что там животные – людям порой воды не доставало. Но жила в селе девушка – то ли знахарка, то ли блаженная. Ходила она по окрестностям, травки собирала, птиц ловила – и все по дороге увиденное примечала. Вот как-то весточку добрую она принесла – есть реки, хоть и далече. Надо проходы от этих рек прорывать – и будет вода. Мужики за этой девушкой пошли. Копали днем и ночью – а вода так и не доходит. Вернулись в поселение – доложились – лгунья она, пора в другие места перебираться. Так и ушли люди. А девушка свое дело не бросила – копала и копала – и пришла в итоге на место стоянки. Людей нет, девушка и заплакала горько. Так плача и закончила жизнь свою – в валун соляной с песком смешанный превратившись. Однако, не прошло все это даром – от слез да от канавы выкопанной образовалось озеро…

Легенды - легендами… Но действительно впадает в это озеро небольшой ручей (Черный). Еще из озера вытекает речка Березовка.

И сосны действительно стоят на берегу. Всегда в лагеря палаточные и вставали среди этих сосен! Они, кстати, сейчас не только красотой своей славятся. Сосновые корни удерживают пески, благодаря ним, берег не устремляется в озеро – и оно остается достаточно прозрачным. Несмотря на свою небольшую глубину – от 1 до 4 метров.

Не только берег, но и дно озера покрыто кварцевым песком – именно из-за него Песчаное получило свое название.

Помимо относительно маленькой глубины озеро также отличается небольшим размером (40 гектаров). Протяженность береговой линии – 3 километра. Соответственно, мест для палаточных лагерей никогда особо много не было. Тем более, что часть берега занимают различные базы.

К сожалению, они занимают не только драгоценные квадратные метры, но и перегораживают путь к природным красотам. Например, база отдыха от УПИ, огородив свою зону забором, перекрыла путь к горе Пшеничной и расположенному рядом с ней роднику. К счастью, есть пути обхода.

Не была я на Песчаном более 5 лет. Как я уже говорила выше, сухой неогороженный берег озера всегда был крайне популярен среди любителей палаточного отдыха. Машины оставлялись на дороге, место же для стоянки выбиралось поближе к воде.

Каково же было мое удивление, когда по приезду я увидела наставленные вдоль дороги знаки, запрещающие парковку, и берег, обнесенный глухим забором…

После оплаты указанной суммы за парковку (150 рублей) охранник пустил нас погулять. Он же рассказал, что на когда-то общественном месте планируется строительство турбазы. И что сотрудники ГИБДД будут все лето контролировать, не задумает ли кто припарковаться под запрещающими знаками.

Несмотря на грандиозные планы – пока никаких работ на уже частной территории не ведется. Все также стоят разрушенные сгоревшие здания, местность местами заболочена, мостки и вышки насквозь прогнили и заржавели…

Несмотря на несколько непрезентабельный вид оборудования, место это притягательно своей природной красотой – прозрачной водой, набегающими на берег волнами, свежим ветром, сосновым воздухом…

Соответственно, отбоя от желающих посетить его нет. Этим успешно пользуются нынешние собственники, на скорую руку организовав предпосылки для культурного отдыха. Можно арендовать беседку (500 руб/день) и к ней мангал (200 руб/день). На момент нашего посещения этого места ни дров, ни угля к мангалу не продавалось. Также не предлагались в аренду удочки и прочие рыболовные снасти, несмотря на то, что Песчаное славится тем, что в нем водятся окунь, чебак, щука.

Удочки и прочее вы можете привезти с собой – благо нахождение на пирсах бесплатное. Если Вам хочется отделиться, отгородиться от окружающего мира – Вы можете арендовать VIP-пирс – 1000 руб/час, не менее чем на 5 часов. В эту сумму входит наличие забораJ, беседки, собственно самого пирса и лодки.

Несмотря на кажущуюся прозрачность и чистоту воды, купаться в озере не рекомендуют – состав воды оставляет желать лучшего. Возможно приобретение аллергических реакций, кожных высыпаний, кишечных инфекций.

Детям, помимо кидания камешков в воду и ловли лягушек, там тоже будет, чем заняться. С советских (или около того) времен сохранилась небольшая игровая зона: несколько качелей, сооружений для залезания-ползания, большая песочница. Все это великолепие находится в тени сосен – очень удобно, солнечный удар малышне не грозит.

Неизвестно, обработана ли территория от клещей. Но в любом случае, подцепить этих насекомых на песчаном берегу у воды маловероятно.

Сложно сказать, какие эмоции на сегодняшний день вызвало у меня это место…с одной стороны, немного жаль, что коммерция пришла и сюда. А с другой стороны, может оно и к лучшему? Будут чистить берег от тонн оставляемого туристами мусора, возможно, когда-то дойдет очередь и до воды. И будет совсем рядом с городом замечательное чистое место для отдыха…

P.S. Тем, кто решит поехать на Песчаное, рекомендую дождаться вечера – особенно красиво озеро на закате.

Сухой остаток:

1. Координаты: 56° 53′ 43″ N, 60° 19′ 2″ E

2. Доступность места: добраться можно на автомобиле любого класса, на общественном транспорте.

3. Возможность ночевки: на любой вкус. До закрытой территории в лесу можно выставить палатки. Недалеко от озера посуточно сдаются коттеджи. В Северке есть возможность снять на сутки квартиру.

4. Купание: не рекомендуется. Пробы, взятые из озера в 2010 году, не соответствуют санитарным нормам (http://www.u-mama.ru/news/read_news.php?id=8983).

5. Наличие детей: приветствуется.

6. Затраты: Бензин/проезд, возможная плата за стоянку, аренда беседки. Соответственно, минимальные затраты при желании комфорта – около 800 рублей.

7. Наличие клещей: минимальное.

8. Комфорт: 4 балла из 10.

9. Интересность: 6 баллов из 10.