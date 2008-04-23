Есть ли жизнь на Марсе или Поездка в обсерваторию

Мы так долго собирались посетить Коуровскую обсерваторию, что сами устали от этого ожидания. И вот наконец-то мы решились!

Историческая справка

Астрономическая обсерватория УрГУ в Коуровке, созданная в 1965 году, является одной из немногих активно работающих университетских астрономических обсерваторий России. Это уникальное научное учреждение, расположенное на 60-м градусе восточной долготы, единственное в интервале долгот от Казани до Иркутска.

Коллектив обсерватории принимает активное участие в выполнении государственных и международных программ по наблюдению Солнца, комет, планет и их спутников, звезд и областей звездообразования, поиску планетных систем вокруг других звезд.

Ежегодно работы, выполненные в обсерватории, отмечаются как важнейшие достижения астрономии в России. Работы в области астрофизики также включаются в ежегодные обзоры мировых достижений.

Научные школы УрГУ по звездной астрономии и наблюдению двойных и переменных звезд имеют мировое признание. Важная роль уральской астрономии отмечена всемирным астрономическим сообществом. Решением Международного астрономического союза в честь профессора К.А.Бархатовой названа малая планета №5781 Barkhatova, в честь директора обсерватории П.Е.Захаровой - малая планета №4780 Polina, в честь доцента Н.Б.Фроловой - малая планета №6165 Frolova. В 1996 г. малой планете №4964 было присвоено имя Kourovka в честь Астрономической обсерватории УрГУ, являющейся «Меккой студентов-астрономов России», как сказано в Свидетельстве.

Как добраться

- на автомобиле

По Московскому тракту, через Первоуральск. В Первоуральске проезжаем пруд, едем в сторону Билимбая. После Билимбая - Битимка, Крылосово, Новоуткинск, Коуровка, Слобода.

Проехав Слободу, видим указатель направо «Турбаза Чусовая. Коуровская обсерватория» и двигаемся по нему. Около турбазы есть поворот налево, в обсерваторию. Общий путь - около 90 км.

- на электричке

Направление «Кузино-Шаля», расписание можно посмотреть здесь. Едем до станции Коуровка. Ждем, когда электричка уедет, переходим на сторону, противоположную станции, и - в путь! Дорога занимает 2 часа. От станции до обсерватории расстояние не близкое - примерно 8 км. Пешком по дороге около 2 часов. Чтобы облегчить свою участь, в принципе, можно поймать машину.

Пройти, сократив путь до турбазы и обсерватории, через деревню, не удастся, т.к. второй мост через реку Чусовую уже давным-давно снесло, а другой так и не построили. По этой причине приходится обходить и деревню, и реку, двигаясь по дороге.

Что смотреть

Добравшись до обсерватории, конечно, идем в административный корпус сообщать, что вот мы и приехали. После некоторых «бумажных» процедур (заполнения договора, квитанций), знакомимся с экскурсоводом и идем на экскурсию.

Сначала нам показывают солнечный телескоп, затем звездный, в конце - рассказ о нашей галактике в одной из аудиторий учебного корпуса.

Самое сильное мое впечатление - телескопы в моем представлении и телескопы в реальности не имеют ничего общего! То, что я себе представляла, - это как минимум 16 век. Потом, когда мы уже шли обратно и делились впечатлениями, все согласились с тем, что представления о телескопах у нас были совершенно другими, какими-то детскими и смешными.

Второе сильное впечатление - это смешение чувства восхищения достижениями и вкладом обсерватории во всемирную астрономию и чувства горечи, когда видишь ее бедность и даже некоторую заброшенность.

Третье сильное впечатление - это супер интересный рассказ экскурсовода о нашей галактике. Вот тут-то я просто ужаснулась своей безграмотности. Думаю, что со мной вместе это сделали все, кто был рядом. вы сможете ответить на самый-самый простой вопрос: сколько планет в солнечной системе? Если вы знаете ответ, то вы просто профессор астрономии!

Конечно, была еще масса впечатлений. Поездка оказалась не просто интересной, но и необычайно полезной. Особенно полезной в плане развенчания собственных мифов о телескопах!

После рассказа о нашей галактике нам вынесли на улицу мааааленький телескопик, в который мы с дикой радостью, прямо как дети, рассматривали шишки на деревьях. Причем, шишки были вверх ногами! Например, для меня это тоже стало маленьким открытием. Вот так сидишь всю жизнь на работе и не знаешь, как выглядят телескопы, и что шишки в них висят вверх ногами (в общем-то, как и всё в космосе).

Экскурсия закончилась приятной покупкой календарей и постеров с красивейшим звездным небом, Млечным путем и планетами Солнечной системы.

Вот так мы познакомились с интереснейшим уникальным местом.

Это знакомство можно продолжить на вечерней экскурсии, которая дает возможность посмотреть в звездный телескоп. В этом случае рассматривается вариант «только автомобиль», т.к. в обсерваторию нужно приехать около половины десятого вечера. В течение часа вам расскажут и покажут телескопы, уделив особое внимание звездному. Потом вы сядете в машину и вернетесь в город.

Рядом с обсерваторией можно посетить еще много классных мест. К сожалению, у нас не хватило времени, т.к. мы должны были бежать на электричку.

Но мы обязательно вам расскажем обо всем интересном, что хранит Слобода. А места там и на самом деле не только красивые, но и богатые историей.

Полезная информация и советы:

- Прежде, чем ехать в обсерваторию, необходимо позвонить и договориться об экскурсии на определенный день и время.

Тел. обсерватории - 8 /343-92/ 95-381. Общаться нужно с Галиной Викторовной.

- После того, как вы договорились об экскурсии, ее нужно оплатить.

Стоимость на дневное посещение - 70 руб. с человека, на вечернее - 140 руб. Оплату в обсерватории не берут! Это нужно сделать заранее в банке УБРиР, который находится на ул.Луначарского рядом с ОДО. На 1-ом этаже есть кассы. Заходите в любую и говорите, что вам нужно оплатить столько рублей на Уральский государственный университет, астрономическая тематика, код 56. Вам понадобится паспорт, поэтому не забывайте его захватить. Квитанцию, которую вам выдадут, нужно привезти в обсерваторию.

- Если вам хочется хотя бы одним глазком глянуть в звездный телескоп, то успевайте это сделать до 15 мая, т.к. потом начнутся «белые» ночи. И еще одно маленькое уточнение. Посмотреть в звездный телескоп можно только в рабочие дни, т.к. специалиста в выходные дни не бывает.

- На мой взгляд, детям семи лет и старше такая поездка, безусловно, понравится. Только предупредите, когда будете договариваться об экскурсии, что вы едете с детьми. Тогда вас не станут нагружать лекциями на разные темы.

- Мы прекрасно прошли с пятилетними детьми весь путь от станции до турбазы, поэтому не бойтесь и берите их с собой. В конце концов, можно поймать машину.

- Советую вам зайти в администрацию турбазы и на обратный путь договориться с Газелью. Последние два раза мы делали именно так. Стоимость - 300 руб. за 6 человек.

- Пообедать или поужинать можно на турбазе. Главное - заранее договориться и оплатить. Это тоже делается в администрации.

Сухой остаток:

Добирались на электричке. Из дома выехали в 8.00, вернулись в 21.30.

Общее время в электричке 4 часа. Общее время в пути - 2 часа 30 минут (пешком до Коуровки - два часа пятнадцать минут, обратно на Газели - пятнадцать минут).

Стоимость билета туда - обратно - 150 руб.

Стоимость экскурсии - 70 руб.

+ Чай, перекус.

Очень экономно!

Конечно, комфортнее на машине, но мы были без детей, поэтому нашей целью была не только обсерватория, но и прогулка по красивой местности.

Теперь я точно знаю, сколько планет в солнечной системе! Теперь я точно знаю, как выглядят и работают телескопы! Теперь я точно знаю, что даже шишки умеют расти вверх ногами!