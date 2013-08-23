Музей в Коптелово. Осколок уральского прошлого (экскурсия с видео)

Среди полей и лесов, на берегу скалистой реки Реж притаилось небольшое старинное уральское село Коптелово. И не услышали бы мы о нем ничего, если бы не местный музей. Здесь не просто собрана уникальная коллекция предметов быта и орудий земледелия уральских крестьян – тут живет дух тех времен, бережно хранимый и почитаемый смотрителями музея.

Нужно видеть, с какой трогательной заботой в музее оседает вся история села, включая и новейшую.

Основатель музея, Александр Григорьевич Потоскуев, более 25 лет собирал предметы старины, воссоздавал быт села, организовывал музей. В родной деревне его часто называли старьевщиком, многие не понимали, зачем ему нужны старые чугунки, литовки, горшки, ткацкие станки. Сейчас же здесь собрана огромная коллекция, рассказывающая нам о жизни и быте крестьян.

Но главная ценность этого музея даже не в уникальности коллекции и неповторимости экспозиции, а в том, что здесь живет душа. Благодаря директору музея Леониду Федоровичу Русакову предметы оживают и делятся с нами своими тайнами. Хороший экскурсовод, увлеченный своим делом человек – это большая проблема современного храма муз. Вспомните, когда вы были в последний раз на экскурсии и получили истинное удовольствие от рассказа профессионала? Сами предметы никогда не раскроют нам своих секретов. Они останутся для нас холодными, пустыми и безголосыми вещами. Но только не в Коптеловском музее.

На фото: Русаков Леонид Федорович, директор музея.

Экскурсия начинается у родника, который вот уже не одну сотню лет бьет из-под земли. Множество красивых легенд и веселых баек связано с этим местом. Этот родник американцы прозвали родником любви. Интересно, почему? Об этом вам расскажет Леонид Федорович. А так же почему вода в роднике никогда не замерзает, почему коптеловские девушки не пользуются косметикой, почему температура воды даже в жаркую погоду остается 4 градуса.

Свою историю село Коптелово ведет с 17 века и, что любопытно, первая изба, срубленная в этой деревне, до сих пор стоит на берегу реки. Достоверно известно, что принадлежала она крестьянину Ивану Коптелову, который и стал основателем села.

Шли годы, вокруг дома Ивана Коптелова рубились избы, росла деревня. Но какая же деревня без церкви? Первоначально церковь была деревянной, но в 1796 году она сгорела. Тогда коптеловские мужики отстроили церковь из кирпича. До сих пор Вознесенский храм виден с дороги. В 20 веке храм несколько раз пытались взорвать, но довести дело до конца так и не получилось.

На фото: Дом Ивана Коптелова.

Одной из главных достопримечательностей села Коптелово, конечно же, является изба бабы Кати.

Доводилось ли вам бывать в доме, который был срублен более 300 лет назад? Дом переходил по наследству от отца к сыну и был выкуплен в музей у последней наследницы Екатерины Тимофеевны Калининой в 1971 году.

Когда-то еще в 19 веке молодая Катюшка стала женой третьего сына хозяина дома. К тому времени в этой избе жило 17 человек. С тех пор в интерьере дома ничего не изменилось: все те же полати, на которых спали дети, большая русская печь, лавки вдоль стен, зыбки, в которых укачивали малышей.

Здесь вам расскажут о многих традициях, укладе жизни крестьян. Объяснят, почему с северной стороны не делали окон, почему палка для зыбки должна быть с сучками, что клали под люльку родители, дабы уберечь свое дитя. Разговор пойдет и про сватовство, и какому гостю где положено сидеть, покажут, как гладили раньше парни портки и поведают о многом таком, о чем мы с вами даже никогда не догадывались.

Уникальность этой избы еще и в том, что внутреннее убранство сохранилось в своем первозданном виде. Внешне все просто и незамысловато. Практически отсутствуют украшения, нет резьбы или росписи. Во всем – суровый крестьянский дух того времени.

Согласитесь, побывать даже просто в одной такой избе и лично увидеть то, как жили наши предки весьма любопытно, тем более с таким рассказчиком, как Леонид Федорович.

Во время экскурсии вы познакомитесь с поверьями, традициями и бытом крестьян того времени. А мы попробовали отправить чугунок в печь: если честно, то даже приподнять его не удалось, а ведь он был пустой. Можно себе представить, насколько наша русская женщина была сильна.

Вообще, когда мы оказались в залах, где выставлены предметы быта крестьян и сельскохозяйственные орудия – стало понятно, какой колоссальный труд проделывали наши предки, чтобы обеспечить себе жизнь самым необходимым.

Ведь мало было вспахать землю, нужно было ее засеять, вырастить урожай, убрать его и переработать. Все это мы знаем с детства, но когда видишь орудия, которыми пахали, боронили землю, орудия, которые помогали в молотьбе, косьбе, становится радостно за то, что ты живешь в современном мире.

Коллекция сельскохозяйственных машин и агрегатов конца ХIХ - начала ХХ веков, не имеет аналогов в Свердловской области. И про каждую машину – свой рассказ. Мало того, здесь происходит целое действо с предметами старины, они вдруг оживают и перестают быть безликим куском дерева или металла.

И именно в интерактиве главная ценность коптеловского музея. Обычно данный вид экскурсий используют с детьми, но здесь разыгрывается действо со взрослыми. Попробуйте угадать, для чего в лодке нужна коза, куда женщина ходила в белом, вышитом красной нитью платье, поднять вилами охапку сена или понять, для чего был нужен деревянный пазл на веревке. Это захватывает и увлекает, ты включаешься в работу, получая при этом невероятное удовольствие.

Здесь и кузня есть, и двор с традиционными крестьянскими ремеслами. Представляете, можно увидеть весь процесс обработки льна! От того момента, когда лен еще был растением и до того, когда он станет нарядным убором. И все это не за стеклом, предметы можно потрогать, повзаимодействовать с ними.

Здесь организуют различные познавательные и развлекательные программы на любой вкус. Хотите катания на лошади, встречу с фольклорным ансамблем, посещения крестьянской избы ХVII века, знакомства с бытом крестьян? Тогда для вас проведут программу «Уральская старина». Детям младшего возраста можно порекомендовать программу «Музей, малыш и сказка», в которой малыши повстречаются с персонажами русских народных сказок, с преданиями и легендами крестьянства.

Иностранцев музей приглашает на программу «Мир уральской деревни». А для тех, кто хочет не просто развлечения, а настоящего научного подхода, создана программа «Материальная культура крестьянства». Также в Коптелово проводятся традиционные русские праздники – Масленица, Рождество и др. с обрядами, играми и состязаниями.

Режим работы:

Ежедневно по заявкам с 10.00-16.00. Понедельник, вторник –выходной.

Адрес:

ул. Красных Орлов, 29. Тел. (34346) 733-31.

Цена:

Взрослый - 400 руб./чел

Ребенок - 200 руб./чел

ВНИМАНИЕ! Экскурсии проводятся по предварительной записи.

Как доехать:

Следует двигаться по трассе на Реж и Алапаевск. Не доезжая до Алапаевска, нужно свернуть направо по указателю Ирбит, Коптелово. Село находится в 3-х километрах от поворота.

Видеоэкскурсия