Гора Волчиха. Зимние забавы

Все мы отлично знаем, что зимой и ранней весной количество уличных мероприятий и забав существенно сокращается, — холодно все-таки. Поэтому развлечения должны быть активными, подвижными. Именно в связи с этим наибольшую популярность в снежное время года имеют различные горнолыжные курорты, предлагающие своим посетителям массу развлечений.

Практически ближе всех к Екатеринбургу находится гора Волчиха (56°54'60.00"N, 59°57'0.00"E). Гора эта считается еще и самой высокой точкой в окрестностях нашего города — она возвышается на 526 м над уровнем моря.

Давайте вернемся в далекое прошлое, поговорим об истории горы. Считается, что ее название появилось еще со времен Демидовых. Когда-то известная уральская династия построила в этих краях, на реке Ревда, в местности, богатой железной рудой очередной металлургический завод. И на этот самый завод рабочие таскали лес. Так как раньше никаких специальных приспособлений не было, лес они волочили. Отсюда и название горы — Волочиха, позднее трансформировавшееся в Волчиху. Согласно другой версии, все в те же демидовские времена было в этих местах волков много, на людей они регулярно нападали. А самым волчьим местом считалась именно гора. Название Волчья встречается еще в трудах Василия Татищева.

Есть и другие версии происхождения названия горы. Согласно одной из них, именно волчиху напоминает скальный гребень с высоты птичьего полета. Только вот проверить это, к сожалению, малореально — все-таки крыльев у нас с вами нет. Опять же непонятно, кто эту версию придумал — не сами же пернатые крылатые создания. Кстати, недалеко от главной вершины есть небольшая горка, которую в народе называют Волчонком. В общем, целое семейство получается.

Именно в этих волчьих краях каждую зиму собираются уральцы (и не только), предпочитающие активный отдых. Здесь находится одноименный горнолыжный комплекс «Гора Волчиха». Максимальный перепад высот, ожидающий тех, кто приехал покататься, — 200 метров. Трассы имеют общую протяженность 3600 метров.

С маленькими детьми — идеальный вариант просто прогуляться по горе и покататься на бубликах. Сноутюбинг, или надувные ватрушки-санки (пришедшие к нам с Запада), считается одним из самых безопасных способом катания с горок. Поэтому он подходит для малышей любого возраста, да и для взрослых тоже. Один подъем стоит 50 рублей. Кстати, с малышами предпочтительнее ехать посреди недели — тогда трассы будут практически свободные.

С детьми постарше можно взять напрокат горные лыжи (250 рублей/час) или сноуборды (250 рублей/час). С подростками можно и на зорбе (500 рублей) прокатиться, который функционирует по выходным, — но это все же экстремально. Зорб — это огромный прозрачный воздушный шар. В нем можно прыгать, кувыркаться, развлекаться без угрозы заполучить синяки и шишки.

Безусловно, детям любых возрастов будет интересна аренда снегохода, которая стоит от 1500 рублей/час.

Обязательно запаситесь термосом с чаем и бутербродами — свежий воздух и активные виды деятельности пробуждают зверский аппетит. Если не хочется тащить на себе лишнюю ношу, можно посетить одно из кафе, находящихся на территории комплекса. Цены там не сильно кусачие, а блюда очень даже вкусные.

Приятных путешествий!

Как добраться:

· Автомобилем. Едем по Новомосковскому тракту в сторону Перми 41 км до первого поворота на Ревду. Сворачиваем налево, там стоит огромный щит-указатель. Еще через 200 м снова сворачиваем налево (над дорогой будет арка с обозначением горнолыжного курорта). И менее чем через 1,5 км вы попадете к подножию горы. Можно оставить машину на дороге, можно воспользоваться услугами платной автостоянки.

· Электричкой. Можно доехать до Флюса, до Спортивной, до 1618 км, либо до Пионерской. С последней станции до горнолыжного комплекса ближе всего — всего 700 м.

За фотографии отдельная благодарность Анне (Анютыч)