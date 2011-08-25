Мариинск. Водохранилище. Родники

Лето на Урале заканчивается.… Как и не было палящего солнца (ну собственно его и в правду было очень мало), брызгающихся в озерной (речной, прудовой, бочковой) воде детей, куличиков из песка и кинутого прямо на землю полотенца «для позагорать»…. Грустно? А вот этого как раз не надо. Лучше ловить последние теплые деньки и выезжать на природу как можно чаще!

Говорите, искупаться не получится? Ну, по приметам оно, конечно, именно так – ведь Ильин день уже прошел. А это значит, что вода будет холодная (народная молва гласит, что Илья туда не самое приличное действо совершил и воду застудил) да и зацветет, мол, она – искупавшись, зелеными выйдете. И вообще примета плохая. В общем, запугивают, как могут. Я в приметы, которые мне неудобны, верить не склонна. А давайте верить в лучшее, но на всякий случай ехать недалеко? Например, в Мариинск.

Это село (или поселок?), которое находится в Ревдинском районе (собственно всего в 20 км непосредственно от самой Ревды и чуть более, чем в 60 км от Екатеринбурга).

Дорога к этому населенному пункту замечательно сказочная. Кто за рулем – ругается – уж слишком извилистая. А вот пассажирам, честное слово, кажется, что «повернешь направо, и…». Может, леший выйдет, может кикимора выглянет, а может просто старичок-лесовичок покажется… Тем более, что лес вокруг густой и хвойный – прямо как полагаетсяJ. Но все же вернемся к реалиям нашего путешествия.

Мариинску уже более 200 лет (он был основан в 1783 году). Первыми поселенцами его были не коренные уральцы, а башкиры – пришедшие с других земель охотники и скотоводы.

Активно развиваться это село начало при Петре I – из Мариинска и его окрестностей на заводы поставлялся уголь.

А откуда же взялось название? – вроде ни с башкирами, ни с углежогами оно не связано. Тут все довольно просто. Согласно преданиям, село было подарено внучке Демидова – Марии – в честь нее и названо. Считается, что именно после получения этого «имени» жителям Мариинска начала сопутствовать удача во всех их начинаниях.

И чем же примечателен Мариинск? Нет в нем ни музеев, в которые стремятся попасть туристы со всех уголков России, ни аномалий, привлекающих уфологов, ни затерянных богатств и кладов… В Мариинск едут за природой! Это место считается экологически чистым – ведь туда не долетают выбросы с заводов, железной дороги и пр. Все меньше в селе остается коренных жителей – их места практически с боем занимают дачники.

Любят это место и туристы – оно идеально подходит для пикников. Остановиться рекомендую на берегу водоема – на любом из берегов (на дальний можно проехать через небольшой мост). Кстати, рядом можно увидеть старый мост (а точнее бывшую Демидовскую плотину) – разрушенный. Разные о нем ходят слухи: кто-то говорит, что просто от старости он рухнул, кто-то, что весенний паводок виноват, а кто-то рассказывает, что сами местные жители этот мост подожгли – чтоб отвадить от поездок туристов, разбрасывающих мусор. Последняя версия меньше всего похожа на правду, но обратить на нее внимание стоит, - а именно – не оставляйте мусор. Пожалуйста . Ну просто жалко смотреть на отходы человеческого отдыха на таких великолепных пейзажах.

Кстати, на мосту обязательно остановитесь – там можно посмотреть эдакий мини-водопад – детям нравится .

А вообще в хорошую погоду можно (и даже нужно) и с ночевкой поехать – палаточный лагерь на берегу разбить. Только тогда лучше подальше от мостов уехать – чтоб не толпиться в куче с такими же любителями дикого отдыха.

И удочки обязательно с собой возьмите! Около мостов обычно щукарят (все помнят, что для этого нужен спиннинг?), подальше ловят окуней, подлещиков, ершей. Только рыба в пруду капризная – очень на погоду реагирует.

Стоит отметить, что в лесах вокруг водоема любители «тихой охоты» могут пособирать грибы – маслята, подосиновики, сыроежки, бычки (а иногда и белые попадаются). Славятся эти места и ягодами – земляника, черника (все еще не отошла!), костяника. А чуть подальше вглубь зайти – и дикую малину найдете (которая слаще садовой).

Ну и еще один немалый в наше время плюс – в этих местах крайне мало клещей – практически нет.

Как я уже говорила, в Мариинске с экологией все просто замечательно. Поэтому я всегда советую людям туда собирающимся (кто на машине, естественно) и водички чистой с собой набрать. Сделать это можно в одном из двух известных родников (нет, конечно, особо страждущие могут и на Платониду http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=5305 съездить ).

Первый родник – Максуновский. Находится он совсем рядом с водоемом. Если стоять лицом к пруду – то нужно ехать по первой улице (от пруда же) направо – буквально метров 200. Как ни парадоксально, никто не знает, откуда произошло название родника. Никто, кроме местных жителей. Один очень милый дедушка-сказочник (ну вот такая ассоциация – не поверите! – он даже в лаптях был) рассказал мне вот такую историю. Жил-был в селе по первости богатырь – Максун. Ну, богатырь – не богатырь, но очень такой не слабый юноша. Поэтому односельчане к нему постоянно с просьбами обращались – то плуг застрявший выдернуть, то подкову согнуть, то камень расколоть. И часто его просили колодец выкопать – а то люди травятся, когда пьют невесть откуда. Но все недосуг ему было…до тех пор, пока мать его от отравления той самой водой плохой не померла… Залился Максун слезами, упал на землю, стучать по ней кулаками стал…. Так и достучался до воды чистейшей. Сейчас даже те, у кого скважины и колодцы есть ходят на этот родник за водой. Говорят, и СЭС его проверяла неоднократно – не нашла, к чему придраться .

А еще местные жители ходят часто водичку набрать на второй родник. Родник Влюбленных. Выезжать к нему лучше с крайней улицы села – Нагорной. А уж лесные дорожки выспрашивайте у местных жителей – подскажут с удовольствием. Множество тропок к этому роднику подходят…

Раньше – опять же, как легенды сказывают – находилась в том месте смолокурня, где работали молодые юноши (ну правильно, кто еще на таком производстве работать сможет?). Соответственно, девушки за водой ходить сильно любили, ну или не за водой, а за… поцелуями. Отсюда и название родника пошло. Все тот же дедушка мне рассказал, что где-то около родника камень есть заветный тщательно спрятанный – кто его найдет, тому любовь взаимная в жизни всегда сопутствовать будет. Ну и просто монетку кинуть в родник – тоже говорят неплохо .

Не могу не отметить, что оба родника восстанавливали школьники Мариинска – огромное спасибо им за это как от местных жителей – так и от нас, туристов.

Подведем краткие итоги? Хотите отдохнуть от городского шума и пыли? Набрать воды? Искупаться и половить рыбы? Собрать грибов и ягод? И при этом не устать от дороги. Тогда – в Мариинск!

Удачной поездки!