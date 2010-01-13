Махнем на выходные в Каменск!

Зимой в выходные захочется прогуляться за городом, а почему бы не совместить приятное и полезное? Свердловская область обширна, в ней есть много неизведанных мест, которые не уступают по красоте дорогой Европе. Город Каменск-Уральский территориально расположен в 100 км от Екатеринбруга, дорога на авто займет 1,5 часа. Я хочу рассказать, что можно посмотреть в Каменске, думаю это будет полезно и школьникам, ведь историю малой Родины нужно знать!

Наверняка, многим из Вас приходилось и ранее бывать в небольших промышленных городках. Но наш город особенный. Его исключительность в том, что на протяжение вот уже 300 лет он имеет неповторимый облик. Возникший как завод-крепость, он сохранил колорит минувших столетий и вместе с тем приобрел новые черты современной цивилизации.

Поэтому я хочу пригласить Вас на экскурсию - «Каменск-Уральский – вчера и сегодня». Мы с Вами сможем ознакомиться с наиболее известными достопримечательностями нашего города, и с первыми зданиями, построенными несколько веков назад. Многие из них продолжают действовать и по сей день, и являются уникальными памятниками культуры и истории.

Итак, в путь! Современный Каменск-Уральский — это третий по численности населения и экономическому потенциалу город Свердловской области. Площадь его территории превышает 142 кв.км, а число жителей составляет 184,1 тыс. человек.

Город делится на два района — Красногорский и Синарский.

Герб города

Над реками, вверху щита, находится золотая (желтая) пушка на красном фоне - обозначение Каменского казенного чугунолитейного завода, символ производства, давшего начало городу. Под реками, в нижней части щита - слитки алюминия с белым крылом над ними, условные обозначения трубы и проволоки (с торца) в лазоревом (синем, голубом) фоне - обозначающие Уральский алюминиевый завод, остававшийся в годы Великой Отечественной войны единственным предприятием в стране, выпускающим алюминий, а также Синарский трубный завод и завод по обработке цветных металлов. Вместе поля и фигуры образуют геральдически неделимую композицию, соответствующую единству органов местного самоуправления города Каменска-Уральского.

Остановка первая

Контора чугунолитейного завода (Городской краеведческий музей имени Стяжкина).

Мы находимся в одном из самых красивых мест Каменска-Уральского – старой части города. Каждому городу свойственно свое лицо. Мы запоминаем наиболее яркие, выразительные сооружения, которые стали своеобразными символами городов: Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге, Кремль в Москве, Исторический сквер в Екатеринбурге.

Для Каменска символом стало здание конторы чугунолитейного завода (ныне краеведческий музей), построенное по проекту архитектора Малахова в 1924 году.

Здание, в котором располагается музей, изначально было конторой Каменского казенного завода, который известен по всей России за его чугунную литую продукцию. Это здание очень древнее, оно было спроектировано и построено архитектором Малаховым, и ввиду его уникальности оно взято под охрану государством как памятник истории и архитектуры.

История нашего города насчитывает уже три столетия. За это время менялись политические системы, уклад жизни горожан, их мировоззрение и система ценностей, и, соответственно, менялся облик города. Его архитектура - его летопись. И каждая страница этой летописи фиксирует определенный этап жизни города: периоды развития, процветания и… запустения. Последнее особенно остро ощущается в старой части Каменска. Старый Каменск - уникальный архитектурный памятник европейского масштаба: на сегодня это второй по счету город-завод, сохранившийся в общих чертах.

Старый город по праву считают "визиткой" Каменска-Уральского, предметом его гордости.

Остановка вторая

Свято-троицкий собор – одна из старейших действующих церквей Каменска. Культовые сооружения были важной и необходимой по тем временам принадлежностью каждого поселения в России. В русских поселениях в первую очередь строились православные храмы. В малых поселениях обычно была одна приходская православная церковь, в больших - несколько. Главная из них называлась соборной.

Церкви, как правило, размещались на площадях и возвышениях и имели круговой обзор.

Их красочные уборы задавали тон облику всей застройки и делали поселения нарядными и праздничными. Главки и купала, вертикали колоколен, видимые издалека, служили своеобразными опознавательными маяками в панорамах, подчеркивая изменение рельефа, трассировку подъездных путей и расположение главных композиционных центров.

Свято-Троицкая церковь с ее статическими уравновешенными формами и белизной оштукатуренных каменных стен, просматривающаяся сквозь наслоения разновеликих производственных цехов, эстакад и труб с дымами, являлась в этом случае могучим средством решения градостроительной композиции. Архитектурно она доминировала в застройке и, объединяя пространство, господствовала в нем.

Начало Каменского прихода относится к 1700 г. Первый деревянный храм, построенный в 1701 г., сгорел в 1768 г. Перестроенный в 1770 г., второй деревянный храм также сгорел во время пожара в 1815 г.".

Но так как этот храм был построен из соснового леса, перед тем много лежавшего и одрябшего, вследствие чего преждевременно пришел в ветхость, то еще в 1790 г. было решено построить каменный трехпрестольный храм - большой во имя Пресвятой Живоначальной Троицы и придельные. В 1828 г. приделы и колокольня были перестроены. Над приделами воздвигнут второй этаж, в котором были устроены три придела престола, а к нижнему этажу пристроены еще два придела.

Таким образом, ныне существующий храм - восьмипрестольный, устроен старанием и иждивением прихожан.

Храм был обнесен каменной оградой с ажурными чугунными решетками, изготовленными на Каменском заводе.

В 1792 г. состоялась закладка церкви, но в 1803 г. вчерне законченная церковь обрушилась. О ее первоначальном облике можно судить по чертежу тех лет.

После многочисленных прошений строительство церкви было возобновлено уже по новому проекту, а в 1813 г. состоялось освящение храма.

Через несколько лет появилась угроза разрушения новой колокольни. Было решено ее разобрать и новую колокольню возвести на новом фундаменте, а заодно произвести реконструкцию всей церкви, ставшей к этому времени тесной.

За создание нового проекта и взялся главный архитектор Екатеринбургского управления горных заводов М.П. Малахов. Его талант и мастерство рабочих дали жизнь настоящему памятнику архитектуры, сохранившемуся до наших дней. Проект был выполнен в 1821 г. Архитектор обогатил пластику церкви двумя портиками с юга и с севера, надстроил трапезную вторым этажом. Но главное состояло в замене старой невыразительной колокольни новой, которая должна была стать символом и завода, и города. Новую колокольню украсили большие арочные трехчастные окна, величественная коринфская ротонда со сферическим куполом. Завершилась колокольня не шпилем, а четырхгранным обелиском.

В 1828 г. в полном соответствии с ним были перестроены приделы и колокольня, вся церковь "совершенно окончена, внутри и снаружи оштукатурена".

Церковь владела торговой площадью - лавками и весами, ей принадлежала довольно обширная территория, включавшая, по всей видимости, магазины по нынешней улице Ленина, часть площади 25 Октября, здания драмтеатра, кинотеатра, библиотеки (бывших) - здесь были расположены конюшни, а также территория в сторону магазина "Кооператор". Где-то здесь располагалось и небольшое церковное кладбище.

Заводская церковь во имя Святой Троицы, несомненно, являлась важным архитектурным элементом в ансамбле площади.

Внешний вид заводского храма хорошо виден на фотографиях конца ХIХ в. По воспоминаниям нынешних стариков, которые бывали в церкви еще детьми, с южной стороны ("со стороны Большой Московской улицы") у церкви были небольшие ворота, около которых стоял чугунный памятник. А с западной - большие ворота с двумя маленькими калитками по краям. Здесь же находились два монумента: один четырехметровый, мраморный, с четырьмя ангелами, трубящими на все стороны света, а второй - чугунный бюст императору Александру - освободителю от крепостного права.

Остановка третья

Покровская церковь — церковь «на горе». Церковь Покрова Божьей Матери.

Здание церкви является историко-архитектурным памятником второй половины XIX века (1883 год). Каменная однопрестольная церковь освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 1883 году. В годы советской власти церковь юридически не закрывалась, но не действовала. В 1991 году храм возвращен верующим.

Полюбуйтесь ею. Это очень красивый собор со своим шармом, приобретенным за долгие годы.

Остановка четвертая

Плотина городского пруда, памятник «Пушка».

Перед Вами – плотина городского пруда. Строительство плотины началось в 1700 году под руководством местного жителя Ермолая Нехлюдова. Плотина являлась по тем временам крупным гидротехническим сооружением, а пруд — одним из первых искусственных промышленных водоёмов Урала. Плотина неоднократно реконструировалась. Наиболее старая сохранившаяся часть конструкции — подпорная стенка на правом берегу (конец XIX века). Наземная часть плотины была возведена в середине XX века Синарским трубным заводом. Помимо архитектурных особенностей сооружения, в одном историческом документе отражен и такой любопытный факт: плотинный мастер, будучи послан думным дьяком на поиски удобного места для плотины, получил от старосты пятирублевую взятку — чтобы не сказывал об «угожих местах». Но тогда с коррупционерами расправа была скорой и суровой: дьяк приказал бить мздоимца плетьми. Тем не менее, плотинного зодчего от дела не отлучили, Каменку перекрыли и железоделательный завод на ее берегах поставили.

Города – как люди: у каждого своя судьба, свой неповторимый самобытный облик. И, конечно же, свой характер. Каменск-Уральский не исключение. Многое нашло отражение в облике города за более чем триста лет, которые он уже существует. Он родился, чтобы стать кузницей оружия, и этим предварил будущую славу Урала – опорного края державы. Артиллерийские орудия, отлитые на казенном Каменском чугунолитейном заводе – первенце уральской металлургии, впервые дали громко знать о себе 27 июня 1709 года в день исторической Полтавской битвы, когда русские войска под командованием Петра I наголову разбили сильную по тем временам шведскую армию, обеспечив победу России в Северной войне. Много лет спустя Каменские пушки «участвовали» в Отечественной войне 1812 года. В память о своих предках, пушечных дел мастерах, каменские рабочие отлили и поставили 6 октября 1967 года на высоком берегу реки Каменки копию тех первых знаменитых орудий. Теперь этот памятник является непременной точкой посещения свадеб, что, к сожалению, не лучшим образом сказывается на его состоянии.

Остановка пятая

Памятник Г. И. Кунавину. Памятник установлен в 1965 году в ознаменование 20-летия Победы. Григорий Кунавин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, за повторение подвига Александра Матросова (закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота). Свой подвиг он совершил 26 июля 1944 года, когда в ходе боя за польскую деревню Герасимовиче во время атаки вражеских позиций грудью прикрыл амбразуру немецкого дота, ценой собственной жизни спас десятки своих товарищей и обеспечил успех атаки роты.

Родился Григорий Павлович 24 января 1903 года в селе Байны Богдановичского района Свердловской области. Срочную службу в армии прошел с 1924 по 1927 год. Перед Великой Отечественной войной работал на станции Синарская. Осенью 1941 года ушел на фронт. Защищал Москву, освобождал Орел, Курск, Белоруссию, Польшу. Был помощником командира взвода 1021-го стрелкового полка 307-й стрелковой Новозыбковской дивизии. Звания Героя Советского Союза удостоен посмертно 24 марта 1945 года. Имя героя присвоено школе и улице в Каменске-Уральском.

Остановка шестая

Объекты показа: Александро-Невская Часовня.

Часовня во имя благоверного великого князя Александра Невского установлена в честь ознаменования 300-летия Каменского завода, одного из первых металлургических заводов на Урале. Часовня освящена в 2001 году. С гордостью могу заявить, что наш город получил негласное звание колокольной столицы России. Вот уже несколько лет к нам в город съезжаются лучшие звонари со всей России. из Москвы, Ярославля, Тюмени, Иркутска… Как сказал глава нашего города Михаил Астахов, «благодаря колокольному фестивалю Каменск-Уральский стал большим культурным центром. Но важнее всего то, что колокольная музыка очищает душу…». Часовня является обязательной точкой маршрута свадебного путешествия каменцев после регистрации в загсе.

А мы с Вами движемся дальше – в другой район нашего города – Красногорский, который разделяет от Синарского река Исеть. Во время переезда Вы сможете увидеть уникальный железнодорожный мост через реку.. Уникальность его заключается в том, что ни одна опора моста не касается поверхности воды. При его строительстве была применена новая технология использования трубобетона, что снизило стоимость строительства на 20% и позволило сэкономить 52% стали.

Профессор Василий Росновский нашел способ, как соединить воедино ажурность конструкций с прочностью сооружения. Первый поезд по мосту прошел в декабре 1940 года, и до сих пор детище профессора Росновского обеспечивает надежное сообщение между Свердловской и Челябинской областями.

Нужно заметить, что территория города вытянута с северо-запада на юго-восток более чем на 20 км. Старая часть Каменск-Уральска расположена в междуречье Исети и Каменки. Планы городов очень многое говорят внимательному зрителю.

Наш город - это город-завод, новый для России тип города, возникший на Урале: жилые дома как придаток к промышленным. Ни один город не обходится без реки. Река всегда являлась главной городской осью. Городской общественный центр, так или иначе, связан с рекой. Каменск-Уральский в этом отношении - блестящий пример неразрывности реки и города.

Остановка седьмая

Площадь Горького. В 1920-х -1930-х г.г. идеологи советской архитектуры создали новый тип жилья. Возникли СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ГОРОДКИ – единые комплексы, включавшие в себя жилые, общественные здания, лечебные, учебные учреждения, спортивные сооружения, парковые зоны, объекты соцкультбыта и др. В нашем городе первыми такими комплексами стали городок трубников (Соц. город Трубный) и городок алюминщиков (Соц. город УАЗа).

Архитектурно-градостроительный облик Красногорского района (от железнодорожного моста до заводоуправления ОАО УАЗ-СУАЛ) – «Городок алюминщиков» - сформировался в 1930-1950-е годы.

До начала 1930-х годов на этой территории существовала деревня Красная горка. В конце 1920-х – начале 1930-х годов советскими геологами были найдены уральские бокситы. И после утверждения Коллегией НКТП строительной площадки в 1933 году вблизи деревни Красная горка началось возведение алюминиевого комбината.

А около завода начали возводить жилье для строителей и рабочих. Первыми жилыми сооружениями этого поселения были бараки, дощато-камышитовые дома.

Соц.город УАЗа уже в годы войны планировалось развивать дальше. В марте 1943 г. был окончен Эскизный проект планировки и реконструкции соц.города УАЗа. Центральную площадь данный проект решал по-другому - в стиле «советский неоклассицизм».

«Советский неоклассицизм» - творческое направление в советском зодчестве 1930-1950-х г.г., которому было присуще обращение к античности, эпохе Возрождения, классицизму. Советский неоклассицизм был призван воплотить торжество победившего социализма, имел ярко выраженное идеологическое звучание. Советскому правительству нужна была архитектура непременно яркая, монументальная, сразу же запоминающаяся, агитационно-пропангадистская, чтобы в сознании человека любого уровня подготовки мгновенно внедрить целый комплекс образно выраженных идей, закрепляющих веру в победу и светлое будущее социализма».

На центральной площади района архитекторы предложили возвести высотное здание, детальный проект которого был разработан уже в 1953 г. Это здание в духе московского университета на Воробьевых горах должно было доминировать на площади, его центральная часть предполагалась в 11-12 этажей, боковые жилые крылья – 7-8 этажей. Венчала его башня со шпилем. В центральной части здания планировалось разместить районные и советские организации, техкабинет, партийную библиотеку, гостиницу; в боковых крыльях проектировались жилые помещения, первый этаж отводился под ресторан и кафе.

В 1948 г. впервые был выполнен генеральный план для всего города Каменска–Уральского. По этому плану активно застраивался и Красногорский район, на площади к 1953 г. был построен жилой дом по ул. Алюминиевая, 16.

Но в связи с вновь проектируемым высотным зданием планировалось реорганизовать всю площадь и внести корректировки в более ранний проект. Дома, выходящие на площадь, надстраивались башнями, западная и восточная стороны площади застраивались пятиэтажными жилыми домами протяженностью около 150 метров с архитектурным декором, созвучным для всего ансамбля. Дома квартала намечалось «частично переработать, улучшить их архитектурное оформление». А в центре площади планировалось «разбить сквер с красивым фонтаном».

Напомню: проект высотки был выполнен в 1953 году, а 4 ноября 1955 года вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Правительство взяло курс на крупнопанельное типовое строительство (в народе – «хрущевки»). Центральной площади Красногорского района опять не повезло – вновь сменился архитектурный стиль, и монументальное высотное здание не было построено.

Дома ЦСЖ остались в первозданном виде. А пятиэтажные дома, выходящие на площадь, все-таки успели построить в стиле «советский неоклассицизм»: ул. Алюминиевая, 15, ул. Алюминиевая, 14, ул. Каменская, 16.

В 1958 г. построили и гордость Красногорского района - «Красивый фонтан» («римский»). Кстати, в ближайшее время его собираются реставрировать.

Территория на площади, отведенная под высотку, – между домами по ул. Каменская, 9 и ул. Алюминиевая, 12 так и пустовало до конца 1960-х г. И только в 1969 г. на этой территории был построен жилой 9-ти этажный дом из силикатного кирпича. В архитектурном отношении от нейтрален ансамблю площади (не улучшил, но и не ухудшил) – появилась, наконец, доминанта.

Таким образом, в Красногорском районе - в «Городке алюминщиков» - сложился интересный градостроительный ансамбль, который претендует на статус памятника градостроительной архитектуры.