Турпоездка в город зеленого неба

Как отлично мы съездили в Нижний Тагил! Все, кто слышал о затеянной нами турпоездке, удивлялись. "Куда??? В Нижний Тагил? Зачем?!". Как сказала юмама Нататик: "Зеленое небо, красные облака – а больше краски не было у НТМК". Но мы поехали в город серого воздуха и малиновых облаков, и не пожалели .

Почему туда?

Потому что дешевле, чем в тот же Устюг. Хотелось выбраться куда-то с детьми (нашим мальчишкам 4 и 8 лет), с ночевкой в гостинице, с новыми впечатлениями. Плюс у меня там дедушка двоюродный живет, давно не виделись, и детей бы познакомить...

Так что я нашла гостиницу при администрации города, в самом-самом центре - семейный номер (двуспалка + полуторка) за 1000 руб. Оплатить нам номер заранее я попросила коллегу-тагильчанку, и с нее технично взяли дополнительно 500 руб. за бронирование, хотя не должны были. В общем, кто поедет в Тагил – гостиница ничего, но с их системой «полцены за бронирование» нельзя щелкать клювом. Зато в самом центре, с кухней (можно готовить самим), санузлом в номере и вполне милыми администраторами.

Контакты гостиницы: ул. Красноармейская, 38, тел. (3435) 41-94-78.

День первый

Сначала в Висим. Это под Тагилом, но не по пути – ехать приходится сперва почти до Нижнего, а потом еще километров 50 в сторону. Доехали за два часа. Двигаться нужно по Серовскому тракту до развилки «Нижний Тагил/объездная дорога вокруг Нижнего Тагила» (это около 120 км от Екатеринбурга). По объездной до развязки с указателем на Черноисточинск (еще километров 10-15). Далее по Черноисточинскому шоссе, никуда не сворачивая, по главной дороге через все попадающиеся населенные пункты (Черноисточинск, Уралец) километров 35-40.

* Ферма оленей, якутских лошадей и страусов

(50 руб. с человека, дошкольники бесплатно). Чтобы найти ферму, нужно перед Висимом поехать по правому рукаву дороги – увидите сперва забор, около которого некоторые олени ждут проезжающих, а потом будет поворот направо на саму ферму. С указателем.

Кормление живности – забава немудрящая, но привела в восторг и взрослых, и детей. С собой мы специально взяли много яблок, морковки, капусты и хлеба. Морковка и капуста даже осталась, и потом мы ими хрустели два дня. Лошадки бьют копытом по решетке, выпрашивая корм, олени дерутся, с деревянным стуком сталкиваясь рогами. Дети подержали яйцо страуса, погладили и покормили черного африканского «отца яйца» Петровича и одну из двух его жен. Те кусали хлеб стремительно, даже пугающе.

А олени у дороги нас так и не увидели – они такие же, как на ферме.

* Далее – в кафе около церкви (въезжаем в Висим со стороны фермы и едем прямо до большого кирпичного (все остальные деревянные и меньше размером) здания. Сразу за ним – поворот налево. Метрах в 200 по правую руку церковь, продуктовый магазин и кафе). Там хорошо и вкусно кормят за разумные деньги (рублей 80-120 на человека). Рядом с кафе песик служит, выпрашивает еду – аттракцион «покорми его» продолжился. Отдали собачке колбасу и сосиски.

* Теперь музейная часть.

В Висиме два музея. Но музей Мамина-Сибиряка был закрыт. По слухам, в музее рассказывают, помимо истории жизни самого писателя-висимца, об укладе жизни второй половины 19 века, о старателях, о демидовских верфях на Чусовой (есть большой макет), о старообрядцах. Часть экскурсии проводится в здании церковно-приходской школы, где всех сажают за парты, погружая в ученическую атмосферу того времени.

Телефон музея (3435) 917-303.

* А мы посетили Музей быта и ремесел горнозаводского населения , тел. (3435) 917-223. Ребята! Не ездите туда в холода! Хороший музейчик, но находится он частично в неотапливаемом помещении. А в Висиме холоднее, чем в Тагиле или Екатеринбурге, это нам подтвердили несколько тагильчан. В Екб в тот день было -10, в Тагиле -17, а в Висиме -25!!! Впрочем, последние цифры приведены со слов местных жителей. Но по ощущениям в Висиме был и впрямь жуткий холод.

Так что ни чучела местной фауны нас не заинтересовали всерьез, ни возможность покрутить шерстобитный станок, ни прочие детали быта горнозаводского населения. Хотя рассказывали просто и интересно. Вторая часть музея в теплом помещении – это воссоздание быта местных жителей двухсотлетней давности. Интересная информация, славный экскурсовод.

* В Висимо-Уткинске, что далее по трассе, есть «водопад на плотине» - но мы туда не поехали. Устали уже, да и висимцы сказали нам, что это скорее плотина, чем водопад.

* А вот по пути из Висима в Тагил советуем не пропустить границу Европы и Азии , около которой – поворот на гору Белую. Там можно покататься на подъемнике, полазать по скалм и прокатиться на бубликах. Мы все это сделать не смогли.

Мы вообще много куда не попали – несмотря на рабочие дни, горы и музеи после праздников отдыхают. А я-то специально два дня 10 и 11 января на работе взяла, чтобы попасть в эти места именно в рабочие дни! Но я не жалею: все-таки дети быстро уставали, и если бы программа была вдвое шире, как планировалось, могло получиться хуже.

Так что мы поехали в Тагил. А усталые зайцы поспали в машине. Раскладка по времени: с 11 до 13 ч. добирались до Висима и оленей, в 14 часов были в кафе, в 15 в музей, в 16 на Европе-Азии, в 17 в Тагиле. Приехали уже в сумерках. И тут около гостиницы дети увидели парк имени А. П. Бондина. С катком и горкой. Никакие музеи не выдержат такой конкуренции! Так что, заселившись в гостиницу, мы рванули на каток. Дети встали на коньки! Впервые! Гриша был в восторге, падал, вставал, снова падал… но не ныл. Просит теперь купить ему коньки и водить на каток. В итоге лучшее, что есть в Тагиле, по мнению детей – каток. У меня такая же история была с Израилем: самое яркое впечатление было от искусственного катка.

Вечером мы искали пристойное кафе (нашли только на следующий день – столовая и блинная на Ленина 2, напротив краеведческого музея) и навещали родственников.

День второй

Второй день у нас был отведен на сам Тагил. Но попали мы только на Лисью гору и снова на каток. Музеи-то не работают! А музеи там довольно интересные, я думаю, мы еще раз съездим в Тагил летом – в музеи, да и выставка вооружения там бывает… В музее природы есть мамонт и другие чучела, в музее истории подносного промысла – лаковая роспись Худояровых, в музее истории техники «Дом Черепановых» – действующий макет железной дороги.

Но король музеев в этом городе – это единственный в России музей-завод (тел. (3435) 41-64-01), который находится возле Краеведческого музея и им же курируется. Официально попасть туда можно только в теплое время года, но есть те, кто проникает туда внеурочно, бесконтрольно и бесплатно. Заложенный Акинфием Демидовым в 1725 году, этот монстр закрыт уже четверть века и превратился в выставку промышленного оборудования прошлых веков. Говорят, там жутковато и интересно одновременно – вагоны и паровозы, дробилки и транспортеры, водонапорные агрегаты и металлургические домны… В музее нам сказали, что на экскурсию по заводу (она стоит 600 руб. для группы до 10 человек) неохотно берут детей до 14 лет, об этом нужно договариваться специально.

А вот Лисья гора – это всегда доступно и абсолютно бесплатно . Этот лысый холм с церковью на верхушке я помню с детства, когда мои родители так же, как я сейчас, привезли детей познакомиться с городом. Тогда, 20 лет назад, мы не только залезли на гору, но и зашли внутрь церквушки, поднялись на колокольню и увидели город с самой высокой точки – выше только небо! А сейчас церковь наглухо закрыта из-за вандалов.

К горе можно подъехать с задней стороны (по улице Лисогорской), и даже доехать на машине почти до вершины. Мы остановились на полпути, и дальше сами карабкались по скалам (достаточно условным, как раз для штурма высоты с четырехлеткой). Красиво, удивительно, необыкновенно. Поэтично и необычно. Дети в нереальном восторге. А воздух! Это неповторимое, воспетое в песнях, сочетание серого с малиновым! Только с Лисьей горы можно разглядеть все оттенки тагильского воздуха. Выглядит это очень красиво, но радует, что дышим мы обычно в другом месте. Впрочем, возможно, у нас просто нет своей Лисьей горы.

А дальше нас снова манил каток. 50 рублей за час проката коньков. Я вспомнила детство и встала на коньки после 20-летнего перерыва. А потом, уже сдав коньки, мы катались с длинной-длинной горки, возле которого тагильчане воспроизвели Лукоморье – русалка сидит на ободранном тополе, а кот прикован к этому же тополю цепью, чтоб не сперли. На самом деле очень мило, зря смеюсь.

Накатавшись до изнеможения, мы сели в машину и поехали домой. И только после села Николо-Павловское я сообразила, что мне не отдали (или я не забрала, как посмотреть) водительские права, оставленные в залог на катке. Ох! Мой замечательный муж развернул машину и поехал обратно, сказав, что вот по этой и вон той тагильской улице он еще не ездил, а ведь хотелось. Ангел, правда? Права мне отдали, а потеря времени составила около часа. Обратно мы ехали уже в темноте. Усталые, но довольные.

Мы не стали заезжать в Невьянск – но вы можете это сделать, практически не отклоняясь от трассы. Знаменитую наклонную башню стоит посмотреть. А еще под Невьянском есть село Верхние Таволги, где учат гончарному делу и вкусно кормят… Но об этом вы прочтете в других статьях на ю-маме!

