Гора «Колпаки». Качканарское водохранилище

Уральская природа удивляет своей красотой не только коренных жителей, но и иностранцев. Горные вершины, палитра лесных красок, водоемы – бурные или, наоборот, поражающие своей зеркальной гладью…

Жителям Екатеринбурга я бы посоветовала не ограничиваться окрестными достопримечательностями, а заглянуть чуть дальше в область. Например, посетить природные красоты города Качканара. Он расположился на восточном склоне центральной части Северного Урала. Город (а точнее, на тот момент поселок) был основан в 1958 году. Качканар расположен к северу от Екатеринбурга.



Как добраться: Автомобилем. Из Екатеринбурга выезжаем по Серовскому тракту. Проезжаете мимо Нижнего Тагила (там, кстати, можно остановиться и перекусить). Перед Нижней Турой будет свороток на Пермь (большая развилка). Уходите на него и следуете указателям. Среднее время в пути составляет 3-4 часа. Автобусом. В Екатеринбурге автобусы отправляются и с Северного, и с Южного Автовокзалов. Расписание можно уточнить, позвонив: Южный автовокзал - (343) 257-12-60, 251-95-18; Северный автовокзал - (343) 358-41-68, 378-16-09 (у Северного автовокзала есть свой сайт http://www.e-traffic.ru/schedule/ekaterinburg ). Ваш путь займет около 5 часов. За проезд и провоз багажа в одну сторону Вы заплатите немногим более 400 рублей. Электричкой. Этот вид транспорта самый экономичный в плане цен, но самый затратный по времени (путь займет около 7 часов). К тому же, Вы получите дополнительные трудности в виде пересадки – прямых электричек до Качканара нет. Если все же предпочитаете путешествовать железнодорожным транспортом – тщательно продумайте свой маршрут! Такси. На обоих автовокзалах частники предлагают Вам свои услуги. Стоимость в одну сторону – около трех тысяч рублей. Накладно, но зато комфортно!

Какими же достопримечательностями славится этот город? Во-первых, конечно, гора Качканар , в честь которой он собственно и назван. Она располагается в 6 км от населенного пункта. Гора является самой высокой вершиной Среднего Урала (ее высота 878,8). На этой горе располагается так называемая «Земля Санникова» - буддистский храм , который основал бывший афганец (ранее Михаил Санников, ныне лама Тэнзин Докшит).

Из более мирских интересных мест Качканара можно отметить горно-обогатительный комбинат – а точнее его карьер . Его сравнивают с нашим Асбестовским – огромная чаша, белазы, экскаваторы.

Это наиболее известные места, часто посещаемые любителями. А есть другие, – о которых знают далеко не все. Поэтому сейчас я буду рассказывать именно о них.

Гора Колпаки на самом деле является одной из «туристических мекк». Эти скалы находятся в 6 км севернее поселка Промысла, по дороге в поселок Медведка (кстати, там были найдены первые уральские алмазы). Рекомендую уточнять дорогу у местных жителей или двигаться по координатам: N 58° 36.914' E 59° 11.023'. Все ж в незнакомой области довольно тяжело ориентироваться по сведениям из интернета.

По дороге на Колпаки можно увидеть панораму вышеупомянутой горы Качканар.

Вам придется пересечь небольшой брод – при соблюдении норм безопасности это не составит труда для любого авто. А вот с подъемом на гору справятся только внедорожники (ну или пешеходы). Ни велосипеды, ни легковые авто (во всяком случае те, которые берегут) подъем не осилят – слишком много камней, корней деревьев – да и вообще подъем достаточно крутой.

Откуда же взялось столь необычное название «Колпаки»? Согласно легенде, когда-то в этой местности жили великаны. Но однажды в тех местах стали появляться люди – пришлось великанам искать более спокойные края. Уходя, один из них обронил свою огромную шапку, сделанную из неразрушаемого материала. Так этот головной убор и окаменел, а люди приняли его за горный массив.

Действительно, свое название гора получила за причудливую форму скалистого гребня.

Высота Колпаков – 614 метров над уровнем моря. Скалы на вершине имеют высоту около 20 метров. Они довольно интересны для скалолазов.

Местные жители сделали для туристов деревянную лестницу, ведущую на самый высокий «колпак». Будьте осторожны! Состояние ее оставляет желать лучшего. Но, несмотря на некоторые риски, посетить вершину, оборудованную некой смотровой площадкой, стоит. Оттуда открываются такие виды, что просто захватывает дух! Бескрайняя уральская тайга, горы (например, знаменитый хребет Басеги).

Если у Вас есть воздушный змей – возьмите его с собой. С вершины его очень удобно запускать.

Рекомендую посетить смотровую площадку на закате – заход солнца очень красив!

Гора «Колпаки» является природной границей между Европой и Азией.

У подножия скал расположена большая поляна, на которой поместится немаленький палаточный лагерь. Дрова для костра можно с избытком набрать в окрестном лесу. К сожалению, родников с питьевой водой поблизости нет. Еще один минус – у местных жителей есть традиция встречать на горе рассвет. В связи с этим ранним утром Вы можете быть разбужены криками, иногда не самого цензурного содержания. Однако, даже такая неприятность не может испортить утро в лесу – с росой на траве, пением птиц, звенящим горным воздухом.

В сезон это место богато черникой.

Вся территория вблизи горного массива объявлена историко-природным комплексом регионального значения. Там произрастают ценные породы деревьев (например, сосны, посаженные еще в 1905 году учениками знаменитых натуралистов). Некоторые произрастающие здесь растения (например, гвоздика иголистая) занесены в Красную книгу.

У подножия горы Качканар находится Нижневыйское водохранилище . Оно является резервом по запасам питьевой воды для горожан. В связи с близостью от города, водохранилище является одним из наиболее популярных мест для отдыха на природе, пикников. Увы, власти не озаботились установкой мусорных контейнеров (собственно, они бы вряд ли помогли) – и травяные берега покрыты ровным слоем мусора.

Несмотря на эту неприятность, вода довольно чистая, пригодна для купания. Хотя и несколько прохладная.

Учитывая популярность места, если Вы рассчитываете разбить палаточный лагерь или просто обосноваться на пикник – приезжать к водоему лучше с утра.

Водохранилище постоянно зарыбляют, однако нам (да и никому на наших глазах) не удалось поймать ни рыбки. А вот при наличии болотников и должного упорства раков наловить удастся!

Сухой остаток:

Протяженность: около 300 км в одну сторону. Рекомендую: ехать на три дня и две ночи (одна ночевка у гор, вторая у воды). Обязательно возьмите с собой спальники – ночи сейчас прохладные! Развлечения: сбор ягод, рыбалка, запуск воздушного змея, купание. Наличие детей на маршруте: приветствуется. Насекомые: у гор комаров минимум, у воды традиционно атакуют. Клещи встречаются повсеместно. Интересность: 10 баллов из 10.