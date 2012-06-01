Красная линия Екатеринбурга. Седьмая часть маршрута

Красная Линия – это пешеходный туристический маршрут по центру Екатеринбурга, охватывающий 35 объектов. Стартует Линия от памятника Ленину, финиширует там же. Первые семь достопримечательностей были пройдены в предыдущих статьях - первая часть путешествия завершилась на Площади Труда, вторая - у Музея истории ювелирного и камнерезного искусства Урала, третья - у Храма на Крови. В четвертой части мы прошли мимо усадьбы Харитонова-Расторгуева, прислушаемся к звукам музыки у Филармонии и заглянем в окна музея Метенкова. В пятой части - узнаем, что покажут в Музее Истории Екатеринбурга, увидим первый городской театр, Дом Печати и УРГУ. Шестая часть расскажет об Оперном театре, памятнике Владимиру Высоцкому и здании гостиницы «Американские номера».

А сейчас мы пройдем до финиша Красной Линии.

Дом Е.Д. Скрябиной

С широкой и «судоходной» улицы Малышева Красная Линия сворачивает на тихую узкую в этой части улицу Горького – маленький заповедничек старого Екатеринбурга в пойме Исети (раньше она здесь даже и называлась соответственно: 2-ая Береговая улица). Следующий объект Красной Линии находится по адресу Горького, 6 - это купеческий кирпичный дом (одноэтажный, на цокольном этаже) семьи Скрябиных, построенный в 1880 году. «Образец жилой застройки Екатеринбурга конца XIX века в формах эклектики» - так характеризуют дом справочники.

Сто лет спустя, в эпоху «лихих 90-х» винтажный краснокирпичный дом оказался в тренде, и его приобрёл под офис Александр Куковякин (чьё имя не нуждается в каких-либо комментариях). Здесь разместилось представительство Тавдинского гидролизного завода, в числе новых владельцев которого и был Куковякин. Завод обанкротился, и в конце декабря 2004 года в офис нагрянули сотрудники УБОП и прокуратуры с обыском, изъявшие финансовую документацию завода. По итогам проверки в январе 2005 года Александр Куковякин был объявлен в федеральный розыск (до сих пор разыскивают!), а дом по адресу Горького, 6 упорно никто не желал приобретать – так он и стоял, одинокий и печальный целых пять лет. И наконец - чудо! В прошлом году здание было куплено местным коммерческим вузом – Уральским финансово-юридическим институтом.

Центральная городская электростанция «Луч»

Историю электрификации Екатеринбурга можно отсчитывать с 1885 года, когда в городе открылась первая контора «Товарищество П. Н. Яблочков и К° электрического освещения в России». Но тогда дальше открытия дело не пошло – как открылась, так и закрылась два года спустя, порадовав горожан разве что спецэффектами в местном кинотеатре. Настоящее электрическое освещение появилось позже - сначала на Верх-Исетском заводе (1891 год), а потом и Екатеринбург обзавёлся собственной городской электростанцией (1824 год) на 2-ой Береговой улице. Главное здание Центральной электростанции «Луч» было построено в 1903-1905 годах по проекту архитектора Чирковского в красном кирпиче, и сохранилось неизменным до сих пор, даже восьмигранная труба на заднем плане всё та же. Разве что адрес теперь другой – Горького 43, и владельцы новые - вместо «Центрального электрического общества» сейчас его занимает энергохозяйство трамвайно-троллейбусного управления. Пожалуй, в этом даже есть некая преемственность!

Доходный дом купца Чувильдина

Доходный дом купца В. И. Чувильдина (Горького, 14а) – детище того же архитектора Чирковского, что строил здание электростанции «Луч». Двухэтажное кирпичное строение появилось на берегу Исети в 1900 году, и стоит там до сих пор, пережив всех ближайших соседей и обзаведясь кучей прозвищ: «Дом на берегу», «Косой дом» и даже «Системный блок». Косой дом и вправду косой – только не наклонный, как Невьянская падающая башня, а косой в плане: если смотреть на дом сверху, он выглядит не прямоугольником, а параллелограммом. Но вдохновляет Чувильдинский дом не математиков, а местных художников (этому дому по несколько картин посвятили Виталий Волович и Алексей Рыжков) и блоггеров. А ведь и в самом деле, есть в нём что-то булгаковское!

Памятник клавиатуре

Рядом со столетними домами 2-ой Береговой улицы примостился молодой, но уже очень популярный памятник компьютерной клавиатуре. Появился он в октябре 2005 года по проекту художника Анатолия Вяткина и стал первым памятником «клаве» во всём мире, ну и заодно самой большой клавиатурой: клавиши выполнены в масштабе 1:30, поэтому площадь бетонной клавиатуры составляет 4х16 метров, а кнопочка «пробел» весит целых 500 кг! В остальном гигантская клавиатура выглядит вполне привычно – те же буквы, та же раскладка, так и хочется набрать на ней что-нибудь этакое, соответствующее её масштабу и размаху.

Вокруг старых домов и памятников легенды, приметы и традиции тоже старые, устоявшиеся, а вокруг Клавиатуры они пока ещё на стадии формирования – каждый может внести вклад и принять посильное участие. Например, проверить, действительно ли одновременное нажатие бетонных «Ctrl», «Alt» и «Delete» помогает начать с понедельника новую жизнь, или поучаствовать в празднованиях дня сисадмина с традиционным соревнованием по метанию на дальность компьютерных мышей.

Жаль, что нет у памятника книги отзывов с автографами почётных гостей – если бы такая книга была, то самым первым там стоял бы автограф легенды мирового программирования Николауса Вирта (человек с такой фамилией просто обязан был связать жизнь с компьютерами!). Изобретатель нескольких языков программирования (в их числе Оберон и Паскаль), профессор Высшей Политехнической школы Цюриха приезжал в Екатеринбург в сентябре 2005 года в рамках лекционного турне по России и посетил памятник Клавиатуре ещё на стадии монтажа. Одобрил!

Резиденция полпреда Президента в Уральском Федеральной округе

С 2000 года Екатеринбург стал ещё более столичным, чем обычно, превратившись в административный центр не только Свердловской области, но и свежеобразованного Уральского федерального округа (УрФО). Федеральные округа в нашей стране были созданы в 2000 году по Указу тогдашнего Президента Путина «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» – всего семь штук. В состав УрФО вошли Свердловская, Курганская, Челябинская и Тюменская (с обоими автономными округами – ХМАО и ЯНАО) области, а в Екатеринбурге появилась проблема: где теперь размещать новых чиновников - аппарат полпреда?

Сначала положили глаз на усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, но мгновенно разнёсшийся слух о выселении оттуда детских кружков и секций вызвал у горожан бурю негодования. Тогда чиновники от старого детского дворца отказались, и начали строить себе новый, свой собственный. Здание по адресу Добролюбова, 11 на берегу Исети возводили целых восемь лет. Ещё на стадии строительства новое административное сооружение получило народное прозвище «Букингемский дворец», а заселение дворца произошло только летом 2010 года – к десятилетнему юбилею института полпредства. К тому времени Петра Латышева на этом посту сменил Николай Винниченко, а сейчас там опять новый хозяин.

Памятник группе Битлз

Мысль о памятнике «битлам» бродила в умах уральских битломанов ещё с восьмидесятых годов, а воплощать её – медленно, но верно - начали после российского турне Пола Маккартни в 2003 году. Тогда екатеринбургский "Битлз-клуб" объявил конкурс эскизов будущего памятника. Идеи озвучивались самые разные: например, лидер группы "ЧайФ" Владимир Шахрин предложил создать памятник в виде старого магнитофона с бобинами, на котором была бы надпись The Beatles. В конце концов выбрали лаконичный и экономичный вариант: металлические силуэты всех участников ливерпульской четверки на фоне кирпичной стены. Проект «Битлз на стене» принадлежал художнику Вадиму Окладникову, а эскиз сделали архитекторы Андрей Кощеев и Артем Алендеев. Выбрали для памятника самое «ливерпульское» место Екатеринбурга на берегу Исети и отправили письма по инстанциям. Городское управление архитектуры запрос одобрило, а вот тогдашний глава Ленинского района выступил против: "Установка памятника в этом месте не соответствует государственной программе патриотического воспитания граждан РФ" – таков был его вердикт.

Впрочем, договориться с властями оказалось быстрее и проще, чем собрать на памятник необходимую сумму денег. Собирали всем миром, устроив для пущей эффективности битлз–марафон и аукцион милых битломанскому сердцу вещей. Искали подрядчиков – легендарный Уралмаш почему-то отливать силуэты отказался, поэтому в конце концов чугунные контуры были изготовлены в Михайловске на маленьком заводе, где директор был битломаном. Наверное, так даже лучше!

И вот наконец свершилось: 23 мая 2009 года первый в России памятник «Битлз» был торжественно открыт в Екатеринбурге. Почётное право сорвать с монумента покрывало предоставили специально приглашённым гостям - музыкантам английской группы «Quarrymen», которую когда-то основал Джон Леннон. А на кирпичной стене – строчка из последней песни последнего альбома «Битлз» «The love you take is equal to the love you make». Она тоже часть памятника. Памятника несбыточной мечте, которая всё-таки сбылась.

Каменный мост

Следующий объёкт Красной Линии – первый екатеринбургский каменный мост. Сначала все городские мосты были деревянными. Город рос, росла вместе с ним и нагрузка на дороги и мосты. И вот в 1839 году городская Дума приняла решение построить в городе пять каменных мостов, чтобы избавиться от бесконечного латания деревянных. Мост на Покровском проспекте из бута и крупного гранитного плитняка стал в этой серии первым (построен в 1840-1841 годах), потому и назвали его просто – Каменный мост (в то время практически все мосты были с собственными названиями: Царский, Сплавный, Макаровский). Проектировал Каменный мост архитектор Сарториус, и выглядел мост в середине девятнадцатого века гораздо помпезнее: по концам были установлены четыре гранитных столба-обелиска, перила дополнены семнадцатью каменными тумбами. Это архитектурное оформление было убрано сто лет спустя, в 50-х-60-х годах, когда мост пережил реконструкцию перед пуском городских троллейбусов. Тогда же была расширена проезжая часть моста, и появилось асфальтовое покрытие. Но в главном Каменный мост не изменился: всё так же солидно опирается он на полуциркульные арочные своды, два мощных каменных быка и береговые устои и дополняет собой панорамы Исторического сквера и почти ливерпульской набережной.

Памятник Ивану Малышеву

Красная Линия возвращается на улицу Малышева. Как и почти все городские улицы, в том числе в историческом центре, она до сих пор носит советское название. До революции улица эта называлась иначе - Покровским проспектом, а своё нынешнее название приобрела в 1919 году, получив имя уральского революционера Ивана Малышева. Тогда же возникла идея поставить Малышеву памятник, но до её воплощения прошло почти полвека: в 1967 году отмечалась 50-летняя годовщина установления советской власти, тогда-то городские власти вспомнили про задуманный когда-то памятник. На изготовление 12-метровой скульптуры из красного мрамора ушло ещё пять лет. Потом долго выбирали подходящее место. В конце концов решили установить его у здания Дома Обороны. В 1977 году красно-мраморный Малышев работы скульптора В.Егорова поселился на площади Малышева – почти на том месте, где стоял погибший в тридцатых годах храм Большой Златоуст. Удивительное совпадение – сам Иван Малышев погиб недалеко от города Златоуста (на станции Тундуш), чуть-чуть не дожив до тридцати, в Златоусте и был похоронен.

Памятник простоял на площади Малышева три десятка лет, а в 2006 году было принято решение о восстановлении храма на прежнем месте и соответственно переносе памятника на другую площадку – около Каменного моста, туда, где мы видим его сейчас. Перенести многотонную 12-метровую фигуру (у нас даже памятник Ленину на главной площади скромнее – всего-то 6 метров в высоту!) оказалось не так-то просто! Обсуждались разные варианты транспортировки, в том числе «разрезать и перевезти по частям». В итоге переносили всё-таки целиком – вполне благополучно.

Храм-колокольня Большой Златоуст

Биография Большого Златоуста чем-то напоминает историю Храма Христа Спасителя – сейчас он тоже отстраивается заново на прежнем месте, где когда-то был разрушен до основания. Возрождается из пепла, как птица феникс.

Впервые храм был заложен 21 сентября 1847 года епископом Ионой как колокольня для Свято-Духовской церкви (она стояла напротив, именно Покровскому приделу Свято-Духовской церкви был обязан своим названием Покровский проспект) взамен колокольни сгоревшей. Строили долго – 29 лет, освящал храм уже другой Екатеринбургский епископ – Вассиан. Но результат того стоил – храм в русско-византийском стиле стал самым высоким сооружением в городе (77 метров), и одним из самых красивых. На Пасху 77-метровая колокольня сияла огнями (сначала это были простые фонари, а 1911 году их полностью заменили электрические), а в будние дни служила по совместительству пожарной вышкой. Главной достопримечательностью храма-колокольни были конечно же колокола - 10 колоколов разного размера общим весом почти 24 тонны, самый большой из них – благовест – весил больше тысячи пудов (16,625 тонны), четвертым по величине колоколом в России, уступая лишь двум колоколам колокольни Ивана Великого в Кремле (65-ти и 19-ти тонн) и главному колоколу Исаакиевского собора Санкт Петербурга (28-ми тонн весом). Именно он – наш гигантский колокол - назывался Большой Златоуст, по его имени называли в обиходе и храм. А официально храм был освящен в честь Великомученика Максимилиана. Сам по себе святой Максимилиан у нас не слишком популярен, и присвоение храму такого имени связывают с конкретным историческим событием – посещением Екатеринбурга в 1845 году (незадолго до закладки храма-колокольни) герцогом Максимилианом Лейхтенбергским.

Герцог был по происхождению французом – внуком Наполеона I, по вступлению в брак Императорским Высочеством – зятем императора Николая I (был женат на его любимой дочери Марии), а по состоянию души – учёным-естествоиспытателем. У него даже была небольшая лаборатория в Зимнем дворце, где проводились эксперименты по гальванопластике (его работы по этой теме составили значительный вклад в науку). Кроме электричества герцог интересовался минералогией и вообще горным делом, а в 1844 году стал главноуправляющим Институтом Корпуса горных инженеров – вот тогда и возникла необходимость в посещении уральских заводов. Екатеринбуржцы понравились герцогу, и надо полагать эта симпатия была взаимной. Горожане освятили храм в честь святого Максимилиана, а герцог Лейхтенбергский заказал и оплатил обелиск, стоявший до недавнего времени на границе Европы и Азии.

Максимилиановская церковь была полностью уничтожена в 1930 году. Воссоздание храма-колокольни началось осенью 2006 года одновременно с переносом памятника Малышеву. Три года спустя были изготовлены и освящены новые колокола - в том числе 16-тонный благовест. В 2011 году внешняя отделка храма была закончена – исчезли строительные ограждения, засияли купола. Но пока храм ещё закрыт – ведутся внутренние работы по его украшению.

Улица Вайнера

Замыкает наш кольцевой маршрут улица Вайнера, точнее, её самый интересный и живописный фрагмент между улицей Малышева и проспектом Ленина. Это одна из самых старых улиц города – в те далёкие времена, когда Екатеринбург на заре своей истории был заводом-крепостью, здесь проходила его западная граница. Город рос, «одежда» из укреплённых стен становилась тесновата, и в 1735 году было решено расширить территорию – тогда-то и появилась эта новая улица за проломом земляного вала. Назвали её просто – Проломная. Потом улица несколько раз меняла названия – была они и Косой (здесь текла речка Акулинка, дома застраивали по её берегам – получалось не так ровно, как в центральных кварталах), и Лягушечьей (после осушения Акулинки местность стала болотистой), а после открытия Ново-Тихвинского монастыря, от стен которого начинается улица, она на целое столетие стала Успенской – по названию самой первой монастырской церкви, а после революции получила имя местного большевика Леонида Вайнера (не путать с писателями – однофамильцами!). И здесь выбор названия был не случайным: на этой самой улице, в доме купца Телегина находилось представительство страхового общества «Россия», агентом которого некоторое время работал Леонид Вайнер.

Независимо от смены названий улица эта всегда была торговой. Именно здесь больше века тому назад открылся первый екатеринбургский универмаг со всеми привычными нам атрибутами: огромным спектром самых разных товаров, специально обученным персоналом, фирменной упаковкой, распродажами, предоставлением кредитов и бонусами-сувенирами. Это был магазин братьев Агафуровых, располагавшийся в доходном доме купцов Дмитриевых. В советское время тут тоже был очень популярный магазин – «Детский мир».

В 90-х годах торговля на Вайнера стала стихийной и малоцивилизованной, улица покрылась многочисленными ларьками интенсивно-оранжевого цвета, став узкой и тесной. Ларьки несколько раз меняли на более солидные, но в конце концов возникла идея реконструкции улицы с превращением её в Уральский Арбат. Ларьки убрали, сделали скамейки и клумбы, а в 2006 году начали появляться уличные скульптуры: сначала Коробейник, как главный символ самой торговой улицы, потом памятник изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову, «Друзья», Банкир и «Влюблённые». Каждая композиция уже успела своими обрасти фанатами, приметами и прочими атрибутами популярности. А торговля переехала в современные ТЦ, которые до сих пор продолжают строиться на улице Вайнера.

А Красная Линия возвращается в исходную точку – на Площадь 1905 года. ФИНИШ!